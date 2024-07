Olympiádě v Paříži vládne ikonický Pommel Horse Guy, terčem vtipů je i znečištěná Seina

Uložit 0

Olympiáda v Paříži je v plném proudu a kromě napínavého dění na sportovištích nám přináší také obsáhlý materiál olympijských memes. Ať už se jedná o britského skokana do vody Toma Daleyho, který v mezičase svých soutěží plete, nebo o náhodného muže, který vytáhl z bazénu utopenou čepici americké plavkyně, sociální sítě zaplavil nespočet vtipných záběrů i koláží, které na sportovní dění v srdci Francie reagují. Tohle jsou ty nejsdílenější.

Toma Daleyho si zajisté vybavíte. Britský skokan do vody se stal v roce 2021 virálním, když byl na olympiádě v Tokiu zachycen, jak v hledišti stadionu plete. Jeho trenér mu tehdy doporučil, ať si při odpočinku najde nějaký koníček, a Daley proto začal plést.

Od té doby si založil svou vlastní značku Made With Love, pod kterou své upletené výrobky prodává. A ani v Paříži se své záliby nevzdal. Hned zkraje olympiády byl pořízen téměř identický snímek s tím tokijským a skokan i letos relaxoval na stadionu s jehlicemi v rukou. A podle všeho dobře udělal – v pondělí získal svou pátou olympijskou medaili.

Pokud jste aktivní na sociálních sítích, nejspíš vás neminulo označení Pommel Horse Guy. Tím není nikdo jiný než americký reprezentant Stephen Nedoroscik, který se v Paříži věnuje koni na šíř – v angličtině pommel horse. Jedná se o samostatnou disciplínu, která není zkombinovaná s ostatními gymnastickými prvky, a sportovci tak mají spoustu času k dobru.

Právě svým lelkováním si Nedoroscik získal pozornost internetu. Občas totiž podřimuje, jindy jen znuděně kouká, někdy zase předvádí pantomimu dalším členům své výpravy. Pak ale nasedne na svého koně a předvede show, která americkému gymnastickému družstvu vynese týmovou medaili – první od roku 2008.

Kápi nenosí jen superhrdinové. V prvních dnech olympiády obletěl internet záběr, na kterém náhodný muž v barevných plavkách zachraňuje na plaveckém stadionu potopenou čepici. Tu totiž ztratila americká plavkyně Emma Weberová během závodu na 100 metrů prsa a ani po jeho dokončení se pro ni nevracela.

Neznámý muž se proto do bazénu ponořil, aby ztracenou čepici vylovil. Prošel přitom kolem téměř celého bazénu i samotného podia, čímž získal pozornost diváků i televizních komentátorů, a nakonec si vysloužil přezdívku „Bob lovec čepic“.

