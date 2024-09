Palác sousedící s Masaryčkou projde rekonstrukcí. Praha dá na muzeum nové generace tři čtvrtě miliardy

Uložit 0

Zájem o něj měla Penta, která už zabrala téměř všechny pozemky okolo – první bylo Florentinum, pak Masaryčka od Zahy Hadid, následovat bude velký projekt na Florenci, kde má developer několik parcel. Nakonec ale hlavní město přepsalo Desfourský palác na Muzeum hlavního města Prahy. To chce mít ještě do konce roku hotovou architektonickou studii. V horizontu tří až pěti let by tu mělo vzniknout muzeum nové generace.

Desfourský palác se nachází v pražské ulici Na Florenci, Muzeum hlavního města Prahy sídlí jen kousek odtud, v samotném centru Florence. Expozice se ale stěhovat nebudou, mělo by jít o zcela nový koncept. „Projekt bude navržen tak, aby pomohl vzniku moderního multifunkčního prostoru konkurujícího úrovni mezinárodních muzeí, místa vhodného pro poznávání historie, současnosti i budoucnosti Prahy všemi smysly. Zároveň poskytneme návštěvníkům vědecko-technologické prostory, kam se mohou vracet a pokaždé získat nové znalosti a zážitky,“ líčí ředitel Muzea hlavního města Prahy Ivo Macek.

Hlavní město už na rekonstrukci před týdnem vyčlenilo víc než tři čtvrtě miliardy korun. Konkrétně půjde z městské kasy na neoklasicistní památku příspěvěk ve výši 751,3 miliardy. „Záchrana Desfourského paláce je naprosto klíčová jak pro budoucnost této budovy, tak pro budoucí novou formu kulturního prostoru,“ komentoval rozhodnutí rady náměstek primátora pro kulturu Jiří Pospíšil.

Přístupná by měla být po rekonstrukci všechna patra paláce. Expozice vzniknou pro nový prostor čítající tři tisíce metrů čtverečních. V zásadě by měly být nové návštěvnické prostory interaktivní, na pomezí veřejné knihovny a vědecko-technologického muzea.

„Návštěvníci tu najdou něco úplně jiného než klasické muzeum s vitrínami. Vznikne organický prostor, který se bude proměňovat, bude nabízet nejen pohled na historii Prahy, ale především i na její současnost a výhled do budoucna,“ přibližuje Macek pro CzechCrunch s tím, že v plánu je vystoupit z rámce klasického muzejnictví.

Jedna z expozic by například mohla být věnovaná poznání Prahy všemi smysly. Mohla by být vytvořená jen pomocí zvuků a vnímaná jen sluchem. Zároveň by ale mělo jít o prostor vhodný k práci či studiu.

Nové projekty budou cílit nejen na Čechy, ale i na turisty. Těm chce muzeum nabídnout moderní prostor, kde budou moci získat nové informace jen kousek od startu vlaku na letiště. „Může jít o návštěvníky, kteří třeba Prahou jen projíždějí na svých cestách nebo mají prostoj při čekání na vlak na letiště, mají jen několik hodin a nechtějí se raději vzdalovat od nádraží,“ vyjmenovává ředitel muzea.

Architektonickou studii má na starosti studio Jakuba Ciglera. To je rovněž autorem budovaného přestřešení přes blízké koleje. „Přemostěním Masarykova nádraží vznikne prostor, který zcela změní tvář čtvrti Florenc. Chceme být součástí této tváře, a proto s tím počítáme a plánujeme projekt tak, aby se Desfourský palác organicky propojil s vizí konceptu Florenc 21,“ zmiňuje Macek urbanistickou studii pro celou oblast, kterou vypracovalo studio Unit architekti.

Muzeum hlavního města nyní dává dohromady tým napříč různými obory nejen v Česku, ale i v zahraničí. Zároveň se snaží o zapojení různých zahraničních institucí. Během příštího roku by měla být vypsaná soutěž na řešení neoklasicistní památky. Desfourský palác každopádně čeká kompletní rekonstrukce, je totiž v havarijním stavu.