Parťák pro právo. Český startup využívá Škoda Auto či Skanska, nyní nabírá novou investici

Provádí právní rešerše na základě dat nebo analyzuje smlouvy a hodnotí jejich rizika, výhodnosti či chyby. Český startup Advomate využívá na tyto úkony umělou inteligenci a hlásí, že jej využívá již přes tři sta klientů včetně Škody Auto a Skansky. Nabral zároveň investici, přinášíme všechny nejdůležitější informace.

Startup: Advomate

Kdo investuje: Josef Vacek, Microsoft a nejmenovaný andělský investor z právní sféry

Kolik a v jakém kole: Přes šest milionů korun v seed kole

Kolik již startup získal: V úvodním, pre-seed kole dostal 800 tisíc korun, celkem tak jde o téměř sedm milionů. Aktuální valuace se má pohybovat na úrovni 30 milionů.

Co Advomate dělá: „Advomate je jako parťák na všechno, co se týká práva. Z desítek hodin práce udělá minuty a výrazně šetří čas, náklady i mentální kapacitu,“ komentuje spoluzakladatel Ondřej Hlaváč.

Jak funguje: Pomocí umělé inteligence provádí právní rešerše na základě kontextu dat nebo analyzuje smlouvy z hlediska rizik, výhodnosti či chyb. Nabízí také takzvaný prompting, který je dostupný i pro neznalce umělé inteligence, a sémantické vyhledávání mezi právními zdroji.

Sídlo startupu: Oficiální sídlo a vývojářský tým má v Brně, v Praze sídlí obchodní tým. V současnosti má uživatele po celém Česku a poptávka prý přichází už i ze Slovenska.

Zakladatelé: Ondřej Hlaváč se sedm let pohybuje v oblasti firemních automatizací, již v prvním ročníku střední školy založil agenturu Inhoud, pod jejíž hlavičkou konzultoval desítky technologických řešení pro firmy jako NGP, Conseq nebo Datart. Vystudoval technické lyceum na Smíchovské SPŠ, strávil půl roku v Anglii studiem práv na Northumbria University a aktuálně studuje marketing.

Luka Budík se od dětství zajímá o programování a už jako třináctiletý vedl programátorský kroužek. Od střední školy se věnoval programování a následně vedl vlastní vývojářskou agenturu BrainCzech, ve které se naplno soustředil na vývoj a technické projektové řízení. Osobně řídil a dovedl k úspěchu řadu řešení s LLMs nebo automatizací ve finanční, realitní a e-commerce sféře.

Jak je startup velký: Opakující se roční příjmy (ARR) za 2024 firma předpokládá na úrovni 4,5 milionu korun, za 2025 ale již 35 milionů. „Od ledna 2024 jsme vyrostli o více než 1 100 uživatelů a přes tři sta firem,“ říká Hlaváč s tím, že mezi klienty patří například Škoda Auto, Skanska, C21, Svaz měst a obcí nebo Středočeský kraj. Tým čítá osm hlavních členů a tři externí poradní specialisty.

Na co Advomate plánuje využít investici: Kromě vstupu na Slovensko, kde chce plně lokalizovat software a vybudovat obchodní tým, jde o zlepšení procesů a automatizace, najímání nových talentů i investice do produktu. „Mezi naše priority patří například vývoj prvního českého kognitivního asistenta, který by byl schopen skutečně se přiblížit tomu, jak při práci postupuje lidský advokát,“ říká Hlaváč. V plánu je i řešení, které bude zdarma dostupné pro veřejnost.