Koukal pod ruce PPF, J&T i Pentě. Z milionu korun po dvaceti letech spravuje miliardu a otevírá fond

S investováním na akciových trzích začal Matěj Turek jako amatér, když studoval vysokou školu. Své zálibě se chtěl věnovat i po získání diplomu, v roce 2006 proto nastoupil do oddělení transakcí v poradenské společnosti EY, aby si vytvořil další základy a učil se řemeslu. „Díky tomu jsem za sedm let do detailu viděl přes dvě stě transakcí v oborech jako finance nebo energetika, když jsme pracovali pro klienty včetně KKCG, PPF, J&T či Penta. Koukal jsem jim pod ruce a učil se, jak finanční analytiku dělat co nejlíp,“ vypráví Turek pro CzechCrunch. Teď má vlastní fond 10X, ve kterém bude ze začátku spravovat vyšší stovky milionů korun.

Postupně během své kariéry nabíral sebevědomí, dařilo se mu i s osobním portfoliem akcií a po opuštění štace v poradenské společnosti začal pracovat ve fondu Meridon zakladatele Tomáše Sysla, kde se zaměřoval na akcie. „Z koníčku se stala práce. Naopak jsem ale v osobním životě začal více investovat přímo do firem,“ přibližuje Turek a jako jedny ze svých prvních investic uvádí Vinohradský pivovar nebo IT firmu Algotech.

Postupně své zaměření přesouval do technologického sektoru. Do jeho portfolia aktuálně spadá například myTimi, Ticketstream, Týmuj, E2B nebo nejnověji Flowpay. „Nikdy jsem se ale nepovažoval za venture kapitálového investora,“ podotýká Turek s tím, že během let si také usmyslel, do čeho investovat nikdy nechce: komoditní nemovitosti. „Je to jednotvárné a nudné.“

Dnes čtyřiačtyřicetiletý Turek se během dvaceti let vypracoval k značnému portfoliu, které spravuje. „V roce 2004 jsem měl asi milion korun, v roce 2011 deset milionů a v roce 2014 jsem překonal sto milionů. Nedávno jsem ve správě překonal jednu miliardu,“ říká s tím, že významnou část z této sumy vlastní on sám. Zbytek tvoří například i prostředky ve zmiňovaném Meridonu či ve fondu Quant, který nedávno odkoupil od finančníka Petra Stuchlíka.

Dívám se na to, co jiní považují za těžko investovatelné. Rád objevuji a hledám vlastní, neprobádané cesty.

Svým přístupem se přitom Turek podle svých slov odlišuje od ostatních investorů. „Obecně se dívám na to, co jiní považují za těžko investovatelné. Rád objevuji a hledám vlastní, neprobádané cesty,“ říká. Důvodů, proč dané příležitosti označuje jako „neinvestovatelné“, je přitom víc – nedaří se danému odvětví, firma má špatnou vlastnickou strukturu nebo zakladatelé mají pro ostatní investory například až moc vizionářské plány. „To všechno mě láká, rád řeším problémy,“ usmívá se. Jak ale doplňuje, investuje pouze do firem, s jejichž zakladateli či většinovými vlastníky si výborně rozumí a důvěřuje jim.

I když spravuje miliardový balík peněz, v rámci pracovního života aktuálně nejvíc svého času směřuje do firmy Boom Events, kterou spoluzakládal a která svým softwarem pomáhá organizátorům různých akcí s prodejem lístků, check-inem návštěvníků, propagací či správou a instalací turniketů. „Tady figuruji jako klasický startupový zakladatel, řeším vše od peněz přes produkt po nábor lidí,“ popisuje Turek, jenž teď zároveň rozbíhá další zásadní projekt.

Vlastní fond

V průběhu let potkal spoustu lidí, s nimiž se podílel na jednotlivých investicích do firem. S Františkem Zemanem z Algotechu má společných šest transakcí, s Janem Skovajsou ze zmiňovaného myTimi čtyři dealy. Další pak realizoval s Josefem Kollerem, zakladatelem Auto Kelly a nyní majitelem nemovitostního fondu Realia, nebo s andělským investorem Ivem Kramolišem.

„Došlo mi, že teď už nemám moc času bavit se při každé investici s plejádou dalších investorů, zda do něčeho půjdeme spolu,“ říká Turek. A tak došel k rozhodnutí rozběhnout vlastní fond 10X, jenž funguje teprve pár dní. Nemá přitom předem definovanou velikost, fungovat bude podobně jako podílový fond, ale bez „zamčení“ a bude otevřený i pro další investory s měsíční likviditou – investoři tak budou moci do a z fondu kdykoliv vstoupit či odejít.

Do konce roku má 10X v plánu uskutečnit několik čerstvých investic a Turek společně s dalšími investory do něj zároveň budou postupně vkládat svá stávající aktiva. „Předpokládám, že do prosince se dostaneme k aktivům v celkovém objemu kolem 600 milionů korun,“ přibližuje. Kromě investování do firem plánuje část fondu alokovat také do akciového trhu, aby si udržoval dostatečnou likviditu pro investory, kteří z něj budou chtít vystoupit. A s tím souvisí i plánované zhodnocování.

„Na akciových trzích dokážu udělat zhodnocení o devět procent ročně, u nelikvidních investic do firem proto požadujeme vyšší výnos. Zatímco jiné private equity fondy se mohou rozhodnout, kdy chtějí udělat exit, a svůj podíl prodat, já jako menšinový akcionář takovou možnost úplně nemám. A podle mých zkušeností je nejlepší, když k takovému rozhodnutí dojdou zakladatelé. Pro mě to ale znamená vyšší riziko, na které se váže vyšší odměna,“ vysvětluje Turek. V 10X tak cílí na zhodnocení o dvanáct až patnáct procent ročně.

Další pravidla si pak Turek ve svém fondu nechce moc nastavovat, v čemž jej inspiroval známý podnikatel Peter Thiel v knížce Od nuly k jedničce (v originále Zero to One): „Když máte hodně pravidel, každé z nich vás omezuje a uzavírá možnou cestu. Podobně jako všechny finanční skupiny v průběhu času hledají, kde budou mít nejvyšší přidanou hodnotu, ani naše strategie není vytesaná do kamene, může se různě proměňovat a vyvíjet.“