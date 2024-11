Petr Rychlý a Marek Vašut nadabovali po Mafii novou hru. Bojujete v ní v Československu za druhé světové války

Marek Vašut do češtiny nadaboval novou slovenskou hru Forgotten but Unbroken

Hereckou a dabérskou dvojici z titulku si videoherní znalci samozřejmě hned spojí s Mafií. Však i díky dabingu Marka Vašuta a Petra Rychlého se z ní stala jedna z nejmilovanějších českých her. Nyní na vás tahle dvojka opět promluví v rolích herních hrdinů – ale nikoliv coby mafiáni, ale v titulu z druhé světové války Forgotten but Unbroken.

„Mise je vždy na prvním místě. Osobní záležitosti musí stranou, to si pamatuj,“ zazní v právě vydané hře Forgotten but Unbroken hlasem Marka Vašuta. A je to rada, kterou byste si při hraní měli vzít k srdci. V novince od slovenského studia Centurion Developments se totiž stanete velitelem komanda bojujícího proti nacistům převážně na území někdejšího Československa.

Forgotten but Unbroken právě vyšla na Steamu s úvodní cenou těsně pod třicet eur – tedy zhruba 750 korun. Stejně velkým lákadlem, jako je spojení tahových bitev se správou vaší jednotky a základny, bude nicméně pro domácí hráče česká lokalizace.

O český dabing strategické hry se postarali Richard Wágner – ten svůj hlas mimochodem propůjčil i hlavnímu hrdinovi Jindřichovi v českém dabingu Kingdom Come: Deliverance – nebo Petr Gelnar. A samozřejmě už zmiňovaní Marek Vašut s Petrem Rychlým.

„Český dabing je opravdu velký tahák. Zatím na něj máme pozitivní reakce a věříme, že díky němu nás podpoří i hráči, pro které strategie nejsou nejoblíbenější žánr,“ popisuje pro CzechCrunch Róbert Servický, spoluzakladatel studia Centurion Developments. A jak se malému slovenskému týmu spolupracovalo s dvojicí známých českých herců? „Úžasně, jsou to velcí profesionálové. Jen se jich neptejte, jaká byla spolupráce s námi,“ dodává se smíchem Servický.

„Scénář se škrtal, předělával a měnil, takže jsme měli víc dotáček, než kolik jsme plánovali. Ale tímhle bych jim chtěl slíbit, že ta horská dráha, kdy se měnil objem práce a rozpočtové možnosti, by se příště neopakovala,“ dodal vývojář s myšlenkou na případnou budoucí spolupráci. Připomněl tím i potíže, kterými si Forgotten but Unbroken během vývoje prošla.

Slovenská strategie před pár lety zamířila na Kickstarter, kde však tvrdě narazila. „Byl to můj nápad, takže z toho zůstala hodně hořká pachuť. Ale dokázali jsme si všechno zpětně rozebrat a identifikovat věci, které jsme dělali špatně nebo až přespříliš naivně. Věnovali jsme se vymýšlení různých odměn pro podporovatele, ale neměli jsme marketingovou přípravu,“ popisuje Servický.

„Upřímně, všichni nám říkali, že to není dobrý způsob financování,“ uznává spoluzakladatel studia. To největší zklamání však mělo teprve přijít. „O několik měsíců později se ozvalo velké lokální herní vydavatelství, se kterým jsme se dohodli na dofinancování hry. Mělo se jen počkat, až se právníci vrátí z dovolené. Jenže v září najednou nabídku ze dne na den stáhli s tím, že přehodnotili rizika a odstupují,“ říká Servický.

„Bylo to pro mě neuvěřitelné. Naše hra by se navíc do jejich portfolia skutečně hodila – obzvlášť díky českému dabingu,“ dodává. V kritické situaci nicméně přišla naděje v podobě společnosti MicroProse. Tedy značky, kterou milovníci retro her budou znát coby vydavatele či vývojáře her, jako byl původní XCOM neboli UFO: Enemy Unknown (které letos oslavilo 30 let!) či prvních dílů série Civilization.

Forgotten but Unbroken se nicméně dočkala vydání pod křídly výrazně jiné firmy, než jaká uchvacovala hráče v minulém století. MicroProse po úspěšných devadesátkách čekal úpadek a praktický zánik, před pár lety se nicméně dočkala zmrtvýchvstání a nového nastartování vydavatelských aktivit.

„Pomohli nám hru dofinancovat a díky nim se nám podařilo zachránit 90 procent plánovaného obsahu. Pokud se bude Forgotten but Unbroken dobře prodávat, tak zbývající obsah uvolníme zadarmo,“ uzavírá Róbert Servický z Centurion Developments.