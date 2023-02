Pochválen buď Ježíš Kristus! Vyšel český dabing pro Kingdom Come s hlasy známých herců i Dana Vávry

Česká historická hra Kingdom Come: Deliverance právě oslavila pět let od vydání – a jako dárek dostala český dabing. Pro úspěšný titul zasazený do předhusitského období ho nepřipravili tvůrci z Warhorse Studios, ale skupina nadšených fanoušků, kteří původně amatérskému projektu dali punc profesionality angažováním několika známých hereckých jmen. Hlasem i penězi ke vzniku dabingu navíc pomohl i hlavní designér hry Daniel Vávra.

„Pochválen buď Ježíš Kristus,“ vítají s oblibou v Kingdom Come: Deliverance obyvatelé Posázaví hlavního hrdinu Jindřicha. Doposud tak činili jen v textové podobě, hra totiž neměla český dabing, pouze titulky. Ode dneška však v jedné z nejznámějších domácích her bohumilý pozdrav z jejich úst skutečně zazní. Dokonce s oficiální podporou, původně jen fanouškovský dabing se totiž do hry na PC (vydání na konzole je bohužel nejisté) dostane díky implementaci od autorů z Warhorse Studios. K pátým narozeninám titulu z února 2018 navíc vychází i dabing v japonštině.

„Máme nahraných přes 150 tisíc replik. Zabralo to 1 200 hodin čistého času ve studiích s herci. Další čísla jsme radši nepočítali,“ říká s úsměvem pro CzechCrunch Marek Pilger, jeden z autorů českého dabingu. Vlastně jedno číslo ještě přidává, a to částku přes jeden a půl milionu korun, kterou projekt založený Arturem Komňackým od češtinychtivých hráčů vybral. Právě díky podpoře fanoušků se už dříve realizovaný záměr amatérsky nadabovat jen příběhové scény mohl proměnit na namluvení celé hry včetně jejích rozšíření.

A proměna to byla vpravdě velkolepá, do dabingu Kingdom Come: Deliverance se totiž kromě fandů zapojili i významní herci. Svůj nezaměnitelný hlas tak hře propůjčil charismatický Jan Přeučil, jenž se zhostil role vypravěče, který zazní v samotném úvodu hry. Zlotřilý rytíř Markvart von Aulitz zase promluví ústy další herecké osobnosti a držitele ceny Thálie Ladislava Županiče. Jejich role patří k těm menším, přesto je to pro původně amatérský projekt působivá spolupráce.

„Vypravěč má jen text bez hrané postavy, takže pro pana Přeučila to bylo jako namlouvat reklamu. Pan Županič má zase pouze příběhové animace, ne postavu pohybující se ve hře,“ popisuje práci s klasickými herci Pilger. „Jinak většina těch řekněme větších jmen má s herním dabingem zkušenosti, takže to pro ně nebylo nic úplně nového. Ale pro někoho byl velký rozdíl v tom, že herec nevidí postavu a je omezený jen na hlas a napsané informace před sebou,“ přibližuje.

Oněmi většími jmény má na mysli třeba Václava Knopa (vedle mnoha televizních a filmových rolí také Lucas Bertone v první Mafii), Jakuba Saice (daboval i Mafii: Definitive Edition), Svatopluka Schullera, Luboše Ondráčka, Petra Gelnara, Barboru Zychovou nebo Zdeňka Junáka. Ke zmíněným osobnostem se ve hře připojí přes čtyřicet dalších dabérů, převážně divadelních herců. „A bylo tam dokonce několik srdcařů, kteří do toho šli vzhledem k jejich jménu za nestandardně nízký honorář či úplně zadarmo,“ dodává Pilger.

V ústřední roli Jindřicha promluví mladý herec Richard Wágner, sám zakladatel projektu Artur Komňacký pak bude hlavního hrdinu často doprovázet při prostopášných dobrodružstvích coby šlechtic Jan Ptáček. Veselou zajímavostí je také zapojení Romana Koblera, zpěváka kapely Morčata na útěku. Připojili se i někteří přispěvatelé, kteří v rámci odměny za finanční podporu při návštěvě studia zaujali svým hlasem. Část dabingu pak měl kromě Marka Pilgera na starost Ladislav Hrádek, zkušený zvukař a režisér, který mimo jiné pracoval na českém dabingu Mafie, Operace Flashpoint i Warcraftu 3.

Pro skalní fanoušky Kingdom Come: Deliverance nicméně bude zdaleka nejzajímavější jiné jméno. Dabing totiž hned dvojnásobně podpořil i hlavní designér hry Daniel Vávra. Autorům pomohl nejen částkou 200 tisíc korun, ale i svým hlasem. Ten nemohl dostat nikdo jiný než pan Hanuš z Lipé, kterému už herní tvůrce digitálně daroval svou tvář. Menší roli si střihl také Vávrův kolega, PR manažer studia Tobias Stolz-Zwilling.

Právě Stolz-Zwilling pro CzechCrunch okomentoval vznik dabingu, jehož absenci čeští hráči po vydání hry v únoru 2018 v nemalé míře Warhorse Studios vyčítali. „Jsme pyšní na to, že máme tak aktivní a nadšenou komunitu hráčů, která rozjela takto ambiciózní projekt. Jejich tvorbu jsme sledovali a dabing jsme nakonec pomohli technicky implementovat. Co fanoušci dokázali, je opravdu povedené,“ zmínil zapojení studia do projektu.

„Mít český dabing ve hře už v době vydání by samozřejmě bylo skvělé. Ale pro nově založené studio by to tehdy znamenalo nutnost něco jiného obětovat,“ odpověděl pak na dotaz, jak zpětně ve Warhorse hodnotí své rozhodnutí nemít ve hře od začátku české hlasy. Záludnou otázku, jestli je úspěšné dokončení projektu ze strany fanoušků inspirací pro vývoj případného pokračování Kingdom Come, ale ponechal bez odpovědi.

Sdílnější nicméně byl s komentářem k oslavám pěti let od vydání hry. „Už od začátku máme silnou hráčskou komunitu. A její nadšení stále vnímáme. Pět let od vydání je navíc ve světě her docela dlouhá doba, takže je paráda, že hráče Kingdom Come stále zajímá. Myslím, že můžeme klidně říct, že se díky svému úspěchu stala mezi fanoušky historie i RPG novou klasikou,“ řekl Stolz-Zwilling. A kde vidí Warhorse Studios a Kingdom Come za dalších pět let?

„Díky grafickým možnostem CryEnginu a talentovaným vývojářům naše hra zestárla velice dobře. Ani vzhled, příběh nebo mechanismy nejsou zastaralé. Mnozí ji považují za příklad skvělého RPG, takže doufám, že si ten status udrží,“ zmínil. Zároveň dodal, že v následujících letech Kingdom Come určitě překoná šest milionů prodaných kopií, už teď jich prodala přes pět milionů. Dost možná k tomu přispěje právě i nový český dabing, který zláká ty nejposlednější neoblomné zájemce, kteří na něj čekali.

Navzdory nahrání replik, zapojení profesionálních herců a oficiálnímu začlenění do hry je nicméně projekt stále výsledkem fanouškovské tvorby. „Takže třeba co se týče kvality, tak někde nám to trochu kolísá. Něco se dokonce přetáčelo,“ přiznává Marek Pilger. To jsou ale v kontextu obrovského rozsahu scénáře hry jen drobné bolístky. A ty nemohou nic změnit na tom, že za své hrdinské nasazení a dotažení českého dabingu do konce by si autoři zasloužili pasovat na rytíře.