Petřínská lanovka bude mít dvouletou odstávku, vyjede až nová. Mezitím bude mít aspoň stavebnici

Každou zimu se u pražské stanice Újezd rozezní v tramvajích hlášení o přerušení provozu lanové dráhy. To tentokrát přišlo dříve, lanovka přitom zůstane uzavřená zhruba dva roky. Rozjede se totiž až v nové podobě, kterou jí loni předurčila soutěž. Než bude znovu brázdit pražský Petřín, vznikne jako stavebnice.

Dopravní podnik se inspiroval hračkami, které umožňují složit si světové ikonické stavby. A když má svoji stavebnici Opera v Sydney, proč by nemohla mít i budoucí pražská lanovka. Vznikla z dílků legendární české stavebnice Seva a jejími autory jsou designérka velké petřínské lanovky Anna Marešová a také městská společnost. Představená bude v rámci letošního Designbloku.

„Aby se lidem po lanovce, která přerušila provoz, nestýskalo, připravili jsme pro veřejnost vozy nové lanovky v netradiční podobě,“ vylíčila Marešová. Stavebnice lanovky půjde následně do prodeje, k dostání bude ve fanshopu dopravního podniku a na stránkách lanovkapetrin.cz. „Byla to nová zkušenost. Nejprve vznikl velký model, teprve z něj se pak vytvořila malá stavebnice,“ dodala Marešová s tím, že na přehlídce toho nejlepšího z českého designu si lidé budou moci prohlédnout obojí, konkrétně pak v Muzeu hlavního města Prahy.

Reálné obrysy ale získává také skutečná lanovka pro Petřín. Ta současná předčasně ukončila provoz. Mohly za to deště, které poškodily trať. Původně měla lanová dráha zůstat v provozu až do nového roku, nakonec se ale městská společnost rozhodla, že trať už není bezpečná. Lanovka proto znovu nevyjede.

Příští stanice je tak až rok 2026. Už v březnu chce dopravní podnik zahájit práce na trati, měl by se také stabilizovat svah, který každý rok sesedá o milimetry. Ve Švýcarsku se zároveň začnou vyrábět vozy, které vzešly z designérské soutěže. Vítězka má za sebou úspěšnou práci na menstruačních pomůckách i vibrátorech, ale také na modré vyhlídkové tramvaji T3 Coupé, která vzdává hold starým vozům.

Nedávno byla dokončená technická dokumentace a spolu s ní tak vznikly také finální vizualizace projektu. „Podařilo se nám udržet v téměř nezměněné podobě původní návrh. Některé změny jsou dokonce k lepšímu, například v horní části lanovky jsou místo sedaček opěrky,“ uvedla Marešová. Vůz by měl být víc prosklený, tudíž by z něj měl být větší výhled. Sedačky budou sklápěcí, rozšířená by měla být vyhlídková plošina. A když se lanovky potkají proti sobě, zamrkají na sebe.

Dva vozy lanovky by měly stát 150 milionů korun. Jejich kapacita je sto cestujících a na Petříně by měly vydržet dalších třicet let. Do provozu by se měly dostat v létě 2026. V budoucnu by rekonstrukcí měly projít také petřínské stanice a lanovka by se měla stát bezbariérovou.

Lanovka je součástí metropole od léta 1891, kdy vznikla u příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Na delší čas se zastavila dvakrát. V roce 1916 kvůli první světové válce, do provozu se pak dostala až v roce 1932. Podruhé to bylo v roce 1965, kdy došlo k rozsáhlému sesuvu půdy, který zničil trať. Lanovka se pak obnovila až v roce 1985. Poslední větší oprava trati proběhla v letech 2015 až 2016.