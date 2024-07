Pilíře Dvoreckého mostu jsou už skoro hotové. Zkrátí dopravu z jihu Prahy a vznikne u něj i plovárna

Uložit 0

Po Vltavě připlouvají během léta části Dvoreckého mostu. Spojka mezi Smíchovem a Podolím, která Praze chybí, se čile staví. Po jejím dokončení se změní doprava ve městě a také veřejná prostranství v okolí. Ta budou zasvěcena především umění.

I přesto, že most by stavaři měli propojit až za rok v srpnu a fungovat začne až na přelomu let 2025 a 2026, už teď jsou na stole nová dopravní spojení skrze metropoli. Dvorecký most má ulevit především jižní části města, která je plně závislá na autobusech. Než bude dostavěné metro D, bude znamenat zkrácení cesty pro obyvatele této části Prahy právě nové přemostění Vltavy.

Týká se to jak tramvají, pro které má most sloužit především, tak i autobusů, protože i ty budou sem budou moci vjet. „Co se autobusů týče, jízdou přes Dvorecký most se cestujícím zkrátí spojení z Dvorců a Braníka směrem na Lihovar a Smíchovské nádraží, a to o tři až pět minut. Přes most pojedou rychleji denní linky 118, 196 a 197 a noční linka 901,“ líčí pro CzechCrunch pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib.

Most má ale sloužit primárně tramvajovému provozu. Povede přes něj přímá linka číslo 20 z Dejvic a Malé Strany přes Anděl, Smíchovské nádraží a Lihovar na jedné straně řeky do Braníka a Modřan na straně druhé. Mezi centrem, Podolím, Lihovarem a Zlíchovem pojede linka číslo 2. Ta bude nově ukončena v obratišti Hlubočepy. „Pokud bude využití uvedených linek na mostě vysoké, je možné, že budou uvedená propojení ještě dále posilována,“ dodává Hřib.

Do budoucna by pak měl být Dvorecký most součástí tramvajového okruhu, který bude pokračovat ulicí Jeremenkova na Budějovickou a pak dále do Michle. „Tím vznikne řada dalších atraktivních spojení mezi sousedícími městskými částmi,“ říká náměstek pro dopravu.

Další zkrácení cesty by měl most představovat zejména pro pěší či cyklisty. Ti projdou, respektive projedou, od Žlutých lázní až po Lihovar. Autům bude most za 1,075 miliardy nepřístupný.

Spojnice, která byla ještě před nedávnem na papíře, nyní roste před očima. Před dokončením jsou všechny pilíře mostu a také mostní opěry. Staví se na obou stranách Vltavy, nyní začíná vznikat rovněž mostovka. Most bude betonový, přesto teď po řece připluli na stavbu 39 metrů dlouhé a 150 tun vážící ocelové skruže. Ty mají pomoci s oporou pro vodorovné bednění, které se následně vybetonuje. Další dvě pomocné konstrukce přijedou po Vltavě během srpna.

Spolu s mostem by Praha měla získat také dvě nová veřejná prostranství na obou stranách Vltavy. Na smíchovské straně by měla být sbírka veřejného osvětlení z celého světa. Praha už odsouhlasila, že sem pořídí pět uměleckých děl. Bude mezi nimi betonová skulptura Heavy Head Boy s elektronicky řízeným vodním systémem. Prim by ale měla hrát světla v parku stvořeném českým umělcem Krištofem Kinterou.

Ve světelně zahradě nazvané Light Removes Darkness neboli Světlo překrývá tmu vyroste 120 různých lamp z celého světa. Pořízeno už je například osvětlení z indonéské Jakarty, z Lucemburska, Ázerbajdžánu, Dakaru, Jeruzaléma nebo Dillí. Od instalace si Praha slibuje návštěvnost nejen místních, ale i zahraničních turistů.

Na straně podolské se počítá s aktivním žitím. Vznikne tu volnočasové centrum, jehož součástí by měl být skatepark a také lezecká stěna. Pořádat se tu ale budou moci i koncerty či divadelní představení. Praha se tu také vrátí k někdejší tradici, kterou lidé ocení zejména v létě. Vzniknout by tu totiž měla také plovárna.