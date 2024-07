Po Stranger Things si zahrajete i Emily in Paris. Netflix chystá přes 80 her, spojí je se svými seriály

Uložit 0

Každý měsíc jedna nová hra. A to dokonce taková, která bude napojená na nějaký ze seriálů, co sledujete. Že se streamovací služba Netflix zapojuje i do videoherního byznysu, není nic nového. Nyní ale její vedení přiblížilo, jak by expanze v tomto oboru měla vypadat. Takže třeba Emily in Paris nejen zhlédnete, ale i si ji zahrajete.

Netflix roste – a to v mnoha ohledech. Kromě toho, že tržby za uplynulé čtvrtletí meziročně navýšil o 17 procent na 9,56 miliardy dolarů (zhruba 225 miliard korun), spolu s oznámením výsledků poodhalil i své videoherní plány. „Hry jsou obrovský trh s hodnotou skoro 150 miliard dolarů – a to bez Číny a Ruska i bez tržeb z reklamy –, kterého se však v současném nastavení neúčastníme,“ uvedl při hovoru s investory Gregory Peters, jeden ze spolušéfů Netflixu.

Což samozřejmě neznamená, že by na herním poli Netflix nebyl aktivní. Jeho herní projekt běží už třetím rokem, přes Netflix si zahrajete třeba i Grand Theft Auto. „Dosud jsme vydali přes stovku titulů. Víme, co funguje a co ne. A podle toho upravujeme směřování dalších více než osmdesáti titulů, jež jsou nyní ve vývoji,“ přiblížil Peters nebývalý objem videoherní zábavy, kterou streamovací služba chystá.

To, co podle člena nejužšího vedení firmy funguje, je propojení her s úspěšnými značkami Netflixu. Tedy s filmy a seriály. Právě tímto směrem se má videoherní obsah streamovacího obra ubírat. Nedávno takhle hravou adaptaci získal seriál Virgin River nebo reality show Jako ulití, hráči-diváci se v budoucnu mají těšit i na Emily in Paris nebo Makléře z Hollywoodu. A už dříve vyšlo třeba několik her podle Stranger Things, ačkoliv ty nejsou omezené na Netflix.

Nové hříčky mají vznikat s poměrně rapidní kadencí, zhruba každý měsíc by se měl objevit nový a na nějaký seriál navázaný titul. Nicméně nutno dodat, že Netflix v drtivé většině případů nabízí velice odlehčené mobilní počiny či interaktivní příběhy spíš než „plnohodnotné“ hry. „Jejich vývoj je snazší,“ uvedl jednoduše Peters.

Právě takovou podobu mají povětšinou získávat i nové počiny. „Nicméně pracujeme na spoustě dalších titulů včetně různých druhů her,“ dodal co-CEO Netflixu. Což by mělo pomoci splnit ambiciózní cíle firmy. To se údajně podařilo už za loňský rok, když Netflix ztrojnásobil uživatelské zapojení do videoherního obsahu, do dalších let údajně míří na ještě agresivnější růst.

Rostoucí herní trend je nicméně v kontextu mnohamiliardového Netflixu stále jen miniaturní položkou. „Hry mají na náš byznys jen velice malý dopad, stejně tak investice do nich jsou v poměru s investicemi do jiného obsahu velice nízké. Náš úkol teď je dosáhnout takového růstu, aby se to změnilo,“ popsal Peters.

Podle šéfů Netflixu je prý také pozoruhodné, jak se videoherní a seriálový obsah nejen propojují, ale ovlivňují. Hříčky napojené na stávající obsah Netflixu tak nejzarytějším fanouškům mají dopřát více času a zábavy s oblíbenými postavami – ale současně prý můžou posloužit k přestavení nových hrdinů nebo odhalení nových dějových linek ještě předtím, než k tomu dojde v samotném seriálu.

Takže kdoví, třeba se pro kompletní zážitek z Bridgertonových budete někdy v budoucnu muset k lásce a svatbě prohopsat jako Super Mario!