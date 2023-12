Grand Theft Auto je na Netflixu. Vylepšené verze GTA III, San Andreas a Vice City si zahrajete na telefonu

Uložit 0

Streamovací služba Netflix rozšířila svou nabídku obsahu o obrovsky očekávaný kousek – a není to film ani seriál. V její mobilní aplikaci si nově můžete zahrát vylepšené verze tří dílů slavné herní série Grand Theft Auto. Na Android a iOS je k mání trojice titulů, která značku od studia Rockstar prvně představila v trojrozměrné grafice.

Že se Netflix věnuje i hrám, to není nic nového. Ale až si teď na telefonu spustíte jeho aplikaci, objevíte v ní ten dosud zdaleka nejzajímavější videoherní titul. Vlastně tituly. Na streamovací službě se totiž představuje definitivní edice balíčku Grand Theft Auto: The Trilogy. Tedy sbírka remasterů Grand Theft Auto III, Vice City a San Andreas.

Abyste si je na telefonu s Androidem nebo iPhonem zahráli, stačí v aplikaci Netflixu (a s aktivním předplatným) přepnout na záložku s hrami. Odtamtud vás odkáže na bezplatné stažení jednotlivých her v app storu. Z něj se nejprve stáhne menší launcher, který až pak stáhne hry samotné. Pozor, celkem trilogie spolyká několik gigabajtů dat.

Odměnou za proklikání se Netflixem a instalačním procesem vám budou remasterované verze GTA III, Vice City a San Andreas, které vyšly už před dvěma lety na PC a konzole. Snaha představit je modernímu publiku se tehdy ale nesetkala s vřelým přijetím. Balíček The Trilogy sice hry především po grafické stránce vylepšil, ale jinak trpěl technickými problémy. Úplné nadšení nevyvolávala ani proměna vizuálního stylu her. Situace dokonce došla tak daleko, že Rockstar odložil vydání fyzických kopií remasterované kompilace.

Pro fanoušky Grand Theft Auto je možnost zahrát si oblíbené tituly na mobilu další dobrou zprávou během několika dní. Rockstar nedávno představil první záběry z dlouho očekávaného šestého dílu. Trailer GTA VI navíc potvrdil, že pokračování jedné z nejúspěšnějších herních sérií všech dob vyjde v roce 2025. Půjde o návrat do fiktivního města Vice City, v němž se odehrává stejnojmenný díl nově dostupný na Netflixu. A který nadchl fantasticky osmdesátkovým soundtrackem.

Netflix se do videoher opírá stále víc, ty i tak ale tvoří jen zlomek jeho obsahu. Grand Theft Auto – které mimochodem loni oslavilo už 25 let od svého prvního dílu – je zdaleka nejvýznamnější zářez podobného ražení, ale už dříve streamovací služba nabídla tituly známé z počítačů či konzolí. Díky Netflixu si můžete například zahrát tajemné adventury Kentucky Route Zero a Oxenfree.

Jinak ale platforma výrazněji sází spíš na mobilní hry. Anebo ve svém videoherním portfoliu představuje tituly založené na seriálech, jež nabízí ke zhlédnutí. Zahrát si tak můžete například Stranger Things, a to jak v podobě puzzle hříčky, tak akční mlátičky. Nebo strategickou hru podle Narcos. Ti nejodvážnější mohou dokonce vyzkoušet simulátor randění Too Hot To Handle.