Podpora mladých je pro Kamalu Harrisovou zásadní. Mají pocit, že chápe jejich problémy, říká amerikanista

Spojené státy čekají už v úterý prezidentské volby. Jelikož jsou prozatím odhady výsledků velmi těsné, klíčovou roli v nich sehrají mimo jiné i mladí voliči. Ti se v předchozích letech spíše odvraceli od demokrata Joea Bidena a přikláněli se ke třetím stranám nebo k republikánům, se vstupem viceprezidentky Kamaly Harrisové do letošního klání se ale situace výrazně změnila. Demokratická kandidátka se těší výrazné podpoře mileniálů i Gen Z a jejich hlas jí může v souboji o Bílý dům výrazně pomoci. „Mladí voliči mají pocit, že více chápe jejich problémy a že jí na nich záleží,“ říká amerikanista Jiří Pondělíček.

Průzkumy naznačují, že Harris oslovuje mladé tím, že reaguje na jejich frustrace a bere na vědomí jejich názory. Tento aspekt se ukázal jako klíčový i pro podporu dalších voličských skupin – kromě mladých voličů se k Harrisové přiklání nejvíce Afroameričané, přičemž nárůst podpory ve věkové skupině 18–29 let činí téměř 12 procentních bodů.

Pro Harrisovou může být podpora mladých voličů klíčová. Generace Z a mileniálové tvoří stále větší podíl elektorátu, k volbám jich ale chodí méně než zástupců starších generací. Aby demokraté vyhráli, potřebují masivní účast mladých voličů, kteří se často rozhodují na základě vlivu svého okolí. Podle posledního průzkumu Harvardské univerzity se 79 procent mladých lidí plánuje zúčastnit voleb, pokud budou jejich přátelé hlasovat také, zatímco jen 35 procent těch, kdo očekávají nízkou účast vrstevníků, uvedlo, že k volbám půjde.

Přestože několik dní před volbami vede u mladých Kamala Harris, Donald Trump její celkový náskok rychle dotahuje. Přesvědčivě se Harrisové daří především mezi mladými ženami, zatímco mladí muži častěji podporují Trumpa. Proč? A jaká témata jsou pro ně důležitá? I na to jsme se ptali amerikanisty Jiřího Pondělíčka, redaktora Forum 24.

Proč preferují mladí lidé Kamalu Harrisovou před Donaldem Trumpem?

Podle průzkumů mají mladí voliči pocit, že více chápe jejich problémy a že jí na nich záleží. Obecně také mladší více akcentují témata, jako je klimatická změna a gender, což je přirozeně směřuje spíš k demokratům.

Bylo to tak vždycky?

Dlouhodobě jsou mladí spíše liberálnější, a podporují tedy demokraty. Zároveň se ale jedná o nejvlažnější skupinu voličů. Volební účast mezi mladými do 29 let bývá nižší než volební účast celková. Platilo to i v roce 2020, kdy se sice k urnám vydal rekordní počet mladých voličů, ale ani tak poměr těch, kteří hlasovali, nedosáhl stejné úrovně jako mezi ostatními věkovými skupinami.

Mileniálové a generace Z dohromady tvoří bezmála polovinu populace s volebním právem.

Čím se snaží demokraté v kampani mladé lidi zaujmout? Zdá se, že se v tomto ohledu zatím profilují více než republikáni – Kamala Harris byla nedávno hostkou v populárním podcastu Call Her Daddy, Tim Walz zase streamoval online hru s Alexandrií Ocasio-Cortez, kongresmankou za Demokratickou stranu.

Ano, demokraté se snaží zopakovat to, co se jim povedlo v minulých volbách. Biden vyhrál díky těsným výsledkům v několika málo státech, a tak se dá říct, že právě mladí voliči pro něj byli důležitou skupinou. Demokraté potřebují, aby opět přišli k volbám v hojném počtu. Harris i proto nabízí podporu na koupi první nemovitosti.

Takže kromě klimatické změny a genderu je pro mladé důležitá i ekonomika?

Obecně vzato je i pro ně nejdůležitějším tématem, za hlavní ji označuje celá třetina. V jejím rámci je jedním z nejdůležitějších témat právě dostupnost bydlení. To je zvláště v atraktivních městech, kde je zároveň nejvíce pracovních příležitostí, velice drahé. Významným tématem jsou i studentské půjčky, které mohou člověku znemožnit získat třeba hypotéku. Bidenova administrativa dokonce usilovala o jejich odpuštění. Z neekonomických témat je pak druhou nejvýznamnější pro mladé ženy otázka potratů, pro mladé muže zase imigrace.

To mě přivádí k rozdílným preferencím podle pohlaví. Podle průzkumů mladí muži více podporují Trumpa, jsou konzervativnější, zatímco mladé ženy jdou liberálněji směrem k Harrisové. Je to V USA celospolečenský trend?

Je to tak. Je to vidět napříč věkovými kategoriemi a etnickými skupinami. Zároveň ale platí, že u mladých je tento rozdíl možná největší. Podle průzkumu společnosti Data for Progress by u žen od 18 do 29 Kamala Harris Trumpa porazila o 37 procentních bodů, kdežto u stejně starých mužů je to remíza. Je to dáno jednak jistou mírou misogynie, která je živena pocitem, že feminismus zašel příliš daleko a že díky němu mladí muži mají problém najít partnerku, která by byla ochotna zůstat doma a vychovávat děti. Druhým důvodem jsou rozdílné ekonomické zájmy. Na amerických univerzitách studují daleko častěji ženy než muži. Daleko více mladých mužů po střední škole začíná pracovat a živí se jiným druhem práce. Patří tak k demografické skupině, kterou, ať už oprávněně, nebo ne, Donald Trump oslovuje.

Dá se určit, zda budou mladí lidé v letošních volbách nějak více mobilizovaní než v těch minulých? Viděli jsme například řadu projevů nespokojenosti ohledně války v Pásmu Gazy ze strany studentstva, propíše se do jejich účasti i to?

Vypadá to, že by jejich účast mohla být podobná, jako byla v roce 2020, což by byl docela úspěch. Vztah k Izraeli je jedním z témat, v němž je generační propast největší. Někteří mladí voliči mohou samozřejmě kvůli deziluzi z politiky Bidenovy administrativy zůstat doma. Zatím se ale zdá, že se Kamale Harrisové poměrně daří je přesvědčit, že její postoj je z jejich pohledu vyváženější. I tak ale určitě někteří doma zůstanou. Je to navíc téma, ve kterém mladí hned po imigraci věří viceprezidentce nejméně. Víc než jejímu soupeři jí v této otázce věří jen o devět procentních bodů mladých více. Navíc skoro pětina není schopná říct, kdo by podle nich dokázal tento problém řešit lépe.

Do jaké míry je podpora mladých lidí pro jednotlivé kandidáty důležitá? Tvoří významnou, nebo spíše zanedbatelnou skupinu v rámci voličstva?

Mladých voličů je hodně. Mileniálové a generace Z dohromady tvoří bezmála polovinu populace s volebním právem. Nicméně registrovaných je jich v průměru méně než starších voličů a také chodí méně často k volbám. Vzhledem k tomu, jak byly volby těsné v letech 2016 a 2020 a jak budou nejspíš těsné i letos, jde o důležitou skupinu. To ale zároveň lze říci skoro o každé skupině voličů, protože rozhodovat mohou stovky i desítky tisíc hlasů z celkových možná až 150 milionů.