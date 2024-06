Pomáhají americké burze i zahraničním startupům. Brněnský primehammer staví firmám technologické týmy

Uložit 0

Dnes to je samozřejmost – kliknete si na portál, zadáte pár údajů a vyjede vám seznam potenciálních chův či paní na úklid. Server Hlídačky.cz takto propojuje stovky tisíc domácností a převážně žen (mladých i starších). David Hrachový jej spoluzaložil v roce 2012, nejvíc času zde věnoval vývoji technologické platformy. V Hlídačkách později převzal otěže Petr Šigut a David se vrátil k tomu, co ho vždycky bavilo a lákalo nejvíce: vývoj pro zahraniční startupy. A tak vznikl primehammer.

Vývojářská agentura původem z Brna se zaměřuje na budování vývojářských týmů pro klienty, kteří mají mezinárodní dosah nebo zajímavý technologický produkt. „Začínal jsem jako freelancer a většina mých klientů byly americké startupy. A zjistil jsem, že to je mnohem inspirativnější prostředí, než jaké jsem znal v té době z Česka,“ vypráví osmatřicetiletý zakladatel a programátor.

Právě přístup k lidem je něco, na čem si prý s kolegy hodně zakládá. Při rozhovoru vedle něj sedí Daniel Štarha, který do primehammeru přišel ze známého startupu Apify. Ve firmě má na starosti zejména komunikaci s klienty a s Hrachovým se při řízení doplňují. „Hodně si zakládáme na lidském přístupu k našim vývojářům. To je něco, čím se můžeme od dalších agentur odlišit, protože vývojáři mají stále na výběr ohledně toho, s kým budou spolupracovat,“ zdůrazňuje Štarha.

Na mysli má to, že i když jejich zaměstnanci působí u klientů v dalších firmách, v rámci primehammeru se pravidelně vídají, dělají společné akce a vyráží na teambuildingy – naposledy surfovali u Lisabonu, v létě se chystají do Nízkých Tater. A zdá se, že tato taktika funguje, protože za posledních 15 měsíců se co do počtu kolegů téměř zdvojnásobili. „Zároveň ale musíme dávat pozor, abychom to nepřehnali. Nechceme růst za každou cenu. Hlavní prioritou musí stále být klient a lepší je jeden maximálně spokojený než dva tak napůl,“ připomíná COO Daniel Štarha a dodává, že aktuálně čítá tým primehammeru do 30 lidí.

Foto: primehammer Část týmu primehammeru v Lisabonu

Jelikož David Hrachový historicky začínal jako vývojář v prostředí Ruby on Rails (právě v tomto frameworku pro tvorbu webových aplikací například vznikly Hlídačky.cz), je tento systém i v DNA primehammeru. Ale není sám – vývojáři si poradí mimo jiné s Pythonem, Javou, JavaScriptem a DevOps. „Zároveň se snažíme držet si specializaci, nenajdete u nás všechno,“ zdůrazňuje zakladatel.

Princip, na kterém primehammer funguje, je „klasická“ agentura – zákazník je osloví, když potřebuje posílit svůj vývoj, ale zároveň se mu nechce najímat dalšího člověka na stálo. Hrachový a spol. mu pak účtují služby na měsíční bázi, ovšem jejich kolega působí naplno u klienta do té doby, dokud je potřeba. „Naštěstí s námi bývají tak spokojení, že spolupracujeme s klienty dlouhodobě, například s americkou burzou již osm let,“ dodává Hrachový.

Co se zákazníků týče, převažují pořád ti ze zahraničí, hlavně z USA, i když také doma jsou už brněnští experti relativně zavedení: téměř hned od svého vzniku po roce 2015 pracují pro významnou newyorskou burzu (jméno se kvůli dodatkům o mlčenlivosti nesmí zveřejnit) a mezi klienty mají i Titan Aviation Fuels, který dodává aerolinkám systémy automatizovaného čerpání pohonných hmot. David s Danielem si ale hodně pochvalují i spolupráci se startupy z Kanady, Švýcarska, Norska, Anglie či Německa, jedním z nich je třeba Grover ze skupiny Rocket Internet. V Česku pomáhají s vývojem například cenovému srovnávači Heureka.

Necelé tři desítky expertů v primehammeru jsou zvyklé pracovat hodně v remote režimu. Jejich složení je čím dál víc mezinárodní – kromě Čechů a Slováků jsou mezi nimi první Poláci a Hrachový se Štarhou zvažují i kontinentální rozšíření. „Hlavně severoamerické firmy stále víc chtějí, aby pro ně pracovali lidé ve stejném časovém pásmu. Takže se koukáme na možnost nabrat kolegy v Latinské Americe,“ hlásí Daniel Štarha.

Při rozhovoru pak oba často zmiňují téma, které je jim blízké a které vnímají jako společensky (minimálně v kontextu startupové a technologické scény) důležité: potřebu stability, již chtějí lidem nabídnout. Segment totiž prošel v posledních letech dost hektickým vývojem, po splasknutí bubliny se v řadě firem propouštělo, klesaly valuace a mnoho vývojářů a programátorů se dostalo do osidel fenoménu známého jako overemployment. Tedy stavu, kdy paralelně pracovali na několika projektech najednou, jen aby měli jistotu, že vyjdou. Taková praxe je poměrně nebezpečná – jak pro freelancery samotné, kterým hrozí mimo jiné syndrom vyhoření, tak pro jejich zaměstnavatele. V primehammeru se právě snaží ukázat, že to jde dělat i jinak.

A kde by tedy chtěli být za pár let? Počítají s dramatickým růstem i nadále? „Určitě porosteme. Jen ne za každou cenu, jak říkal Daniel. Moje idea byla dát lidem i ze střední Evropy možnost pracovat na zajímavých zahraničních projektech, aniž by museli žít v zahraničí. A to se nám daří. Zároveň se prosazujeme i tady a budujeme fungující, příjemný kolektiv, což je pro nás ideální kombinace,“ říká David Hrachový.