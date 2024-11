Poslední dům a pak už jen les. Na výjimečném pozemku v Praze vytvořili architekti stavbu ze tří kvádrů

Uložit 0

Pozemek v Divoké Šárce nejprve vlastnil cizinec, který si tu nechal postavit rodinný dům. Kvůli sporům se sousedem ho ale nechal kompletně zbourat a pozemek dal k prodeji. Současný majitel ho tak koupil v klasické veřejné nabídce. I to je cesta, jak se dostat k bydlení ve velmi žádané lokalitě. Výhled je odtud do údolí, na kostel svatého Matěje, a je to také poslední dům v zastavěném území Šárky, dál už je jen přírodní rezervace a les. Tomu se říká pražský sen.

Okolí je tvořené vícepatrovými domy s různorodou zástavbou. Nový majitel chtěl na pozemku dům pro rodinu se dvěma dětmi. Přizval si k tomu pražské studio MA. „Základním přáním investora bylo vytvořit na výjimečném místě v srdci Divoké Šárky dům, který maximálně vytěží benefity pozemku v podobě výhledu a zároveň využije klidnou část zahrady,“ popisuje původní zadání architekt Dan Merta.

Investor chtěl zároveň moderní a dynamický design, na což architekti reagovali stavbou o třech kvádrech, které jsou různě natočené. V každém z nich je jedno patro. První, podzemní patro je ze tří stran vetknuté do svahu, uvnitř se nachází prostorná garáž pro tři automobily, technické zázemí domu, pracovna a skladovací prostory. Spodní patro má kamennou fasádu, aby co nejvíce splynulo se svahem, navíc ho to opticky odděluje od zbylých dvou podlaží.

Ta jsou omítnutá krémovou barvou s černými hliníkovými okny. Dvě nadzemní podlaží tvoří natočené kvádry. „Natočení je vytvořeno předsazenými boxy, ale nepropisuje se do interiéru objektu, který je pravoúhlý. Natočení slouží zejména k podpoře dynamičnosti návrhu objektu, přesahy pak zároveň tvoří pochozí terasy a stejně tak přirozené stínění oken před slunečním svitem,“ líčí architekt.

V prvním nadzemním patře je prostorný obývací pokoj s kuchyní a jídelnou. Odtud je výhled jak do údolí, tak do intimní části zahrady. Do prvního patra se vešel ještě pokoj, v nejvyšším patře je velká ložnice s šatnou a druhý pokoj, ke každé místnosti patří navíc koupelna. V interiéru převažují přírodní a neutrální materiály, jako je dřevo, stěrka nebo kámen. „Celkově se design zaměřuje na čisté linie, jednoduché tvary, které vytvářejí útulné, klidné a nadčasové prostředí, ideální pro relaxaci a každodenní život,“ popisuje Kateřina Hronková ze studia MA, která měla na starosti právě interiéry, jež dodává společnost Stopka. Součástí je také nerezový bazén a spa.

Stopka vybavuje špičkové rezidenční projekty, a proto padla volba právě na ni. V interiéru se objeví šatny od společnosti Poliform, dveřní systémy od Rimadesio a také solitérní sedací nábytek od značky Minotti.

Kromě toho architekti ve spolupráci se společností Voix navrhli řešení chytré domácnosti a audia. Dům i všechny jeho technologie je díky tomu možné kompletně monitorovat a ovládat na dálku. Světla lze navíc navolit tak, aby respektovala cirkadiánní rytmus – každý den, přesně podle času západu slunce, tedy každý den jinak, vyhodnotí, kdy stáhnout osvětlení do teplejších odstínů a slabších intenzit. Dům tak reaguje na den a noc a nenarušuje biologický rytmus člověka. Studio MA se na dobré podmínky v domácnostech soustředí ve vícero projektech.

Interiéry se studio zároveň snažilo navrhnout tak, aby doplňovaly venkovní prostředí. Dům je totiž z velké části prosklený, a tak se stírá přechod mezi venkovním a vnitřním prostředím. „Filosofií naší architektury je nabídnout investorovi možnost co nejvíce propojit obytné místnosti se zahradou a okolím. Zahrada se tak stává expanzí domu. V tomto případě je vše umocněno důrazem na výhled z domu do okolí,“ říká Merta.

Prostřední patro architekti navrhli prosklené v maximální možné míře, dům je totiž orientovaný do klidné ulice, na druhé straně zase splývá se zahradou. „Obyvatelé domu si tak mohou volit mezi tím, kde chtějí trávit čas, a jak moc chtějí být v kontaktu s veřejným prostorem. Všechna okna mají navíc předokenní žaluzie a vnitřní závěsy, kterými se dá soukromí v rámci interiéru libovolně volit dle potřeby,“ dodává architekt.

Dům se nyní v Divoké Šárce dokončuje a hotový by měl být na jaře 2025. Jak bude vypadat, je jasné i díky speciálnímu softwaru, který si architekti z ateliéru MA vyvinuli sami. Aplikace Rendero.ai využívá umělé inteligence k tvorbě vizualizací. „V rámci navrhování šetří Rendero velké množství času. Sloužit ale bude také pro veřejnost,“ líčí Merta.