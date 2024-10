Praha má novou ulici přímo v centru. Vede kousek od Masaryčky a v budoucnu na ni navážou další

Uložit 0

Každý měsíc vznikne v Praze v průměru jedna nová ulice. Málokdy se ale stane, že vznikne v samotném centru. I to se ale děje. Třeba právě letos v říjnu. Praha 1 má novou ulici U Horské brány, která se zrodila díky proměně Masarykova nádraží.

Nová ulice vede mezi kolejištěm jednoho z nejstarších nádraží v Praze a novým hotelem The Cloud One, který tu postavila skupina Penta. Ústí na křižovatku ulic Hybernská a Opletalova. „V delším horizontu, až proměna brownfieldu okolo Masarykova nádraží postoupí dál směrem k Florenci, by tu mohlo vést příjemné spojení pro pěší a cyklisty z centra směrem k Vítkovu a na Žižkov,“ uvádí mluvčí Penty Martin Lánský.

Zatímco teď tak jde o docela úzkou a vedlejší uličku, v budoucnu by díky ní mělo být možné obejít rušnou křižovatku U Bulhara. Než se tak stane, vzniklo na konci ulice, v prostoru pod magistrálou, aspoň nové veřejné parkoviště. Podle Penty jde o první nové veřejné parkoviště v centru města za posledních dvacet let.

K názvu ulice U Horské brány pomohl mimo jiné archeologický výzkum, který tu před stavbou budovy spadající do sítě Motel One, provedla archeologická společnost Archaia. Ta tu během výzkumu v roce 2021 našla zbytky dláždění, které sahá ještě před vznik Nového Města.

Přesně se pak podařilo také do map zakreslit zbytky Horské brány, která vznikla spolu s Novým Městem v polovině čtrnáctého století jako součást jeho opevnění. Horská se jmenuje proto, že skrze ni vedl hlavní tah Kutnou Horu. Vědělo se, že stála někde tady, přesné místo ale odhalil až průzkum.

„Právě touto branou prý z Prahy uprchl Fridrich Falcký po prohrané bitvě na Bílé Hoře,“ komentuje Lánský. Je to zároveň místo, kudy později vtrhli do Prahy Švédové na sklonku třicetileté války.

Ve stovce nálezů odborníci objevili i dvě nádrže z dob druhé světové války. Vznikly tu pravděpodobně jako pojistka před bombardováním, cílem přitom bylo vytvořit zásobu pro parní lokomotivy. Nádrže byly při objevu ještě plné vody. Překvapením byly rovněž kolejnice, které vedly přímo k nim.

Nová ulice předznamenává další proměny, které by se v okolí Masarykova nádraží měly ještě stát. Všechny změny se přitom dějí pod hlavičkou společnosti Marka Dospivy. Ta tu loni dokončila budovu Masaryčky od Zahy Hadid, stejně jako zmíněný The Cloud One, který navrhli Schindler Seko Architects.

Penta chce stavět od ústí Masaryčky dál směrem k Florenci. Na budoucí podobu území chce společnost ještě do konce roku vypsat architektonické soutěže, které by měly odhalit nové bloky. Proměny se přitom dotknou i autobusového nádraží, jež skupina vlastní spolu s dalšími pozemky díky koupi ČSAD Praha Holding. Dá se tak očekávat, že na ulici U Horské brány v budoucnu navážou další.