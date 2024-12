Před pár lety pro sebe postavil prototyp. Dnes jeho firma dělá domy, které lze časem klidně i zvětšit

Nejlevnější stavba vyjde na dva a půl milionu, největší na sedm. Cena je odvislá právě od velikosti a od zvoleného vybavení. Každý dům je navržen architektem, tím se podle Veselky Bayaya odlišuje od konkurence. Firma tak nabízí stavby, které mohou být kompletně vybaveny od interiérových designérů. Od vestavěného nábytku až po polštáře na sedačce.

„Zamýšlíme se nad mnoha detaily. Nebaví nás pohled na prefabrikované stavby bez žádné koncepce, stylu, smyslu a vůbec smyslu využití interiéru, usazené do krajiny, jak se komu zachce. Stále hledáme nové vychytávky, jak lidem v našich domech zpříjemnit život,“ říká Veselka.

Bayaya používá na výstavbu domů jen přírodní materiály. Jsou tak tvořeny ze dřeva, železa, skla, dřevovláknitých nebo konopných izolací. Žádné sádrokartony ani plastové sprchové kouty v nabídce nejsou. Pocit z pohybu po takovém domě je prý úplně jiný. Aktuálně pak firma pracuje na vývoji stavby, která by byla ze slaměných panelů. Ta by měla být také levnější.

Další výhoda těchto domů spočívá i v tom, že u některých z nich je možné měnit velikost. Pokud někdo najednou čeká rodinu, může si objednat další modul. Pokud se naopak děti odstěhují a pro dva je v domě místa víc než dost, lze ho jednoduše zmenšit.

„Myšlenka je taková, že si lidé pořídí jeden modul a v případě potřeby z jedné stěny odebereme okna, napojíme další modul a osadíme jej původními okny, která tak využijeme. Vzhledem k tomu, že některé domy jsou naprojektovány už s tou možností, není to ani příliš složité,“ vysvětluje Veselka. A pokud by se někdo chtěl přestěhovat na jiné místo, může dům vzít s sebou. Je to o něco těžší, když se s tím na začátku nepočítá, ale i tak je to možné.