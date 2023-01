Po kanclíku a posedu je tu chata na kolech. Nabízí udržitelnou rekreaci i bydlení s úžasným výhledem

Někdy k životu stačí malá kuchyň, jedna sedačka a jedna postel. Zhruba tolik se vejde do nové chaty na kolech. Kromě toho tam ale lze vměstnat i celou širou krajinu. A to je mnohem víc, než mnoho sedaček a mnoho postelí. Chata může sloužit rekreaci, dá se v ní ale i docela dobře bydlet.

„Ceny stavebních parcel rostou, zbývají tedy rekreační pozemky. Na ty je možné postavit i mobilní přístřešek,“ popisuje vznik nápadu Ladislav Trpák. Před lety spoluzaložil Zoot, pak se ale pustil do podnikání, které zahrnuje zejména malé přístřešky, které jsou blízko přírodě. První byly posedy, ve kterých se dá přenocovat. Následoval Kanclík, což je mobilní kancelář, kterou lze v případě nedostatku prostoru umístit třeba na svoji zahradu. Teď je to chata na kolech Extasy, kterou vyrábí pod značkou Bayaya.

Původně šlo přitom v podstatě o projekt na míru. Firma Bayaya ho připravovala pro správce takzvaného glampingu, tedy luxusního kempování. To většinou představuje malé příbytky v přírodě, které jsou ovšem nadprůměrně vybavené. Pokud se o takový příbytek musíte starat, měnit po předešlých hostech povlečení a vytírat, pak musíte bydlet nedaleko. A proč ne rovnou v něčem, co taky tak trochu připomíná glamping.

Foto: Ondřej Bouska Za chatou na kolech stojí firma Bayaya

Chata na kolech může být ale zároveň i udržitelným řešením bytové i energetické krize. Tu bytovou lze vyřešit malým přístřeškem, který v základu stojí 1,2 milionu, což je částka, za kterou dnes nelze pořídit ani garsonku. Co se energetické týče, chata má kamna, na kterých lze vařit, topit lze také skrze topné infračervené panely, které nevíří prach, produkují sálavé teplo podobně jako oheň a lze je vzdáleně ovládat přes aplikaci. Chatku lze ale také osadit soláry.

Projekt přitom myslí i na to, že i fotovoltaika potřebuje ke svému fungování nějaké zázemí. A tak je k chatce připojená také technická uzamykatelná místnost, kam se vejde potřebná technologie, tedy především bateriové úložiště. Skrze soláry lze pak pohánět například předokenní rolety, které sice nejsou součástí základního balíčku, lze je ale dokoupit.

„Mám pocit, že současná energetická krize otevírá lidem oči v tom, že spoléhat se například na vládu není nejlepší nápad. Je fajn vzít si odpovědnost zpět třeba tím, že malé prostory se dají nejen lépe vytopit, ale dokážou nabídnout skvělou úroveň života blíž k přírodě a čerpat z ní energii. Nejen na duševní úrovni, ale třeba i formou palivového dřeva. Zkrátka pravidelné dávky přírody nám mohou pomoci dostat z hlavy spoustu starostí,“ míní tvůrce nápadu.

Kdo ušetří, budou ho v kapse hřát nejen peníze, ale i neopakovatelný výhled. Ten je samozřejmě závislý na tom, kam kdo chatku umístí. Kdo zvolí správně, ten ocení, že má hned tři stěny ze skla. Plocha malého obydlí je sice jen 2,7 krát 7,1 metrů, tedy kolem patnácti metrů čtverečních, velkoformátové prosklení od stropu až k zemi ale dává pocit, že prostor je nekonečný. „Použili jsme trojsklo, to znamená, že když budete u okna sedět, rozhodně nebude nic studit,“ říká Trpák.

Foto: Ondřej Bouska Chata má dohromady asi patnáct metrů čtverečních

Spojení s přírodou je ale nejen skrze onen výhled. Je součástí i projektu samotného. Na chatu se totiž maximálně používaly přírodní materiály. Zateplení je tak z technického konopí, sádrokarton nahrazují použité dřevěné smrkové biodesky. Střecha je uzpůsobená tak, aby z ní bylo možné udělat zelenou variantu, která funguje jako přírodní klimatizace. „Chceme, aby naše děti měly možnost chatku rozebrat nebo spálit, aniž by po ní zůstala nějaká stopa,“ vysvětluje Trpák.

Projekt ale myslí nejen na přírodu, ale také na jednotlivce. A tak je chatka osazená speciálními LED světly, které mají oranžovou fázi bez modré složky. Světla tak podporují tvorbu spánkového hormonu melatoninu, díky čemuž se snižuje únava a stres.

Foto: Ondřej Bouska Koupelna je obložená dřevem ošetřeným olejem

Konstrukce malého obydlí je modulární a je dílem architekta Petra Šindeláře z ateliéru VLLNNA. Interiér zas nese podpis studia Moonsun. V základu se tu vyspí dva lidé, spaní je ale možné rozšířit pro tři dospělé a jedno dítě. Na chatku je možné navázat velkorysou terasou o rozměrech 2,5 krát šest metrů a jak firma uvádí, dá se tu cvičit jóga, grilovat i tančit. Dokoupit lze také plachtu na zastínění, která udrží i nepříjemné kapky při dešti. A do chatky lze rovněž nainstalovat přípravu na klimatizaci.

Stejně jako zmíněný Kanclík, i chatku na kolech lze vidět na dvoře prodejny Ski a Bike Centrum v pražském Radotíně. V provozu je zatím jedna chata na kolech, a to ta pro správce glampingu. Ten si ji pochvaluje. „Když jsem dal Extasy na sociální sítě jako své nové bydlení, během pár dnů jsem měl víc než čtyři sta reakcí. Lidé se mě chodí ptát, jak se mi žije a já jim odpovídám, že lepší, než o tom psát a mluvit, je si to vyzkoušet, lehnout si do postele a uvidí sami. Pohled na plápolající oheň v kamnech nebo usínání s výhledem na hvězdy se prostě neomrzí,“ popisuje.

A když omrzí, lze chatku jednoduše vzít a přemístit ji jinam. Proč by taky jinak měla přidělaná kola. Samotnou polohu zmíněného luxusnějšího kempování ani identitu citovaného správce glampingu však autoři pozoruhodné chaty na kolech nezveřejňují.

Foto: Ondřej Bouska Když se to omrzí, je možné popojet