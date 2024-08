Před třiceti lety propadl tenisu. Dnes jeho OKsystem podporuje největší české tenisové talenty

Uložit 0

Martin Procházka sportoval odmala. Hrál stolní tenis, plaval, chodil na judo, neminul ho ani fotbal. Zhruba před třiceti lety pak propadl tenisu, když hledal aktivitu, při které by mohl vypnout od řízení rychle rostoucí firmy. Na kurty přivedl i svou manželku, a když dnes jedou někam na dovolenou, mají jeden hlavní požadavek – aby byl u hotelu tenisový kurt. Svou vášeň pro „bílý sport“ nakonec přetavil nejen v aktivní odpočinek, kterému se i ve svých jednasedmdesáti letech dál pravidelně věnuje, ale stále výrazněji ji také propisuje do činnosti své firmy. Do stáje jeho OKsystemu, kde jinak vyvíjejí rozsáhlé informační systémy, tak dnes například patří dva supertalenti českého tenisu.

Když Linda Nosková o víkendu v mexickém Monterrey oslavila svůj první titul na okruhu WTA, v sídle společnosti OKsystem na pražské Pankráci se možná slavilo ještě o něco více než jinde. Teprve devatenáctiletá česká tenistka totiž loni s českou softwarovou firmou, jejíž historie sahá až do začátku 90. let, podepsala několikaletou smlouvu o dlouhodobé podpoře jejího rozvoje. „Ještě před třemi lety to byla prakticky neznámá hráčka, dnes už vidíme první fantastické výsledky i mezi ženami,“ usmívá se Martin Procházka.

Zatímco tenisový svět začíná další talentovanou hráčku z Česka, která chce navázat na velké úspěchy řady svých krajanek z posledních let, pořádně poznávat teprve teď, zakladatel OKsystemu s ní přišel do styku už mnohem dřív. Stopy vedou do Tenisového klubu Precheza Přerov, jehož je Linda Nosková odchovankyní. Právě v tomto moravském městě udělal Martin Procházka první výraznější tenisově-marketingovou stopu se svým OKsystemem, když začal spolupracovat s tamním klubem.

Vše přitom bylo do značné míry dílem náhody. „Náš ředitel Vítězslav Ciml před lety zjistil, že jeho kamarád má vazby na přerovský tenis. Dostali jsme nabídku stát se partnery ankety Zlatý kanár, která oceňuje nejlepší české tenisty. Nejprve jsme tuto příležitost kvůli jiným aktivitám nevyužili, ale když jsme pak viděli, jak velké trofeje naše tenistky sbírají, a propojili to s naší tenisovou vášní, rozhodli jsme se do toho jít,“ popisuje Procházka genezi tenisového partnerství s přerovským klubem.

Foto: OKSystem OKsystem podporuje Lindu Noskovou a Jakuba Menšíka

Právě ten za anketou Zlatý kanár spolu s dalšími subjekty stojí a letos se chystá již čtvrtý ročník, kde je generálním partnerem OKsystem, známý především díky vývoji komplexních systémů pro veřejnou správu. Přitom pro Procházku se stal tenis velkou vášní, přestože ho do jeho zhruba čtyřiceti let rakety a tenisák míjely. Jak ale firma rostla, z jednotek zaměstnanců se staly desítky a stovky a tržby se začaly počítat ve stamilionech korun, hledal jeden ze zakladatelů způsob, jak relaxovat a přijít na jiné myšlenky.

Podle svých slov začal v devadesátých letech hrát tenis zcela cílevědomě. „A když já se pro něco rozhodnu, dělám to velmi důsledně,“ usmívá se. Dodnes pravidelně objíždí různé amatérské turnaje a spolu se svou ženou každý rok jezdí i na tenisové akademie do Chorvatska. Díky spojení sportu s vlastním byznysem teď využívá nejen marketingový potenciál, ale také podporuje hodnoty, které sám vyznává.

„Linda Nosková je velmi talentovaná tenistka, která již v mladém věku prokázala velkou disciplínu a odhodlání. To jsou vlastnosti, které oceňujeme ve sportu i v byznysu. Je inspirací pro všechny mladé tenisty a důkazem, že tvrdou prací a houževnatostí je možné dosáhnout svých snů. Proto jsme uvítali možnost podpořit ji na její cestě k dalším tenisovým úspěchům,“ vysvětluje důvody spolupráce předseda představenstva OKsystemu.

Spolu s kolegy teď bedlivě sledují, jak se českým tenistkám a tenistům vede na posledním grandslamu sezony v podobě US Open. Linda Nosková po velkém vítězství v Mexiku tentokrát daleko nedošla, ale devatenáctiletá česká naděje není jediným želízkem v ohni OKsystemu. V letošním roce totiž firma podepsala víceletou spolupráci s dalším talentem, Jakubem Menšíkem.

Ten je aktuálně jediným osmnáctiletým tenistou v první stovce světového žebříčku ATP, kde mu patří 65. příčka. Druhým náctiletým je v něm už jen Číňan Šang Ťün-čcheng. Jakub Menšík na sebe upozornil již v 16 letech finálovou účastí v juniorské soutěži Australian Open a letos postoupil do finále velkého ATP turnaje v katarském Dauhá.

„Oba tenisty podporujeme, protože mám k tenisu osobní vztah, ale také proto, že v nich trochu vidím náš příběh. Linda Nosková byla ještě nedávno neznámá dívenka od Vsetína, která díky své vytrvalé a precizní práci na rozvoji svých tenisových dovedností už dosahuje globálních úspěchů,“ vysvětluje Martin Procházka důvody propojení své firmy s oběma tenisovými nadějemi.

OKsystem spustil při příležitosti probíhajícího US Open se svými mladými tenisovými hvězdami velkou kampaň, která vzájemné propojení hodnot firmy a hráčů doplňuje sloganem „Pod dobrou práci se můžeš podepsat“. Zatímco v outdoorové a online části kampaně se na vizuálech objevují oba tenisté, v televizním spotu, který můžete vidět výše, zatím vystupuje jen Jakub Menšík.