Premiant a hezoun z bohaté rodiny, ale i chladnokrevný vrah. Teď je z něj hvězda sociálních sítí

Pochází ze zámožné rodiny, vystudoval špičkovou školu a jeho vášní byly hry, do kterých chtěl tak moc proniknout, že se je učil i sám programovat. Do toho rád cestoval, posiloval a vše sdílel na sociálních sítích, kde byl díky svému vzhledu čím dál oblíbenější. Nebylo na něm nic podezřelého. Pak se ale na pár měsíců z Instagramu zcela odmlčel – a naplánoval vraždu, která z něj udělala kriminální celebritu, o níž se zajímají stovky tisíc lidí.

Nejen Spojenými státy v posledních dnech hýbe vražda šéfa americké zdravotní pojišťovny UnitedHealthcare, která zaplnila přední strany novin a silně rezonuje i na sociálních sítích. Ne nutně kvůli podstatě závažného trestného činu, ale zejména proto, kdo ji naplánoval – a poté spáchal.

Podezřelým je šestadvacetiletý Luigi Mangione, kterého v pondělí zadrželi policisté v McDonald’s ve městě Altoona v Pensylvánii, asi pět set kilometrů od hotelu Hilton Midtown v New Yorku, kde k vraždě střelnou zbraní došlo. Než byl ale zatčen a poslán do vazby, kde teď čeká na soud, stal se hvězdou internetu.

Na sociálních sítích se rychle začaly objevovat fotky z bezpečnostních kamer, na kterých bylo i skrze masku poznat, že chladnokrevným vrahem je pohledný mladík, do něhož by to jen stěží někdo řekl. Ostatně ani podle veřejně dostupných informací nic nenasvědčovalo tomu, že by Mangione měl sklony k takovému činu.

Like a true Italian, Luigi Mangione’s fatal error as an assassin was giving himself away by stopping to flirt with the cashier at the cafe before going to work pic.twitter.com/NGKSpBQAAv

— Lee (Greater) (@shortmagsmle) December 9, 2024