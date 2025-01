Přijede Eminem do Prahy? Jeho evropské turné proběhne letos, nebo nikdy

Uložit 0

Komentář Filipa Housky: Všichni chtějí vidět Eminema v Praze. A troufnu si říct, že by šlo o největší rapovou událost, která by kdy do Česka zavítala. Jakou motivaci ale má, když ani v Evropě nekoncertoval už více než šest let? Pokud ale jeho evropské turné, o kterém se v posledních dnech spekuluje, někdy proběhne, musí to být letos, než své světoznámé alter ego pohřbí jednou provždy.

Poté, co koncem loňského roku jeden z nejslavnějších rapperů současnosti odehrál tři koncerty na Blízkém východě, začalo se ještě více mluvit o tom, zda to není předzvěst toho, že vyrazí na šňůru i do Evropy. Naposledy byl na starém kontinentu v roce 2018, kdy měl relativně čerstvě venku desku Revival. A nejblíže českým fanouškům byl, když hrál v německém Hannoveru.

Jenže od této slávy už uplynulo šest a půl roku, během kterých se Eminem tak trochu stáhl do ústraní. Hudbu sice vydával a byl na očích, hodně ale omezil velké světové koncerty. Pokud se tedy nepočítá pár jeho vystoupení v Austrálii, kam vyjel v roce 2019. Není proto divu, že se s každým novým rokem diskutuje o tom, jestli už náhodou není čas, aby do světa vyrazil znovu. A obzvlášť letos.

Ne že by to potřeboval, s jeho jměním, které je odhadované na více než dvě stě milionů dolarů, to určitě není téma. Zároveň to ani v nejmenším nemusí dělat kvůli pozornosti, kterou stále má – a ve svých dvaapadesáti stále dokáže držet krok s podstatně mladšími, dravějšími rappery. Proč by ale podle mého měl na další turné vyjet, je statement. Nějaká poslední tečka za jeho fascinující kariérou.

Thanks for rockin’ with me again last Friday Abu Dhabi – hope to see you next time! Full gallery on the site – https://t.co/z0GhqSXqmS 📸: @jeremydeputat pic.twitter.com/FSQekoQB7o — Marshall Mathers (@Eminem) October 28, 2019



Pamatujete, když slavný snowboardista Shaun White v kvalifikaci na zimní olympiádu v Pchjongčchangu v roce 2018 předvedl ve své poslední jízdě v U-rampě extrémně náročný Cab Triple Cork 1440, tedy trik, ze kterého jde dodnes mráz po zádech? A vlastně vůbec nemusel, protože by i s mnohem mírnější jízdou velmi pravděpodobně postoupil? Přesně kvůli tomu – kvůli statementu.

Eminem si už nic dokazovat nemusí, ale jak lépe završit přes třicet let trvající kariéru než poslední velkou koncertní šňůrou, na které by se rozloučil s fanoušky? I když ještě oficiálně nevěsí mikrofon na hřebík, to, že na své poslední desce The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) takříkajíc pohřbil své slavné alter ego Slim Shady, o něčem vypovídá. Proto se nabízí, že by po letech zvedl detroitské kotvy.

Koncertování má stále v krvi, ostatně se stačí podívat na záznamy ze zhruba měsíc starých koncertů ve Spojených arabských emirátech, Bahrajnu a Saúdské Arábie. Pódium mu pořád patří. A jestli lze věřit bookingové agentuře Rapdates, jednání o zamluvení hal napříč Evropou už má probíhat. Mluví se o Anglii, konkrétně o stadionu Wembley v Londýně, padají města jako Paříž, Amsterdam nebo Berlín.

Samozřejmě se nejedná o oficiální informace – Eminemův management si dává setsakramentský pozor, aby se něco neprovalilo. A samozřejmě se ani s jistotou neví, jestli se dá očekávat Praha, kde v minulosti vystoupili i jeho neméně slavní kolegové z branže jako 50 Cent, Kendrick Lamar, Travis Scott, Snoop Dogg a další. Že je ale Česko v hledáčku i těch největších hvězd, o tom není pochyb.

Na druhou stranu se Eminem stane brzy dědečkem. Je tak otázkou, zda nebude chtít být první měsíce nablízku své dceři Hailie, která čeká prvního potomka. Pokud by ovšem Slim Shady na turné na jiné kontinenty nevyjel letos, nemyslím si, že by se k tomu odhodlal v příštích letech. Právě teď má totiž to správné momentum, hlavně s vydáním oné zásadní desky.