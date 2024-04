Před 16 lety zabil Eminem feťáka v sobě. Teď chce sprovodit ze světa i své alter ego Slima Shadyho

Uložit 0

V těch nejhorších dnech dokázal před spaním spolykat několik diazepamů a zapít je alkoholem. Svou závislost na drogách všeho druhu dlouho jen prohluboval. Eminem se ale z jámy, kterou si sám vykopal, dokázal vyhrabat a před pár dny oslavil šestnáct let střízlivosti. Jen o pár dní později oznámil příchod nové desky, která ovšem dostala záhadné první promo a ještě záhadnější název, který nenechává v klidu asi žádného fanouška.

Ostatně Eminem je záhada sama o sobě. Jednoho z nejvlivnějších rapperů všech dob sice všichni znají, ale jen stěží se k němu zvládnou dostat. Zřídkakdy dává rozhovory, prakticky nekoncertuje – a s novými projekty si dává na čas a nepouští je do světa rok co rok jako jiní umělci. O to zajímavější jsou ale jeho čerstvé informace o příchodu alba, které má vyjít po čtyřech letech od posledního díla Music To Be Murdered By. K poslechu by měla být už letos v létě.

V pořadí dvanáctá studiovka interpreta, jenž provozuje mimo jiné i vlastní špagetárnu inspirovanou slavnou skladbou Lose Yourself, ponese název The Death Of Slim Shady. A přesně v tento moment musí nejeden fanoušek rodáka z amerického Detroitu zbystřit. Slim Shady je totiž jeho legendární alter ego, o nemž začal poprvé mluvit už v roce 1997. A teď by měl nastat jeho konec, což naznačuje jak název desky, tak vykopávací promo.

Oznámení o nové desce přišlo v průběhu velmi sledovaného televizního přenosu, při němž se vybírají hráči amerického fotbalu do týmů NFL (takzvaný NFL Draft). Před očima milionů diváků se najednou objevil detektiv, který se v pořadu Detroit Murder Files snaží vyřešit záhadu úmrtí Slim Shadyho. Všude je tma, blikají policejní světla a do toho má menší cameo i další známý rapper 50 Cent, což je Eminemův dlouholetý kamarád.

EMINEM — THE DEATH OF SLIM SHADY 💿 NEW ALBUM 🚨SUMMER 2024🚨pic.twitter.com/RFmNjhK2N3 — NFR Podcast (@nfr_podcast) April 26, 2024

Co to znamená, začala se ptát veřejnost. Upřímně, jestli chce Eminem ve svých jednapadesáti letech zabít své nejslavnější alter ego, které přesahuje generace a je stejně tak známé jako jeho hlavní umělecká přezdívka, nikdo by se tomu asi nemohl divit. Eminem, civilním jménem Marshall Mathers, si v průběhu let prošel několika pády a možná nazrál čas se s jednou kapitolou jeho historie nadobro rozloučit.

Ostatně té, která mu měnila život k horšímu, už dal sbohem dávno. Eminem se několikrát otevřeně rozpovídal o tom, jak byl v dobách své vzrůstající slávy závislý na návykových látkách. Okolo roku 2006 byl schopný si před spaním dát i osmdesát diazepamů a neštítil se ani jiných prášků, natož alkoholu, který mu pomáhal v rapových battlech. V jeho očích prý nastal zlom, když na něj po jednom z vystoupení mluvila redaktorka v rozhovoru a on vůbec netušil, co mu říká. Odpovídal za něj 50 Cent.

Jeho závislost se pak zhoršila po úmrtí člena Eminemovy kapely D12, který si říkal Proof. Tehdy toho do sebe Eminem valil tolik, že skoro zemřel. „Bral jsem prostě další prášky. Když se to stalo, dva dny jsem doslova nemohl chodit. V jednu chvíli jsem měl deset dealerů, od kterých jsem si je kupoval. Upřímně nevím, jak je možné, že jsem ještě tady,“ vzpomínal Eminem v raritním rozhovoru pro magazín Billboard.

Pak ale přišel rok 2008, přesněji 20. dubna, kdy Eminem odstartoval svůj první den coby střízlivý umělec. To měl zrovna v plánu nahrát desku Relapse, která vyšla o rok později a řadí se k jeho nejúspěšnějším. Jak sám říká, najednou si tvorbu hudby zase užíval a bavil ho proces jejího vzniku. Od té doby si svůj životní úspěch, tedy konec závislosti, rád připomíná.

Ke každému roku střízlivosti si Eminem kupuje speciální mince – a jinak tomu nebylo ani 20. dubna 2024, kdy na své sítě sdílel nový žeton s číslovkou 16. Tolik let už údajně po práškách ani po alkoholu nesáhnul.

Každopádně postava Slima Shadyho, pokud ji opravdu zabije, nikdy tak úplně nezmizí. Ostatně jmenuje se tak jedna z jeho nejslavnějších písniček The Real Slim Shady, o postavě rapuje v legendárních písních Without Me (tam zmiňuje, že stvořil monstrum) nebo My Name Is a koneckonců jeho druhá deska se jmenovala The Slim Shady LP.