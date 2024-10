Proč je škoda, že Seznam nebude na burze? Rozhýbal by kapitálový trh a posunul Česko vpřed

Uložit 0

Glosa Luboše Kreče: Chvilku to vypadalo, že pražská burza by mohla výhledově získat zajímavý investiční impuls – během léta myšlenku na veřejnou emisi akcií nadhodil majitel a zakladatel Seznamu Ivo Lukačovič.

Vyvolal tím velkou vlnu zájmu, takže se obratem ozval třeba další internetový miliardář Jan Barta s ideou, že by skupina českých podnikatelů mohla pražskou burzu rovnou odkoupit od té vídeňské, upsat na ni své firmy a tím pomoct jak zdejšímu kapitálovému trhu, tak celému hospodářství.

Po necelých dvou měsících tahle bublinka ale splaskla, Lukačovič v nedávném příspěvku na platformě Patreon takzvané IPO označil za nejhloupější nápad svého života a dal jasně najevo, že v nejbližších letech Seznam zůstane soukromou firmou.

A je to škoda. Asi ne pro českou internetovou jedničku, ale pro českou společnost ano. Funkční kapitálový trh je totiž předpokladem dynamické ekonomiky, bohužel ten český je ospalý a hodně formální.

A k jeho rozhýbání by byla třeba změna zákonů, ale hlavně příliv atraktivních titulů, které by jej automaticky učinily zajímavějším pro investory všech kategorií. Seznam by samozřejmě byl vynikajícím příběhem, na který by slyšeli jak retailoví investoři, tak ti institucionální, protože jde o zavedenou a zároveň skvěle fungující a vydělávající firmu. Seznam na burze by pak mohl inspirovat další k podobnému kroku.

Asi to byla od začátku naivní představa, ale na druhou stranu něco se stát musí – a když ne v Česku, tak na evropské úrovni. Existuje plán na vznik jednotného kapitálového trhu a jakési celoevropské burzy. Pokud má EU být konkurenceschopná s USA, živé burzovní dění nutně potřebuje, jinak bude kapitál odcházet na oceán. Česká vláda tyto snahy zatím nepochopitelně odmítá, nijak ale nepomohla ani pražské burze.

V Česku je samozřejmě řada dalších aspirantů, kteří by podobně jako Seznam působili na burze jako majáky přitahující pozornost a vysílající inspiraci. Hodně se hovoří, a zmínil je i Lukačovič, třeba o ambicích Tomáše Čupra a Rohlíku, byť v jeho případě by dávala smysl nikoli pražská, ale spíš německá burza. Buď jak buď, přejme si, aby to online supermarketu vyšlo.

Komentář vznikl pro stanici Český rozhlas Plus.