Jít, či nejít? Ivo Lukačovič zvažuje, že by Seznam poslal na burzu. Těžší rozhodnutí není, říká

Česká internetová jednička Seznam v roce 2023 utržila bezmála šest miliard korun, v hrubém vydělala 1,36 miliardy a její hodnota se podle různých odhadů pohybuje mezi 25 a 30 miliardami korun. Zakladatelem a stoprocentním majitelem firmy je Ivo Lukačovič. Jenže to by se výhledově mohlo změnit a z cash cow čili mašiny na peníze, jak o svém podniku sám mluví, by mohli mít finanční prospěch i další akcionáři. Padesátiletý byznysmen totiž zvažuje, že by Seznam uvedl na burzu.

Zakladatel a majitel Seznamu Ivo Lukačovič je pověstný tím, že nedává rozhovory. Poté, co začal být aktivní na sociální síti X a nedávno si k tomu otevřel i účet na Patreonu, ale veřejnost získala mnohem detailnější vhled do jeho uvažování. A dnes tam pro své sledující a předplatitele, kterých má několik tisíc, zveřejnil potenciální investiční bombu s názvem Seznam IPO: Nejtěžší rozhodnutí mého života. Jak titulek příspěvku naznačuje, obšírně v něm vysvětluje, jak a proč přemýšlí o tom, že by svou firmu vzal na burzu. Nejspíš tu pražskou.

„Seznam IPO je rozhodnutí bolestivé a zcela neintuitivní, ale rozhodnutí, která dávají smysl jak racionálně, tak intuitivně, jsou ta nejsnazší. Málokdy v nich uděláte chybu. Ale taková rozhodnutí dělá skoro každý, takže tyto cesty nenabízejí vysokou odměnu, protože je v tomto segmentu vyprodáno,“ píše Lukačovič v postu, ze kterého CzechCrunch cituje s jeho dovolením.

A následně pokračuje: „V Čechách je trendem z veřejných firem dělat firmy soukromé a z pražské burzy je stahovat, takže v tomto případě bychom šli proti zavedeným trendům, jak se mi již několikrát vyplatilo. Jít proti zavedeným trendům ale není relevantní byznys argument a jediný důkaz k tomu, že Seznam IPO je dobrý nápad. Je to pouze předpoklad k tomu, ze pokud se vše povede, bude to fakt big win, protože v daném segmentu budeme sami.“

Ivo Lukačovič v textu uvádí, že důvod, proč by nabídl část Seznamu investorům na burze, nespočívá v tom, že by potřeboval nabrat peníze – těch má on i firma vzhledem k dlouhodobé vysoké ziskovosti dost. Roli prý hraje to, že veřejně obchodované společnosti v průměru vykazují lepší výkonnost než ty, které jsou privátní: „Podle všech měřítek, která znám, technologické firmy performují daleko lépe, pokud jsou veřejně obchodovatelné.“

Na několika místech pak zmiňuje výslovně pražskou burzu, která by samozřejmě z příchodu takové značky měla radost – posledním velkým IPO, tedy emisí akcií, byl strojírenský Gevorkyan, s nímž se na hlavním trhu v Burzovním paláci začalo obchodovat v roce 2022. Ve stejném roce tamtéž zamířil i e-shop s obuví Footshop. Ani jeden z těchto titulů se ale nestal miláčkem investorů, těmi jsou dlouhodobě banky, ČEZ a také zbrojaři Colt.

Vstup do Prahy by v případě Seznamu dával smysl, protože společnost působí na českém trhu – a na něm je unikátní, protože Česko je jednou z mála zemí, kde má Google silného konkurenta. Například Rohlík Tomáše Čupra, který také výhledově zvažuje vstup na burzu, se kouká rovnou do zahraničí, třeba do Amsterdamu nebo Frankfurtu, protože i byznysově on-line supermarket cílí na evropský trh. Podobně se rozhodoval Eurowag Martina Vohánky, když v roce 2021 zamířil na burzu v Londýně.

Jak je pravděpodobné, že Seznam na burze opravdu skončí? To neví podle všeho ani Ivo Lukačovič, který v příspěvku píše, že ví, že to u vedení firmy nebude populární rozhodnutí. Že jde o složitý a nevratný krok, který nebude v případě neúspěchu snadné odčinit. Ostatně v minulosti už 30 procent Seznamu prodal zahraničním investorům a v roce 2016 podíl od nich zase vykupoval zpět.

A že bude třeba jej podrobit ještě detailní analýze: „Nakonec nám asi nezbude než udělat nějaké výjezdní zasedání širšího vedení Seznamu a tam jeden den jenom brainstormovat (naposledy jsme používali Bonovu metodu šesti klobouků). Otázkou je, zda bych se na tomto zasedání měl vyskytovat já sám, neboť mou osobu provází určitá ‚aura úspěchu‘ a moje názory by mohly být považovány za více relevantní. Také hrozí, že by se lidé mohli stydět prezentovat ty názory, které mi oponují. Takže ideálně výjezdní zasedání a beze mne.“

V obsáhlém postu na Patreonu se Lukačovič, který kromě Seznamu vlastní také úspěšnou aplikaci pro předpověď počasí Windy, zamýšlí šířeji i nad tím, že mnoho úspěšných lidí v určité fázi života či kariéry udělá rozhodnutí, kvůli kterému spadnou na dno. A že by se rád takovému scénáři se Seznamem a potenciálním vstupem na burzu vyhnul. Zmiňuje, že založení Seznam Zpráv a nekonečné homepage, což jsou dva nakonec velmi úspěšné projekty, které si vyvzdoroval proti nesouhlasu kolegů, jej ale nahlodávají, že by to s IPO mohlo dopadnout dobře: „Obě inovace dopadly navýsost dobře, a tak mé úvahy o IPO Seznamu, které z racionálního hlediska také nedává žádný smysl, mohou spadat do stejné kategorie: Vypadá to jako blbost, bolí to, možná budu muset i trochu bojovat, abych to prosadil, ale nakonec to dopadne dobře.“