Seznam na burze? Nejblbější nápad mého života, píše Lukačovič. A dodává: Těšte se na Rohlík a Čupra

Uložit 0

Zdejší investorská komunita v čele s pražskou burzou získala 21. srpna, symbolicky v den 56. výročí sovětské okupace Československa, silný impuls k optimismu – Ivo Lukačovič se na sociální síti X a na svém Patreonu obšírně rozepsal o tom, že by se Seznam, jehož je stoprocentním majitelem, mohl stát veřejně obchodovanou firmou. V sobotu 12. října, kdy byl mezinárodní den omezování přírodních katastrof, všem potenciálním zájemcům utnul tipec. „Nedává to smysl ani pro Seznam, ani pro mě osobně,“ napsal.

Lukačovičův pozdně letní post vyvolal extrémní pozornost v řadách podnikatelů. A třeba další internetový průkopník a filantrop Jan Barta v reakci na něj navrhl, že by skupina českých byznysmenů mohla dokonce koupit pražskou burzu (ta je vlastněna rakouskou společností Wiener Börse čili Vídeňskou burzou) a následně na ni své firmy umístit. „Když se toho zúčastní čeští velkokapitalisté, tak samozřejmě jejich tlak na vládu protlačit věci, co vedly k obřímu rozvoji například švédského kapitálového trhu, by byl značný,“ napsal spolumajitel skupiny Pale Fire Capital.

Pokud by se takový plán realizoval, musel by se ale obejít bez muže, který to svým nápadem celé vyprovokoval – bez Iva Lukačoviče a bez Seznamu. Ten totiž po necelých dvou měsících došel k závěru, že IPO Seznamu, tedy úpis jeho akcií, byl „nejblbější nápad mého života“. A v dalším z rozsáhlých příspěvků na platformě Patreon, kde jej za symbolické předplatné čtou bezmála čtyři tisíce lidí, se rozepsal, proč Seznam na burzu nepůjde.

Na úvod článku vysvětluje, že v srpnu šlo z jeho strany jen o sondáž trhu a že tušil, že úpis akcií by byl problematický krok. Z 30 procent na něm viděl pozitiva, ze 70 procent negativa. Líbilo by se mu prý potenciálně lepší mediální pokrytí Seznamu (které teď zase utrpělo kauzou kolem dvou propuštěných novinářů), větší respekt a prestiž pro značku či možnost vytvoření zaměstnaneckého opčního programu.

„To poslední, proč bychom IPO chtěli dělat, je potřeba peněz,“ dodal. To je očividné, protože Seznam už řadu let vydělává ročně v čistém přes miliardu korun. A Lukačovič i nyní připomněl, že finančně si stojí opravdu dobře: „Seznam je společnost typu cash cow. Každý rok vyplácí miliardovou dividendu (někdy i víc), něco hezkého jsem si přivydělal prodejem startupu Melown a teď se k tomu na potvoru přidalo i Windy, které dividendy také začalo vyplácet.“

Zároveň nyní uvedl, že od začátku úvah měl jasno v tom, že na burzu by umístil jen nepatrnou část Seznamu, typicky kolem pěti procent. A právě v tom je, mimo jiné, kámen úrazu. Jde o příliš malý floating podíl. Proč tak málo? Protože už jednou si Lukačovič do Seznamu pustil externí investory v podobě věhlasného fondu Tiger Global, kterému prodal 30 procent, a když mu v roce 2015 nabídli odkup, neváhal prý ani vteřinu: „Byl to ten nejlepší obchod mého života.“

Jinými slovy Ivo Lukačovič plánuje zůstat u seznamáckého vesla a vstup na burzu by měl spíše kosmetickou roli. Jenže, jak sám uvádí, pochopil, že to je přesně to, co by se mu nakonec mohlo vymstít: „Investoři na burze preferují akcie, kde je float pokud možno co největší, a titulu s 5% floatem by se asi úplně vyhnuli. Logicky, neboť u takového titulu je objem obchodů a likvidita mizivá a je to právě majoritní akcionář, který může s cenou titulu hýbat.“

IPO @seznam_cz nebude Nedava to smysl ani pro mne osobne, ani pro Seznam Podrobnosti na mem Patreonu — Ivo Lukacovic (@ilblog) October 12, 2024

Zároveň měl prý možnost se pobavit s několika podnikateli, kteří IPO absolvovali v regionu střední a východní Evropy, a ti Lukačovičovi přiznali, že to pro ně nebyla dobrá zkušenost. Celou anabázi shrnul tak, že na burzu se jde tehdy, když firma potřebuje sehnat opravdu velké peníze nebo když její investoři potřebují exitovat, rozuměj se ziskem odejít. Ani jedno z toho není případ Seznamu.

Navíc je podle Lukačoviče potřeba přičíst spoustu drobných komplikací v čele s pravidelným reportováním, s přísnými účetními standardy a tlakem na informace. „To poslední, co chci, je, aby se o mně osobně jako o Ivovi někde psalo,“ shrnuje padesátiletý podnikatel.

Po jeho původním oznámení se nicméně řada investorů těšila, že na pražské burze, dlouhodobě trpící nízkou likviditou, bude nový zajímavý titul. Mnoho z nich se ozývalo přímo Lukačovičovi. A přestože on se z burzovních plánů podle svých slov „zcela uzdravil“, věří, že jiné silné české značky na burze skončí – jen ne na té pražské, kde on sám už prý odprodal i akcie ČEZu, zdaleka nejsilnějšího zdejšího titulu.

„Tomáš Čupr v některém nedávném podcastu hovořil o IPO Rohlíku, patrně na burze ve Frankfurtu, ale z vyhlídky na IPO také nadšený nebyl. Jenže Rohlík je na rozdíl od Seznamu přesně ta firma, která rychle roste, Tomáš naraisoval od investorů již 0,8 miliardy eur a asi bude potřebovat jednou další peníze na rozvoj. A to velké peníze,“ zamýšlí se Lukačovič.

A pokračuje: „Takové, které seženete jenom na burze. A to ani nehovořím o tom, že současní investoři Rohlíku také budou chtít jednou vyexitovat, a tady už se bavíme o valuacích firmy v miliardách eur, které může dodat jenom německá burza.“ Takže pointa? Ti, kdo se těšili na akcie Seznamu, mají podle Lukačoviče držet palce Čuprovi, u kterého prý věří, že na burzu skutečně půjde.