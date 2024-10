Projekce v 360 stupních a splachování dešťovkou. Akce v Cubexu stojí za návštěvu i kvůli budově samotné

Uložit 0

Konferencí už jsme všichni zažili spoustu. Lepších i horších a ne vždycky se nám na ně chtělo. Často se podobají jako vejce vejci. Pražské Cubex Centrum se to už šest let snaží změnit a udělat z konferencí a firemních akcí události, na které se lidem chce. „Naší ambicí je, aby lidé na akce chodili už kvůli atmosféře, prostoru a technologiím. Když ke skvělému tématu a speakerům našich klientů přidáme prostředí, které má myšlenku a špičkové high-tech vybavení, stane se i dříve běžný event zážitkem, na který jen tak nezapomenete. Budete o něm chtít vyprávět a vrátit se na další,” říká marketingová manažerka Cubexu Dagmar Alexandra Koterová.

Mluvil tu prezident, přednášeli generální ředitelé významných firem a vystupovaly i známé kapely. Multifunkční prostor na pražské Pankráci pojme až 1 700 osob a je řešený tak, aby se přizpůsobil různému typu akcí, které se tu konají. „Ať už jde o rozložení prostoru nebo audiovizuální sdělení,” vysvětluje Koterová. Na mysli má třeba Media Wall, stěnu o rozměru 102 metrů čtverečních v hlavním foyer, kde projekci zajišťuje pět projektorů s rozlišením 4K, nebo LED stěnu o rozměru 44 metrů čtverečních trvale instalovanou v hlavním sále.

Unikátní jsou i velkoformátové panoramatické projekce až do 360 stupňů v hlavním sále. „Architekti to s námi neměli lehké, ale vyplatilo se to. Sál má zaoblené rohy a hlavně nemá žádné sloupy. Takže promítání je skutečně působivé, po vizuální i zvukové stránce. Můžete tu vyprávět historii firmy, představit novinky nebo jenom lidi v sále naladit a probudit emoce,” dodává. Běžnou prezentaci v pdf nebo video z YouTube je pro prostorové promítání potřeba předělat, upravit formát, případně obsah. S tím firmám může pomáhat specializovaný dodavatel Cubexu.

Další high-tech vychytávkou je světelný koncept Chameleon. Přizpůsobuje barevnost prostor požadavkům klientů a díky tomu jsou pokaždé jiné. „Že by některá barevná kombinace nebyla možná? Firmy se na to někdy ptají, ale stát se to naštěstí nemůže,” vysvětluje Koterová. Systém funguje na principu vkládání RGB kódu. Zároveň strop umožňuje různé části prostoru nasvítit jinou barvou, včetně divokých kombinací.

Kromě vyspělých technologií jsou prostory Cubexu nadstandardní přístupem k udržitelnosti. Budova Trimaran, ve které sídlí, získala certifikát LEED Platinum, tím pádem musí všechna jeho kritéria splňovat i Cubex. Znamená to jedno ze dvou celosvětově nejrespektovanějších „razítek” o šetrnosti budovy k životnímu prostředí.

„Silver a Gold už jsou poměrně standardem, ale Platinum má v ČR jen málokterá budova,” potvrzuje Koterová. „Jsme na to hrdí a chceme naším přístupem inspirovat každého, komu ekologická stopa není lhostejná,” dodává. Může přitom jít o zdánlivé maličkosti. Při splachování o přestávce mezi přednáškami se na WC dozvíte, že jste právě využili dešťovou vodu. Na jednotlivých akcích je také potřeba minimálně chladit nebo topit, a to díky vysoce výkonné fasádě kombinované s žaluziemi.

Všechna foyer i menší salonky nabízejí denní světlo, z hlediska energetických úspor je zásadní i využívání LED pásek, automatické řízení osvětlení celé budovy, čidla teploty a CO2 (což znamená, že se zbytečně netopí ani nevětrá) nebo vysoce efektivní topné a chladicí stropy.

„Přijedete k nám MHD, catering dostanete do porcelánu místo plastu, pití z velké nádoby místo malé lahve…” vyjmenovává Koterová drobnosti, které jako celek plní vizi Centra. „Mezi průměrem a unikátním zážitkem leží často detaily,” tvrdí. Dostatečně velký pult na kávovary, logistika luxusních prezentačních aut, která projdou „dveřmi” na centimetr i se sklopenými zrcátky, last minute technická přání, která je nutné vyřešit v řádu sekund, nebo modlitebna pro všechna náboženská vyznání. „Zatím čekám na úkol, který bychom nezvládli, byť někdy s potem na čele,” říká na závěr.