Prsten, brašna, sako… Fiala si jde pro hlasy mladých. Vstoupil na TikTok, má na to speciální telefon

Petr Fiala si vždy zakládal na tom, že na rozdíl od svého úhlavního politického soka Andreje Babiše se lidem nepodbízí a že má image zodpovědného státníka. Byl to i jeden z důvodů jeho opatrného přístupu k sociálním sítím a speciálně k TikToku, který je mimořádně populární hlavně mezi mladou generací. Jenže s tím, jak popularita vlády klesá a jak se blíží sněmovní volby, které proběhnou za rok, musí i šéf ODS měnit své postoje – a tak jeho tým zintenzivnil na sítích komunikaci a nově Fialovi vytvořil profil i na TikToku.

To, jak a zda by měli vládní politici postovat příspěvky na čínskou sociální síť, byla dlouho i bezpečnostní otázka. Tajné služby nebo národní bezpečnostní úřad NÚKIB, který dohlíží na kybernetickou bezpečnost, před firmou opakovaně varovaly, protože existují podezření, že je napojená na čínské silové složky. A že by přes ni mohl Peking například špehovat klíčové evropské činitele.

I z těchto důvodů se proto vládní koalice už dřív dohodla, že její politici na TikToku nebudou. Naopak hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem a Alenou Schillerovou tam je velmi aktivní – expremiéra na síti sleduje 172 tisíc lidí a bývalou ministryni financí 40 tisíc. To jsou poměrně úctyhodná čísla a i díky nim se Babišovi a spol. daří zlepšovat svou pozici mezi mladými lidmi. TikTok totiž podle odhadů používá asi dva milionu Čechů a Češek.

„Udělali jsme opravdu velkou strategickou chybu, když jsme se před několika lety neformálně rozhodli, že nebudeme na TikToku. Je chyba, že tam nikdo z vrcholných politiků demokratických stran ve vládě nebyl,“ přiznal před pár dny pro server Aktuálně lidovecký ministr práce Marian Jurečka. Ten už na TikToku je a profil tam má třeba i Vít Rakušan ze starostů, akorát na něm není příliš aktivní.

A nově tedy řady vládních tiktokerů rozšiřuje Petr Fiala. Premiérové video, které tam se svým týmem umístil, je profesionálně natočené a typicky fialovské, takže ne moc tiktokové. Navléká si na něm prsten, zapíná koženou kabelu a obléká sako… Vše vyvrcholí nápisem „Premiér na TikToku“. Teprve další příspěvky ukážou, jak dobře se mu podaří s platformou, která staví na kratších videích, sžít.

„Na TikToku jsou dnes minimálně dva miliony Čechů. Naším cílem není z Petra Fialy udělat influencera, ale komunikovat odlehčenou a srozumitelnou formou politiku, kterou premiér dělá. Přiblížit mladší generaci jeho pracovní program, názory a pohled na svět. Museli jsme samozřejmě zajistit v první řadě bezpečnost – aplikaci máme v telefonu určeném jen pro ni a nikde jinde, díky tomu se vyhneme možnému zneužití citlivých dat,“ uvedl premiérův mluvčí Václav Smolka.

V posledních dnech ale byla patrná zvýšená aktivita Petra Fialy a jeho nejbližších spolupracovníků na sociálních sítích, zřejmě jde o součást jeho plánu na intenzivnější komunikaci s voliči, což slíbil při nedávné vládní krizi. Jak efektivní jeho kroky budou, je ale zatím otázka, protože speciálně strojově publikované a tématicky zaměnitelné, předvídatelné posty na X, moc velký potenciál virálního zásahu nemají.

Asi nejslavnějším pokusem premiéra prosadit se v digitálním prostředí, bylo jeho legendární video týkající se kvality a ceny potravin v Česku a v Německu. Poté, co se kvůli němu dočkal výsměchu a kritiky, pak i on sám uznal, že bude lepší se nenutit do komunikačních poloh, jež mu nejsou vlastní. Bude proto zajímavé sledovat jeho tiktokovou dráhu.