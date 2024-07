Nejmenší podíl aktivních uživatelů TikToku v populaci v rámci Evropské unie? Česko a Slovensko

Uložit 0

Původem čínská sociální síť TikTok vzala celý svět útokem, rychle získala na oblibě a začala se dotahovat na dosavadní hegemony svého oboru. Podle posledních analýz a odhadů ji po celém světě využívá měsíčně 1,5 miliardy aktivních uživatelů. Facebook proti tomu jako největší sociální síť světa v loňském roce přesáhl tři miliardy uživatelů. Přesná a oficiální data TikTok publikuje v rámci Nařízení o digitálních službách o počtu uživatelů v Evropské unii, kde měl mít mezi loňským srpnem a letošním lednem v průměru 142 milionů aktivních uživatelů měsíčně. Ještě zajímavější je pak rozpad na uživatele v jednotlivých zemích.

TikTok pravidelně publikuje v rámci evropského Nařízení o digitálních službách také takzvaný Transparency Report, v němž například informuje o tom, jaká opatření přijímá v případě moderace obsahu a účtů porušujících jeho zásady či místní zákony nebo jak vyřizuje žádosti vlád o poskytnutí informací. Součástí tohoto reportu je i přehled o aktivních uživatelích v jednotlivých státech Evropské unie. Na ten poslední, týkající se průměrných dat za loňský srpen až letošní leden, upozornil server The European Correspondent.

Vyplývá z něj například to, že v Česku TikTok využívají dva miliony uživatelů měsíčně a na Slovensku milion uživatelů. Největší počet aktivních uživatelů má TikTok v rámci Evropské unie ve Francii, Německu a Itálii, kde tuto sociální síť využívá více než dvacet milionů lidí. Přes devatenáct milionů uživatelů registruje TikTok ve Španělsku a v Polsku přes jedenáct milionů. Ve zbytku zemí Evropské unie jde o jednotky milionů měsíčně aktivních uživatelů.

