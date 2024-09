První bytová dřevostavba v Praze je hotová. Stojí v Řeporyjích a nabízí nízkoenergetické bydlení

Uložit 0

Základy nových domů v pražských Řeporyjích jsou z betonu, stejně jako schodiště. Jinak jde ale o čtyři dřevostavby, které vznikly z CLT desek. První bytové domy ze dřeva nyní dokončil developer UBM. V nabídce je přes šedesát bytů.

Projekt, který dostal název Timber Praha, vznikl z prefabrikovaných dílů, jež developer převezl z továrny rovnou na stavbu. Prefabrikaci podléhaly například i koupelny. To všechno zkrátilo dobu práce až o třetinu. Hrubá stavba všech čtyř domů byla hotová za sedm měsíců, po roce je projekt ve finále. UBM nyní spouští dny otevřených dveří a k prohlédnutí je k dispozici i vzorový byt.

První dřevěná bytovka má dřevo přiznané na jedné z fasád, uvnitř ho lidé uvidí na podlahách a stropech. Dohromady bylo na projekt použito 1 800 kubíků dřeva, které na sebe naváže oxid uhličitý o hmotnosti 1 800 tun. To zaručuje zhruba o šedesát procent nižší emise než u klasické výstavby. Zanedbatelné to není vzhledem k tomu, že na účtence za globální oteplování představuje stavebnictví velkou položku.

Domy jsou v energeticky nejúspornější kategorii, k čemuž nicméně pomohlo nejen dřevo. Timber Praha využívá zároveň geotermálních vrtů, které zajistí budoucím majitelům topení, chlazení i ohřev vody. Jsou tu také tepelná čerpadla na bázi země-voda, elektřinu ve společných místnostech či provoz výtahu zajišťuje fotovoltaika na střeše, okna mají exteriérové žaluzie, které zabraňují přehřívání, a v garážích jsou rovněž nabíjecí stanice pro elektromobily.

„Byty s ekologickou certifikací jsou pro majitele potvrzením kvalitní investice, růstu hodnoty nemovitosti v čase a snížených nákladů na provoz v budoucnu,“ uvádí jednatel UBM pro Česko Josef Wiedermann.

Projekt je každopádně součástí většího stavebního celku, který se jmenuje Arcus City. Tady UBM staví domy konvenční cestou, důvodem jsou především peníze. Dřevostavby mohou v Česku dosahovat jen dvanácti metrů požární výšky. Nízké budovy se však developerovi tolik nevyplatí, představují totiž malou návratnost. Cena za stavění je navíc dražší než u konvenčních budov, a to i přesto, že jde vše rychleji. „Kdyby si člověk koupil pozemek v Praze, čtyři patra by mu absolutně nedávala finanční smysl. V našem případě je to třetí fáze úspěšného projektu,“ uvedl již dříve Wiedermann.

Dohromady se ve čtyřech dřevostavbách nachází 62 bytů, které mají dispozice od jedné místnosti s kuchyňským koutem až po 4+kk. Jsou ve velikostech od 39 metrů čtverečních do 110. Byty mají sklep, parkovací stání v podzemní garáži a také balkon, terasu nebo předzahrádku.

Nadzemní části bytových domů jsou ze smrkového dřeva, zatímco venkovní fasády tvoří modřín. Uvnitř jednotlivých bytů je pak dřevo schováno pod sádrokarton, a to jednak kvůli akustice, jednak kvůli vnitřním instalacím. Ty by sice mohly být i ve dřevě, ale muselo by jít o silnější CLT desku. I tak je tu ale přírodní materiál krásně cítit. Byty v nabídce začínají nad šesti miliony korun, ty nejdražší stojí kolem sedmnácti.