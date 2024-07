Pusťte si trailer na film roku. Joker: Folie À Deux láká na muzikál, Joaquina Phoenixe i Lady Gaga

Uložit 0

V okamžiku, kdy do kin míří Deadpool & Wolverine, se širší veřejnosti představuje film z opačné strany komiksového spektra. Temný, vážný a šílený Joker: Folie À Deux. Ten už pár záběrů odhalil v krátké ukázce na jaře, nyní přichází s velkým trailerem. Pusťte si ho a uvidíte adepta na film roku.

První Joker spustil před pěti lety filmové šílenství. Komiksový snímek, který byl dospělý, znepokojivý, skvěle zahraný – a kromě tržeb převyšujících miliardu dolarů získal jedenáct nominací na Oscara. Dvě proměnil, a to za hudbu a za herecký výkon Joaquina Phoenixe v titulní roli. Už v říjnu vypukne další oscarový útok v pokračování Joker: Folie À Deux.

Nejslavnější z nepřátel komiksového Batmana byl (a podle nového traileru opět bude) v Phoenixově podání mrazivý, zrůdný i charismatický. Teď se po jeho bok postaví neméně narušená Lady Gaga. Ta se ve snímku Joker: Folie À Deux, jenž podtitulem odkazuje na sdílenou psychózu dvou blízkých osob, představí coby Jokerova budoucí společnice Harley Quinn.

Mladá žena si v arkhamském ústavu k Jokerovi – či Arthuru Fleckovi, chcete-li – prostřednictvím hudby vybuduje silně nezdravý vztah. A podobně patologičtí jsou i Jokerovi nohsledi, pro které je dva roky po svém zadržení mučedníkem, jehož psychopatie je lepší alternativou ke zkorumpované a zkostnatělé společnosti.

Po kratším jarním teaseru se nyní Joker: Folie À Deux představuje v plnohodnotném traileru, ve kterém uvidíte Arthura se zdánlivě potlačenou zločinnou zrůdností za zdmi léčebny, ale také coby síru dštícího kritika společnosti v soudní síni během „procesu století“. A spolu s Harley i mimo ni, přímo v ulicích města Gotham.

Sdílené strasti i radosti jednoho z nejikoničtějších párů komiksové historie budou spolu s až muzikálovým pojetím stěžejními prvky snímku Todda Phillipse, jenž má na svědomí i první díl. Kromě Joaquina Phoenixe a Lady Gaga, jež herecky zazářila například v seriálové American Horror Story i v oscarově oceněném snímku Zrodila se hvězda, uvidíte v nových rolích Brendana Gleesona či Catherine Keenerovou. Vrací se i Zazie Beetzová, která v prvním Jokerovi ztvárnila Arthurovu sousedku.

Arthur i Harleen lásce i duševním poruchám společně propadnou už zanedlouho – Joker: Folie À Deux dorazí do kin 3. října. Do té doby můžete hlad po komiksových filmech zkusit zahnat v úvodu zmiňovaným snímkem Deadpool & Wolverine, který tento týden vstupuje do českých kin. To je taky vyšinutá dvojka, i když přece jen trochu jinak než Joker a Harley.