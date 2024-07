Realitní džungle se rozhýbala mnohem rychleji, než se čekalo. Na jaké triky si dát pozor a nenaletět?

Uložit 0

Komentář Tomáše Rusňáka: Nenechte se zahnat do kouta. Nenechte na sebe tlačit. Nepropadejte panice ani FOMO efektu. A hlavně nepodepisujte nic na první prohlídce. Je začátek léta a já začínám mít pocit, že na realitním trhu v Praze a Brně to nyní vypadá jako při Black Friday na Alze – zboží se rychle vyprodává, aniž byste měli čas si ho pořádně prohlédnout. Tento trend se zřejmě brzy rozšíří i do dalších měst. Realitní trh se totiž rozhýbal rychleji, než se očekávalo, což zvyšuje tlak na kupující.

Realitní makléři často vytvářejí dojem, že svět se točí jen kolem nich a že si mohou diktovat podmínky. Při koupi bytu je důležité nepodepisovat nic na první prohlídce a nenechat se natlačit do unáhlených rozhodnutí. Kupovat byt začíná být stejně nebezpečné jako vstoupit do fantasy světa Hry o trůny, ale místo boje o Železný trůn se zde bojuje o každý metr čtvereční. Kupující jsou připraveni nasadit všechny dostupné zbraně, od pečlivě připravených a předschválených hypoték až po šarmantní úsměvy a lehké koketování s makléři.

Každá prohlídka bytu je takový malý turnaj, kde se soupeří nejen v rychlosti, ale i v důvtipu a vyjednávacích schopnostech. A stejně jako ve Hře o trůny i zde platí, že ne vždy vyhrává ten nejsilnější, ale spíš ten nejvíce připravený.

Pokud vám makléř na první prohlídce nabídne podepsat rezervační smlouvu ihned, buďte obezřetní a klidně mu dejte po hlavě nějakou palicí. Mohlo by to být totiž jedno z vašich nejhorších rozhodnutí ohledně nákupu nemovitosti. Rezervační smlouva je závazný dokument, který s sebou nese možné pokuty a sankce v případě jejího nedodržení.

Proto je nezbytné ji před podpisem důkladně zkontrolovat a ideálně konzultovat s advokátem. Když ji podepíšete pod tlakem, v rychlosti, bez rozmyslu, a hlavně bez pořádné kontroly, může se vám lehce stát, že budete tahat po celý zbytek transakce za kratší konec provazu. A to nechcete.

Makléři často argumentují, že je o nemovitost obrovský zájem. Někdy je to pouhá obchodní taktika, jak ve vás vyvolat větší nervozitu. Nezřídka se pravda skrývá někde jinde a mnozí realiťáci mají hluboko do kapsy a potřebují, aby jim na účtu cinknul rezervační poplatek.

Další běžnou taktikou je umělé zvyšování kupní ceny nemovitosti pomocí iluze dražby mezi více zájemci nebo naléháním na rychlé rozhodnutí. Tato taktika může vést k zaplacení vyšší ceny, než je skutečná tržní hodnota. A kvůli tomu pak nemusí vyjít v bance odhad, což s sebou přináší nová rizika.

Nenechte se proto odradit od využití služeb externích odborníků, jako jsou advokáti, techničtí inspektoři nebo finanční poradci. Tyto služby mohou poskytnout nezbytné zabezpečení a ochranu vašich zájmů.

V některých případech mohou makléři podmiňovat prodej nemovitosti i tím, že si vezmete hypotéku přes jejich doporučeného poskytovatele. Tato praxe je nejen neetická, ale také protizákonná. Na druhou stranu – nejspíš to stejně nikam hlásit nebudete, nepomohli byste si a o nemovitost byste stejně přišli.

Možná si říkáte, jak s tím vším balastem pracovat. Meditace a hluboké dýchání vám stačit nebudou. Na závěr je důležité si uvědomit, že nemovitosti budou stále k dispozici. Je lepší nechat jednu konkrétní utéct než riskovat finanční ztráty a stres kvůli unáhlenému rozhodnutí. Zůstaňte klidní, nechte si čas na promyšlení všech aspektů a nenechte se zatlačit do kouta. Při nákupu nemovitosti platí více než kde jinde, že připravenost je klíčem k úspěchu.