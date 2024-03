Co je lepší: Koupit levnější nemovitost, ale s drahou hypotékou, nebo naopak? Bystří už tuší

Uložit 0

Komentář Tomáše Rusňáka: Česká národní banka snížila poměrně razantně základní úrokovou sazbu na 5,75 procenta, a tak představa, že by tento krok mohl mít okamžitý dopad na hypoteční úrokové sazby, je velmi lákavá. Realita je však úplně jiná.

Hlavní důvod, proč snížení základní sazby nebude mít v krátkodobém horizontu téměř žádný dopad na ceny hypoték, je, že trh s nimi tento vývoj očekával již dlouho předem. Úrokové sazby hypoték reflektují nejen aktuální rozhodnutí centrální banky, ale také očekávání trhu do budoucna.

Dlouhodobě se dá předpokládat, že úrokové sazby u hypoték budou klesat průměrným tempem asi 0,1 procentního bodu měsíčně, a může se stát, že ještě před prázdninami bychom mohli prorazit magickou hranici pěti procent. Průměrné sazby jsou kolem 5,5 procenta, ale nejlevnější hypotéku na trhu seženete pod 4,5 procenta. Nejlevnější ale nemusí nutně znamenat nejlepší. Vyjednávání s bankou někdy připomíná spíše smlouvání na turecké tržnici.

Přestože aktuální situace může vyvolávat optimistické vyhlídky, nesmíme opomenout zásadní problémy a výzvy, které to s sebou přináší.

Jedním z hlavních důsledků může být zvýšená poptávka po nemovitostech, což povede k vyvíjení většího tlaku na kupující, k potřebě se rychleji rozhodovat a k vyšším cenám nemovitostí, zejména v atraktivních regionech, jako jsou Praha, Brno a další krajská města.

Nutnost přihazovat a navyšovat tím kupní cenu, která pak často přesahuje jak nabídkovou, tak realizační cenu v dané oblasti, s sebou přináší nové úskalí pro kupující. Stává se, že odhadce nepotvrdí kupní cenu a kupujícímu to komplikuje cestu ke schválení hypotéky. I přes optimistické zprávy o snižování úrokových sazeb ČNB by se tak zájemci o hypotéku měli připravit na náročné období plné vyjednávání. A to jak s prodávajícími, tak s bankou.

Zatímco všichni napjatě čekáme, až banky začnou významněji snižovat úrokové sazby, nevědomky si tím vytváříme poptávkovou bublinu, která v určitý moment exploduje a nemovitostní trh začne opět více akcelerovat. Bystřejší z vás už asi tuší, že je lepší koupit levnější nemovitost s dražší úrokovou sazbou u hypotéky než naopak. Úrokovou sazbu za nějaký čas snížíte, kupní cena vás bude provázet už navždy.

Ať už jste připraveni čekat na lepší časy, nebo se pouštíte do vyjednávání s bankou a prodávajícími teď, měli byste mít na paměti, že s propukajícím tlakem na nemovitostním trhu a potenciálním nárůstem cen nemovitostí je důležité být nejen dobře informovaný, ale hlavně připravený.