Řeší odliv talentů i klesající produktivitu. HR startup Sloneek na cestu do Evropy nabírá 90 milionů

Uložit 0

Podle HR startupu Sloneek firmy kvůli fluktuaci, ztrátě talentů a náboru nevhodných lidí přichází i o třetinu nákladů na zaměstnance. Jeho zakladatelé přitom věří, že dokázali najít řešení na problémy spojené s odlivem talentů i klesající produktivitou. Pomáhají tak s digitalizací rutinních úkolů, aby se personalisté mohli věnovat lidem a šéfové řídit efektivitu a motivaci. Již teď působí po Evropě i ve Spojených státech, na posílení své pozice v zahraničí teď ale uzavřeli další investiční kolo. Přinášíme souhrn nejdůležitějších informací.

Zainvestovaný startup: Sloneek

Kdo investuje: České Purple Ventures a slovenské Venture to Future Fund a Vision Ventures

Kolik a v jakém kole: 3,6 milionu eur (90 milionů korun) v late-seed kole

Kolik již startup získal: V roce 2022 získal Sloneek od Presto Ventures a Vision Ventures jeden milion eur, v roce 2020 od Vision Ventures 350 tisíc eur.

Foto: Sloneek Vedení startupu Sloneek Milan Rataj, Marek Beran a Filip Lukáč

Co Sloneek dělá: Působí na trhu HR, kde šéfům a personalistům malých i velkých firem umožňuje vidět jejich týmy v datech, podporovat a rozvíjet talenty a řídit lidskou efektivitu a motivaci. Jeho zakladatelé věří, že našli recept na problémy, které trápí firmy v západní Evropě, tedy odliv talentů a klesající produktivitu týmů při rostoucích nákladech na zaměstnance. Kromě ekonomických otřesů má být na vině také demografie a generační obměna.

Jakým způsobem: Nad rámec běžných služeb HR platformy, jako je digitalizace papírování, řízení náboru nebo onboardingu, nabízí strategické funkce pro řízení lidí včetně sledování práce týmů i jednotlivců v datech. Dokáže identifikovat pracovníky, u nichž není využíván jejich potenciál, hrozí riziko výpovědi kvůli pomalému osobnímu rozvoji nebo u nich naopak dochází k dlouhodobé neefektivitě. Cílem Sloneeka není nahradit personalisty umělou inteligencí, ale zbavit je repetitivní, mnohdy nekvalifikované práce s velkým prostorem pro lidskou chybu.

Sídlo startupu: Praha a slovenské Košice

Zakladatelé: Vznikl v roce 2019 pod taktovkou Milana Rataje a Filipa Lukáče.

Jak je velký: Podle vyjádření zakladatelů Sloneek meziročně roste více než trojnásobným tempem a letošní obrat očekává ve vyšších jednotkách milionů eur (150 až 225 milionů korun). Mezi jeho klienty patří Lindt, Volvo, Savills, Panattoni, Knight Frank nebo tuzemské startupy Carvago či Košík.

Proč je to zajímavé: „Sloneek je startupem pouze svou flexibilitou a rychlostí. Při úzké spolupráci během investice jsme totiž na vlastní kůži zažili, jak vypadá schopný management, propracovaný byznys plán a jasná strategie při vstupu na nové trhy. To se u startupů v této fázi jen tak nevidí,“ zmiňuje Martin Banský z Venture to Future Fund.

Na co plánuje využít investici: Mimo jiné na technologický rozvoj. V příštím roce plánuje představit například několik nových služeb, na řadě je ale také posílení pozice v západní Evropě. První zastávkou se stane Itálie.