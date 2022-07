Presto Ventures posílají desítky milionů česko-slovenskému startupu, který chce modernizovat nábor lidí

Pandemie koronaviru i nastupující generace pracovníků, kteří mají specifická očekávání od svých zaměstnavatelů i vlastních kariér. To všechno výrazně mění fungování personalistiky, na což reaguje česko-slovenský startup Sloneek. Ten stojí za vývojem personálního systému jednak pro správu administrativy související s náborem lidí, jednak pro lepší komunikaci mezi firmou a zaměstnanci. V jeho dalším rozvoji mu pomohou také čeští investoři – fond Presto Ventures se za spoluúčasti stávajícího slovenského investora Vision Ventures podílí na kole v desítkách milionů korun.

„Nastupující generace pracovníků má jiné požadavky na kariérní a osobní rozvoj, ekonomicky je přitom již dominantní. Na důležitosti nabývá řízení zaměstnanecké zkušenosti s firmou. S tím se mění nároky na HR administrativu a její správu, proto se soustředíme na automatizaci,“ popisuje spoluzakladatel Sloneeka Filip Lukáč. Čtveřici zakladatelů doplňují ještě Václav Martin, Peter Hložný a Milan Rataj.

Úkolem Sloneeka je spojovat zaměstnance s jejich firmou prostřednictvím aplikace, která kromě automatizace personální agendy pomáhá také s modernizací administrativních procesů. Například v oblasti náboru zaměstnanců, evidenci pracovních činností i absencí, získávání zpětné vazby pro manažery, vzdělávání a možnosti odměňování.

V Česku a na Slovensku Sloneek využívá přes tři sta klientů včetně například startupu Sharry, platformy Carvago, Technologické Agentury ČR nebo sítě zdravotních klinik Restrial. Kromě domácích Košic má firma pobočku také v Praze a tým tvoří celkem šestnáct lidí. Podle oficiální účetní závěrky loni firma dosáhla tržeb bezmála 90 tisíc eur (2,2 milionu korun) a ztráty 257 tisíc eur (6,3 milionu), kterou ale vysvětluje vysokými investicemi do vývoje produktu.

Foto: Presto Ventures Eduard Kučera, Přemysl Rubeš, Roman Nováček a Vojta Roček z Presto Ventures

„Na nynější expanzi se technologicky připravujeme přes jeden rok, z čehož hodně času zabraly lokalizace pro evropské země. Dokončili jsme automatizaci interních marketingových i sales procesů a nyní spouštíme online reklamní kampaně po celé Evropě. Nyní nabíráme a do konce roku chceme navýšit prodeje v řádu stovek procent, podobně jako se nám to povedlo po pre-seed kole,“ přibližuje Václav Martin.

Odkazuje přitom na poslední investiční kolo z listopadu 2020, kdy Sloneek získal 350 tisíc eur (podle tehdejšího přepočtu 9,5 milionu korun) od slovenského fondu Vision Ventures. Tento fond se účastnil i současného kola, kdy startup nabral jeden milion eur (24,6 milionu korun) pod vedením tuzemského fondu Presto Ventures. Investice bude z podstatné části směřovat do rozvoje obchodu a marketingu s cílem získat podíl na evropském trhu moderních řešení pro digitalizaci personalistiky.

„HR trh se mění před očima. My v Presto sázíme na to, že Sloneek bude i díky důvtipu a pracovitosti jeho zakladatelů jeden z vítězů této transformace, minimálně v našem regionu. Kluci pro to mají všechny předpoklady. A i přes existenci několika známých konkurentů v HR SaaS segmentu je trh menších a středních firem zatím stále obsazen jen z jednotek procent,“ říká Přemysl Rubeš, zakladatel Presto Ventures, které v poslední době investovalo například i do startupů v Gruzii a Litvě.

„Naše společná cesta se Sloneekem začala koncem roku 2020. Od té doby získal Sloneek mnoho spokojených zákazníků v Česku a na Slovensku a vybudoval skvělý produkt se skutečně globálním potenciálem. Teď nás čeká expanze a jsem proto velmi rád, že se k investorům přidává právě Presto Ventures,“ doplňuje Gabriel Horvát z Vision Ventures.