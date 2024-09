Revolut má v Česku 800 tisíc klientů. Vybral si je na test a spouští tu pilotně investiční aplikaci

Uložit 0

Češi, alespoň ti mladší, si v posledních letech oblíbili investování. Svědčí o tom mimo jiné rostoucí nabídka různých investičních produktů. Stranou nezůstává ani průkopník, který Čechy tak trochu naučil kupovat akcie: původně britská digitální banka Revolut. Ta nyní přichází s úplně novou, čistě investiční aplikací – a Česko je jeden ze tří trhů, kde ji bude pilotně testovat.

Služba Revolut Invest, která je už k dispozici v obchodech s aplikacemi pro telefony iPhone i pro zařízení s operačním systémem Android, se kromě Česka v první fázi spouští ještě v Řecku a v Dánsku. Proč zrovna tady je dané tím, že Revolut vždy každou novinku vyzkouší na některém z menších trhů.

„A roli hraje i to, jak populární daný produkt v té které zemi je. A Češi mají velký zájem o investování,“ vysvětluje pro CzechCrunch mluvčí Revolutu Ingrida Daunaraviciene. To ostatně potvrzují i čísla z výzkumu, který si neobanka nechala před nedávnem udělat: ve věkové skupině generace Z, která se narodila po sametové revoluci, investuje pravidelně 73 procent lidí. Revolut má podle nejnovějších údajů v Česku 800 tisíc klientů, z nichž 58 procent je právě ve věku 18 až 34 let.

To, jak čeští klienti nakládají se svými prostředky a investicemi na Revolutu, vypadalo v prvním pololetí letošního roku podle Ingridy Daunaraviciene následovně: 44 procent tvořily nízkorizikové vklady do fondů peněžního trhu, 39 procent byly americké či evropské akcie, 12 procent činila ETF a pět procent dluhopisy.

Nová aplikace Revolut Invest je určena právě těm, kdo s Revolutem investují a tráví tím přece jen o něco víc času. „Vyslyšeli jsme zpětnou vazbu od aktivních investorů, kteří již používají naši funkci Obchodování Pro a Obchodní terminál. Obchodníci žádali, aby nebyli ničím rozptylováni, platili nízké poplatky, požadovali také transparentnost, rychlost, výkonné rozhraní platformy a pokročilé nástroje,“ uvedl Rolandas Juteika, který vede v Evropě divizi Wealth and Trading.

Aplikace bude fungovat na základě investičních nástrojů a služeb, které už dnes nabízela i hlavní aplikace Revolutu, jen budou vydělené samostatně: k dispozici tedy budou akcie, dluhopisy, komodity, nově má Revolut příležitosti i pro ty, kdo chtějí časovat trh nebo chtějí sázet na krátké, respektive dlouhé pozice. Zároveň služba disponuje nulovým poplatkem za nečinnost nebo úschovu.

Zájemci o investování ani nepotřebují žádný minimální vstupní vklad, budou navíc moct využít opakované nákupy, limitní a stop pokyny, navýšené obchodní limity, prodlouženou dobu obchodování v USA a funkci Světové trhy, která umožňuje sledovat indexy globálních trhů a hlavní makroekonomické ukazatele, jako je inflace, nezaměstnanost, HDP či úrokové sazby. Roli samozřejmě hraje to, jaký typ tarifu uživatel má, protože od toho se odvíjejí i dodatečné poplatky za transakce.

Foto: Revolut Spoluzakladatelé Revolutu Vlad Jacenko a Nikolaj Storonskij

„S naší aplikací Revolut Invest chceme narušit svět tradičních investičních platforem, které vystavují obchodníky vysokým devizovým kurzům, požadují po nich minimální vklady a účtují jim různé poplatky, například poplatek za nečinnost. My měníme pravidla hry,“ prohlásil Rolandas Juteika.

Revolut jako takový má po světě na 45 milionů uživatelů a při nedávném sekundárním prodeji akcií od zaměstnanců se jeho valuace údajně vyšplhala na 45 miliard dolarů, což z něj činí jeden z nejhodnotnějších startupů světa. Jeho zakladateli jsou Rus Nikolaj Storonsky a Ukrajinec Vlad Jacenko, kteří firmu rozjeli v Londýně v roce 2015.