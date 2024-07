Revolut roste jak v nejdivočejším boomu: zisk, tržby i uživatelé jdou nahoru o desítky procent

Uložit 0

Finanční aplikaci Revolut, která příští rok oslaví desáté narozeniny, na konci loňska používalo v Česku přes 650 tisíc lidí. Meziročně mu klientská základna stoupla o 44 procent. A podobně impozantní růst vykázala původem britská fintechová služba v podstatě ve všech byznysových parametrech – čísla jí poskočila o desítky procent a nově se pochlubila i ziskem v řádu miliard korun.

Co se počtu klientů po celém světě týká, na konci roku 2023 jich bylo 38 milionů, jenže tento údaj už dávno není aktuální. Zakladatel Revolutu v úvodním slově k výroční zprávě totiž napsal: „Ke konci června 2024 jsme dosáhli na 45 milionů, takže Revolut pokračuje v exponenciálním růstu.“

A s tím, jak přibývá zákazníků a zároveň Revolut rozšiřuje svou nabídku služeb – nedávno například přidal možnost datových balíčků –, roste i jeho marže. A to poměrně výrazně: za celý rok 2022 firma vykázala provozní zisk 25 milionů liber (zhruba 740 milionů korun), loni už to bylo 438 milionů liber, tedy bezmála 13 miliard korun.

Profitabilita tedy šla nahoru téměř dvacetkrát, svou roli sehrálo mimo jiné to, že Revolut zpomalil v marketingových výdajích a ještě více se zaměřil na interní disciplínu a důraz na tvorbu zisku. Jde o opatření, která ve startupovém světě přišla znovu do módy poté, co s nástupem inflace definitivně odezněla éra levných peněz a tlaku na růst místo na efektivitu.

„Během celého roku jsme se soustředili na disciplinovaný finanční management, který se zaměřoval na systematickou optimalizaci našich variabilních výdajů a na aplikaci metody zero-based budgetingu (jde o opakované vyhodnocování všech mandatorních výdajů – pozn. red.),“ uvedl finanční ředitel Revolutu Victor Stinga.

Výrazně ovšem stouply i tržby – z 0,92 na 1,8 miliardy liber, tedy skoro dvojnásobně na necelých 57 miliard korun. Nahoru šly logicky i prostředky, které si lidé na účtech u Revolutu nechávají, a to z 13,2 na 18,4 miliardy liber. A pozadu nezůstaly ani počty zaměstnanců společnosti, protože těch globálně meziročně přibylo o více než dva tisíce na 8 152.

K tomu, aby Revolut v Česku překonal škatulku fintechové aplikace, která je vhodná na instantní investování a rychlé přesuny peněz, mu ale pořád chybí možnost ovládat jej jako klasický bankovní účet – a nechat si na něj třeba bez problémů posílat výplatu. Služba ale v Česku zatím nemá svůj IBAN, ten loni začala nabízet klientům ve Francii, Irsku, Španělsku a Nizozemsku.