Levná data v zahraničí nenabízí jen Revolut. Srovnali jsme 6 eSIM služeb, které můžete snadno využít

Život nabízí jen několik málo jistot. Patří mezi ně stárnutí, smrt a také SMS zprávy od operátora v momentě, kdy opustíte hranice domova. Na území Evropské unie většinou není potřeba zprávy informující o cenách služeb v zahraničí ani číst, jsou totiž stejné jako v České republice. Cena se však výrazně mění v momentě, kdy zamíříte mimo EU. V takové chvíli může pomoci eSIM, díky které lze zůstat ve spojení se světem, a přitom se finančně nezruinovat. eSIM nově nabízí i Revolut, poskytovatelů je ale daleko víc. Podle čeho si z jejich nabídky vybírat?

Cestování se stalo pro mnohé vášní, kterou chtějí alespoň na dálku sdílet s rodinou či rovnou celým světem třeba prostřednictvím sociálních sítí. K tomu je však nutné mít možnost volání, odesílání SMS a v dnešní době i být zásoben dostačující porcí mobilních dat. To ovšem nebývá v rámci roamingu vůbec levná záležitost. Například World Roaming od Vodafonu nabízí 1 MB za 302,50 korun, a to už si člověk dvakrát rozmyslí, zda si půjde zasurfovat na internet, nebo raději do vln.

Tento problém lze řešit s pomocí takzvané eSIM, která umožňuje využívat služeb lokálních telekomunikačních operátorů díky čipu zabudovanému přímo v telefonu. Po příletu do destinace tak není nutné běhat po pobočkách místních operátorů a shánět fyzickou SIM kartu, eSIM si lze vyřídit na pár kliknutí přímo z telefonu. Samotný nákup bývá většinou jednoduchý a pro aktivaci stačí kliknout na zaslaný odkaz či QR kód. Ještě předtím si je ovšem nutné ověřit, zda váš telefon technologii eSim podporuje, což je podmínka, kterou by měla splňovat většina modelů prodávaných od roku 2019.

Co umí a neumí eSIM Výhody: Připojení okamžitě po přistání či překročení hranic

Vše lze vyřídit z telefonu

Transparentní ceny

Možnost platby kartou

Využití sítě místních poskytovatelů telekomunikačních služeb Nevýhody: Vyšší pořizovací ceny oproti SIM kartám místních poskytovatelů

Ne všechny eSIM umožňují telefonní hovory a odesílání SMS

Pro méně zkušené uživatele mobilních telefonů může být instalace problematická

Ne všechny modely telefonů eSIM podporují

Volbu vhodného poskytovatele eSIM ovlivňuje hned několik faktorů. Tím nejdůležitějším je samozřejmě cena nabízených služeb, ale výběr může ovlivnit i destinace, kde má být eSIM využívána, či účely, kvůli kterým si ji pořizujete. Většina eSIM totiž nabízí primárně data a jen někteří poskytovatelé eSIM umožňují i telefonní hovory. Liší se také rychlost datového připojení i doba trvání nabízených služeb. Vybrali jsme proto šest možností, od koho eSIM využít. Porovnali jsme jejich nabídky zlatého středu v podobě 5 GB či podobného objemu dat na 30 dnů v turisticky atraktivních destinacích a také v rámci celých kontinentů

Srovnání nabídek vybraných služeb

Po porovnání jsme vybrali cca 5GB balíčky na dobu 30 dnů v různých světových regionech

Služba Evropa Severní Amerika Asie a Pacifik globální Airhub 678 Kč 187 Kč 210 Kč 280 Kč Airalo 467 Kč 596 Kč 467 Kč 561 Kč Alosim 467 Kč 748 Kč 467 Kč nenabízí Nomad 327 Kč 467 Kč 374 Kč 841 Kč Holafly 1 496 Kč 2 034 Kč 1 847 Kč nenabízí Revolut 440 Kč 570 Kč 440 Kč 780 Kč

Airhub je jeden z největších a nejrozšířenějších poskytovatelů eSIM na světě. Jeho služby jsou dostupné ve 190 zemích světa a obsahují množství balíčků s daty, SMS a minutami mezinárodních i místních hovorů. Služba poskytuje také některé paušální balíčky, nejširší výběr má v Asii, Evropě a USA. V těchto regionech jsou k dispozici i komplexní balíčky určené pro cestovatele projíždějící několik států najednou. Airhub má naopak relativně špatné pokrytí v Jižní Americe. Aplikace je oblíbená pro svou uživatelskou jednoduchost a cenově výhodné nabídky.

Země Tarif Cena Thajsko 30 dnů / 5 GB / bez hovorů 280 Kč USA 30 dnů / 5 GB / bez hovorů 105 Kč Švýcarsko 30 dnů / 5 GB / bez hovorů 280 Kč Japonsko 30 dnů / 5 GB / bez hovorů 257 Kč Turecko 30 dnů / 5 GB / bez hovorů 233 Kč Kostarika + JA 30 dnů / 200 GB / neomezené volání 1 636 Kč

Podobně velkým hráčem jako Airhub je i Airalo. To má pokrytí v přibližně 200 zemích světa a je hodnoceno jako možná nejlepší volba pro cestování po Asii. Nabízí regionální balíčky i pro destinace, jako jsou karibské ostrovy či Latinská Amerika, ale i globální plán zahrnující 84 zemí světa. Nevýhodou ovšem je, že zatímco Airhub k některým svým balíčkům přidává také možnost volání, nabídka Airala se zaměřuje výhradně na poskytování dat.

Země Tarif Cena Thajsko 10 dnů / 50 GB / 100 minut volání 231 Kč USA 30 dnů / 5 GB / bez hovorů 374 Kč Švýcarsko 30 dnů / 5 GB / bez hovorů 340 Kč Japonsko 30 dnů / 5 GB / bez hovorů 269 Kč Turecko 30 dnů / 5 GB / bez hovorů 280 Kč Kostarika 30 dnů / 5 GB / bez hovorů 724 Kč

Další volbou mohou být služby kanadské společnosti AloSim, které má pokrytí ve více než 170 zemích světa. U cestovatelů je oblíbená mimo jiné i díky funkci datové kalkulačky, s jejíž pomocí může zákazník odhadnout množství potřebných dat a na základě toho si vybrat správný datový balíček. S AloSIM také uživatel vidí, k jakým partnerským sítím se připojuje, a může zjistit jejich rychlost v regionu, což většina ostatních poskytovatelů eSIM nenabízí. V neposlední řadě umožňuje také vytvářet hotspoty. Služby společnosti nejsou tak rozšířené v Africe a Asii.

Země Tarif Cena Thajsko 30 dnů / 5 GB / 30 minut volání 444 Kč USA 30 dnů / 5 GB / 30 minut volání 374 Kč Švýcarsko 30 dnů / 5 GB / 30 minut volání 339 Kč Japonsko 30 dnů / 5 GB / 30 minut volání 268 Kč Turecko 30 dnů / 5 GB / 30 minut volání 280 Kč Kostarika 30 dnů / 5 GB / 30 minut volání 724 Kč

Nomad platí za dobrou volbu pro kratší cesty okolo jednoho až dvou týdnů, kdy není potřeba žádných větších balíčků. Je vhodnou variantou pro cestování po Americe, Asii a také pro návštěvu některých evropských států mimo EU. Například v Asii či Americe nabízí jeden GB již za 30 korun. Své služby poskytuje ve více než 170 zemích světa, nicméně pro cestování do Latinské Ameriky je lepší zvolit služby Airala.

Země Tarif Cena Thajsko 30 dnů / 5 GB / bez hovorů 327 Kč USA 30 dnů / 5 GB / bez hovorů 327 Kč Švýcarsko 30 dnů / 5 GB / bez hovorů 327 Kč Japonsko 30 dnů / 5 GB / bez hovorů 303 Kč Turecko 30 dnů / 5 GB / bez hovorů 280 Kč Kostarika 30 dnů / 5 GB / bez hovorů 654 Kč

Holafly je oblíbená služba především těch, kdo se nechtějí ve spotřebě dat jakkoliv omezovat. Má totiž ve své nabídce balíčky s neomezenými daty a v několika málo zemích, kde tato možnost není k dispozici, nabízí alespoň vyšší datové limity než ostatní poskytovatelé eSIM. Holafly je přítomna ve zhruba 160 zemích světa a její služby jsou oproti ostatním konkurentům o něco finančně náročnější.

Země Tarif Cena Thajsko 30 dnů / neomezená data / bez hovorů 1 753 Kč USA 30 dnů / neomezená data / bez hovorů 1 753 Kč Švýcarsko 30 dnů / neomezená data / bez hovorů 1 753 Kč Japonsko 30 dnů / neomezená data / bez hovorů 1 753 Kč Turecko 30 dnů / neomezená data / bez hovorů 1 753 Kč Kostarika 20 dnů / neomezená data / bez hovorů 1 262 Kč

Nejnovějším hráčem v oblasti poskytování eSIM služeb se stal Revolut, oblíbená platforma, ve které můžete kupovat kryptoměny, akcie, sjednat si cestovní pojištění a nyní se i připojit k internetu odkudkoliv. Stačí si jen stáhnout aplikaci Revolutu, zřídit si účet a využívat možnost aktivace eSIM ve více než sto zemích. Cenová politika společnosti je nastavena tak, že konkuruje těm nejlevnějším eSIM poskytovatelům, a lze předpokládat, že se stane u cestovatelů rychle populární.