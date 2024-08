Rikši s reklamou na masáže musí pryč z centra Prahy. Ministerstvo je potvrdilo jako nelegální

Uložit 0

Reklamní rikši, které dlouhé roky stály před thajskými masážními salony v centru Prahy, zmizí z ulic města. Ministerstvo průmyslu a obchodu nově potvrdilo dřívější rozhodnutí pražského magistrátu, že vozítka jsou ve skutečnosti nelegální reklamou v památkové rezervaci. Provozovatel, který se proti původnímu rozhodnutí magistrátu odvolal, neuspěl a rikši teď bude muset z ulic odstranit. Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu dál odvolat.

Město se snaží rikši odstranit už několik let. Mnohdy se totiž vyskytují na vysoce frekventovaných místech, jako je například Staroměstské a Václavské náměstí, a narušují nejen historickou povahu města, ale také prostor pro pohyb lidí. Teď byly označeny za reklamu, která je v rozporu s předpisy pro památkově chráněná území.

Provozovatel thajských masáží, na které rikši lákají kolemjdoucí, se dlouho snažil přesvědčit úřady, že vozítka nejsou reklamou, ale jen běžným dopravním prostředkem. S argumentem ovšem neobstál, jelikož se ukázalo, že rikši nejsou vybaveny pro provoz na veřejných komunikacích – nemají vhodná světla ani brzdy. Podle ministerstva jsou navíc barevná provedení a LED pásky jasným důkazem, že vozítka mají reklamní účel.

Pražský radní pro majetek Adam Zábranský (Piráti) rozhodnutí ministerstva ocenil, připomněl, že před několika lety naopak úřad shodil ze stolu pokutu uloženou právě za nelegální reklamu. „Když jsem loni nastoupil do funkce radního pro majetek, řekl jsem si, že je ještě brzy boj vzdávat. Požádal jsem proto živnostenský odbor, aby znovu posoudil danou problematiku. Myslím si, že když něco vypadá jako reklama a chová se to jako reklama, tak to přece je reklama,“ uvedl Zábranský.

Regulace vizuálního smogu je pro Prahu dlouhodobě tématem. Město plánuje i další opatření proti některým reklamám v památkově chráněných oblastech. Kromě odstranění rikš chce třeba stanovit nová pravidla pro umístění menších reklamních ploch a připravit návrh na design plakátovacích sloupů a panelů.