Rychlý internet i na čundru. Starlink začal prodávat přenosný satelit, který schováte do batohu

Chataři, mořeplavci, letci nebo vyznavači autokempinku. Internetové připojení od Starlinku, který patří pod vesmírný startup SpaceX Elona Muska, využívají různí lidé. Teď firma amerického miliardáře cílí i na výletníky, představila totiž přenosnou variantu svého satelitu jménem Starlink Mini. Má v sobě zabudovaný Wi-Fi router, rozměrem i hmotností je na úrovni většího notebooku a vejde se do kdejaké krosny či batohu.

„Tenhle produkt změní svět,“ napsal o novém satelitu Elon Musk na síti X. Starlink Mini má být úspornější ve spotřebě elektrické energie a dokáže zařídit připojení k internetu o rychlosti přes 100 megabitů za sekundu. Kompaktní satelit nemá sám o sobě baterii, potřebuje tedy externí zdroj elektřiny. Lze ho ale jednoduše pohánět přes USB-C kabel, třeba z běžné powerbanky. Jedna taková průměrná s kapacitou deset tisíc miliampérhodin by podle serveru The Verge zajistila lehce přes hodinu provozu.

Samotný „talíř“ satelitu je kvádr s rozměry 30 krát 26 centimetrů a tloušťkou necelé čtyři centimetry. Pokud místo čísel preferujete konkrétní srovnání, můžete se podívat, jak velký Starlink Mini je v porovnání se štěnětem na obrázku výše nebo s dalšími psy, které zachytil inženýr Starlinku Michael Nicolls a následně i další uživatelé.

Stabilní připojení si tak uživatel bude moci nést na vlastních zádech, ať už bude na vrcholu velehory nebo uprostřed jinak neprostupné džungle. Starlink Mini váží sám o sobě 1,1 kila, s kabelem a stojanem to činí o 400 gramů více. Má být také odolný vůči prachu a dešti, přežít by měl i krátké ponoření do vody.

V USA si ho zatím mohou pořídit jako doplněk pouze ti, kdo už nějaký satelit od Starlinku mají. Stojí 599 dolarů (zhruba 14 tisíc korun), o sto dolarů více než standardní model. Měsíční poplatek za službu Mini Roam činí 30 dolarů (700 korun). Tento plán nabízí 50 gigabytů mobilních dat měsíčně s možností každý další gigabyte za dolar.

Starlink Mini se zatím prodává jen v Severní a Jižní Americe, kromě Spojených států i v Kolumbii, Salvadoru, Guatemale a Panamě. SpaceX chce však s novým zařízením jít i na další trhy. Jestli nakonec opravdu změní svět, jak tvrdí Musk, se teprve uvidí. Díky kompaktnosti ho však neuvítají jen cestovatelé, ale v podstatě kdokoliv, kdo chce rychlé a stabilní připojení k internetu v oblastech, kde je kvalitní signál nedostatkovým zbožím.