S mámou dělala soukromou kuchařku ve Švýcarsku, teď čaruje v pražském podniku, co zaujal v Michelinu

Uložit 0

Když se Melanie Rácová rozhodovala, kam půjde na střední, volba padla na školu, kde studovala multimediální a propagační tvorbu. Tomu se ale nakonec nikdy nevěnovala, ještě před maturitou totiž odjela navštívit svoji mámu, která dělala soukromou kuchařku ve Švýcarsku. A začala kráčet v jejích šlépějích. Posledních několik měsíců pak spolu tvoří kuchařské duo ve vyhlášené vršovické minirestauraci Benjamin, která patří mezi necelou dvacítku podniků, co reprezentují Prahu na seznamu slavného michelinského průvodce.

O Benjaminu, který najdete v Norské ulici, se říká, že je to nejmenší finedining v Praze. Vejde se do něj totiž maximálně deset návštěvníků, které tu hostí pořád ještě relativně nemainstreamovým konceptem takzvaného chef’s table a nijak jinak. Osmichodové degustační menu servírují a prezentují sami kuchaři, kteří jsou navíc jen dva. Právě tím a také kuchyní, která sází na lokální suroviny i receptury, upoutal podnik už před lety michelinské komisaře, kteří ho – prozatím tedy bez hvězdiček nebo označení bib – zahrnuli do svých pražských tipů po jediném roce fungování.

Tvůrcem Benjaminu je Štěpán Návrat, kterému patří jak sousední Buddha Café, tak holešovický koncept Pru58 a místním dlouholetým šéfkuchařem je Jakub Červenka. Od začátku roku má ale poprvé za svého chef de partie ženu – třiadvacetiletou Melanii Rácovou, která se do Vršovic dostala velice zajímavým obloukem. Ještě na střední si myslela, že se bude věnovat marketingu a se spolužáky během studií uspořádala několik hudebních akcí. „Za covidu ale najednou nebyly možnosti a pak mi přišlo do cesty vaření,“ říká mladá kuchařka pro CzechCrunch.

Ještě než školu skončila, vyjela navštívit svoji mámu, která tehdy pobývala ve Švýcarsku, kde coby soukromá kuchařka vařila pro nejrůznější klienty. Ona sama mimochodem má za sebou podobný přerod jako dcera, několik let pracovala v mediálním byznysu, pak vyhořela a nakonec se našla v privátním vaření, které nabízí pod jménem Gabi Svit. Netrvalo dlouho a Melanie jí začala pomáhat a obě dámy spolu vytvořily úspěšný kuchařský tým, který dostával zakázky jak doma, tak v zahraničí.

„Ta práce je o docházení do rodiny a vaření pro její potřeby, většinou se jedná o jídlo na speciální akce, může jít ale i o každodenní stravování,“ vysvětluje Melanie Rácová co tento, u nás stále ne moc rozšířený typ služby obnáší. „Musíme s rodinou komunikovat, abychom věděly, jaké jsou její chutě a preference, do naší práce ale patří i nakupování surovin, plánování jídelníčku a někdy i samotná organizace a příprava větších akcí.“

S mámou pracovala Melanie nakonec tři roky. „Zpočátku jsem mamince nejčastěji hlavně pomáhala a postupně se z nás stala sehraná dvojka. Ve Švýcarsku to většinou probíhalo tak, že jsme hlavní část přípravy dělaly u sebe v bytě a pak se přesunuly do luxusních horských chat a nádherných kuchyní, kde jsme všechno završily,“ vzpomíná.

V Benjaminu je její výchozí pozice trochu podobná. „Mám na starosti celkovou přípravu a kontrolu všech potřebných komponent na daný den, ale i následující týden, v pondělí se tak vždycky ráno vydávám na lokální trhy, kde nakupujeme všechno potřebné,“ vysvětluje Rácová, kterou na malé restauraci baví zejména to, že v ní zákazníci díky malému prostoru i osobnímu přístupu můžou koukat kuchařům pod ruce a „udělat si o něco živější obrázek o tom, co profesionální vaření obnáší“.

„Fascinuje mě rozmanitost surovin, které nám příroda poskytuje a ze kterých mohu využít maximum díky kuchařským technikám, o kterých jsem neměla ani tušení, že existují,“ odpovídá pak na otázku, proč dala vaření přednost před marketingem. V Benjaminu a u čistého vaření ale její ambice nekončí.

Jednou by si ráda otevřela vlastní podnik, v hlavě už prý nosí docela konkrétní představu, mluvit o něm ale zatím příliš nechce. „Prozatím sbírám zkušenosti, dobré i horší, abych měla z čeho čerpat, až na to dojde. Už teď můžu ale říct, že se bude jednat o multifunkční prostor, kde se propojí mnohem víc než jen jídlo, ale taky hudba a umění. Všechno to působí na naše smysly a já bych ráda propojila více aspektů pro docílení dokonalého požitku,“ líčí mladá kuchařka.

To má ale svůj čas, prozatím můžete zajít její um vyzkoušet do Vršovic, kde je mezi osmi položkami na aktuálním menu například hrášek se sivenem, tymiánem a hrachovým misem nebo jeseter v kombinaci s raky, kaviárem a ředkvičkou. Úplně nejlíp ale zní dezert, který dá vzpomenout na nedávno skončené léto – tvoří ho totiž pribináček ozvláštněný bobkovým listem, jahodami a mákem.