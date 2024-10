Sametová revoluce nebyla jen Václavák. Nová hra ukazuje rok 1989 v Československu, zavede vás i do Teplic

Uložit 0

Jak vnímali události revolučního roku 1989 obyčejní Čechoslováci? Nikoliv veřejně známé osobnosti demokratických hnutí, ale studenti, dělníci, doktorky nebo babičky? Odpověď na otázku, kterou byste čekali v učebnici nebo dokumentu, nyní najdete i na méně obvyklém místě – v nové české videohře Velvet 89, která vyšla zdarma na počítače i mobily.

Měsíc před 17. listopadem vývojáři z pražského studia Charles Games představili světu hru, jejímž námětem je sametová revoluce. Na tu odkazuje i svým názvem Velvet 89. Seženete ji na Steamu, Google Play i v App Storu a pro studio s kořeny na Univerzitě Karlově to bude další z titulů, v nichž se často spojují vážná témata, česká historie, potenciál pro využití ve školách – a samozřejmě i herní obsah.

„S nabídkou vytvořit hru nás oslovili lidé z projektu Příběhy bezpráví s tím, že k 35. výročí sametové revoluce by to chtělo něco speciálního. Navíc to krásně zapadlo do toho, co umíme, tedy ukazovat historii skrze hry novým, neotřelým způsobem a novou perspektivou,“ popisuje zrod projektu Ondřej Trhoň z Charles Games.

Kdo by ale čekal další výlet časem na Václavské náměstí, bude překvapen. „Sametová revoluce je sice celkem známá, ale často se zapomíná jak na roli regionů, tak na obyčejné lidi. A Velvet 89 nabízí oboje,“ popisuje Trhoň. Hra tak začíná v Teplicích, Praha nechybí, nicméně následují České Budějovice a vše zakončíte v Ostravě.

Všude tam budete mezi kreslenými davy na zaplněných náměstích vyhledávat a odhalovat osudy jednotlivců, které vzešly ze skutečných svědectví. „Je to stejné jako v našich předchozích hrách. Abychom se vyhnuli etickým problémům, postavy sice vychází z konkrétních zpovědí a historického výzkumu, ale jsou fiktivní,“ říká Trhoň.

Že ve vás slovo fiktivní vyvolává nedůvěru? Nemělo by. „Nic jsme nepřibarvovali, proto máme ve scénách jak lidi do reforem nadšené, tak ty, co jsou spíš opatrní nebo rovnou proti,“ dodává zástupce Charles Games. Autenticitu podtrhuje i fakt, že dohled nad výpověďmi ve hře měli nejen pamětníci z vyobrazených měst, ale i odborníci na historii.

„Ladili jsme třeba i to, jaké transparenty se na jakém náměstí mohou objevit, jakou barevnou paletu zvolit, kolik bude postavám let a jak se budou jmenovat, aby to bylo dobově uvěřitelné,“ popisuje Trhoň. A důvod k důvěře jsou i zkušenosti samotného studia Charles Games.

To je dlouhodobě oceňované za svůj přístup k videohernímu zpracování historických a mnohdy i složitých událostí. V minulosti tak díky jeho vývojářům bylo možné neobvyklou formou nahlédnout například na život Franze Kafky ve hře Playing Kafka, pohnuté dějiny českého pohraničí ve hře Svoboda 1945: Liberation nebo na téma klimatické změny v karetní strategii Beecarbonize.

Podobně jako tyto tituly v sobě i Velvet 89 nese potenciál přesahující pouhou zábavu. „Naši partneři z Příběhů bezpráví vytvořili okolo hry celou lekci, která bude učitelům a učitelkám dostupná na portálu Jeden svět na školách. Takže i s využitím Velvet 89 jako výukového nástroje se rozhodně počítá, hru jsme ostatně na školách taky testovali,“ říká Trhoň.

A naučili se při tvorbě hry něco i sami vývojáři? „Pro nás byly největším překvapením Teplice a to, jak se od ekologie během pár dní tehdejší protesty posunuly k politické kritice režimu. Ohromně zajímavá ale byla i Ostrava a generální stávka a zejména různé drobnější příběhy týkající se zapojení havířů nebo dělníků. Třeba když někomu stávku vedoucí zakázal, ale oni se mu postavili a vydupali si to. Nebo přišli i za ty, co jim nebylo dovoleno vyfárat,“ uzavírá Ondřej Trhoň.