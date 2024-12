Šest a půl tisíce píšťal pro Víta. Skoro sto let dokončená katedrála dostane první dostačující varhany

Unikátní má být ale nástroj i vzhledově. Varhany mají být moderní, zároveň mají doplnit architekturu katedrály. Odkazují také na českou řemeslnou tradici sklářství. Ozdobeny budou křišťálovými elementy, které budou reagovat se slunečním svitem i umělým světlem. „Toto řešení je světově unikátní, pro jeho realizaci bylo důležité vyřešit i řadu technických detailů, mimo jiné i proto, aby nebyla ovlivněna zvuková stránka nástroje,“ vysvětluje Mátl.

Aby mohly nové varhany stát, bylo ale zapotřebí v katedrále rekonstruovat západní kruchtu, kterou bylo potřeba staticky zpevnit a také rozvést nové elektroinstalace. Kůr byl dokončen po více než roce letos v listopadu, to znamená, že nyní už je potřeba jenom přivézt, postavit a naladit nové varhany. Nástroj by měl do Prahy přicestovat na jaře, ve španělské dílně byly varhany sestrojeny, což by mělo usnadnit jejich budoucí instalaci v Česku. Aktuálně je tedy ve varhanářské dílně demontují a připravují ke transportu.

I tak se ale počítá s tím, že jen postavení varhan ve Vítu bude trvat zhruba pět měsíců – od března do července. „Nástroj je opravdu velký, navíc stavba je plánovaná tak, aby co nejméně ovlivnila turistický provoz katedrály i celého areálu Pražského hradu. Právě sladit všechny tyto okolnosti byl velký logistický oříšek,“ líčí předseda správní rady.

Poté bude následovat ladění nástroje, což je velmi náročná disciplína. Potřeba bude naladit každou z 6500 tisíc píšťal zvlášť, což zabere víc jak 900 hodin. Navíc je potřeba ladit až ve chvíli, kdy v katedrále nastane absolutní klid, tedy především v noci. Varhany se tak budou ladit až do konce roku a i potom přijde na řadu různé měření a posuzování.

Jednotlivé píšťaly je stále možné adoptovat. Kdo tak učiní, bude mít doma památku – certifikát a symbolickou píšťalku. Nástroj bude předán na konci února 2026. Slavnostní požehnání nástroje je plánované na 15. června 2026, jak jinak než na svátek svatého Víta. Pak by měla následovat série koncertů, kterých by se měli účastnit všichni, kdo se podíleli na jejím financování. „Bude to bez přehánění velký národní svátek, který završí staletí úsilí o dokončení katedrály,“ říká pražský arcibiskup Jan Graubner.