Sestavili automat a dali do něj brambory. Teď stojí na sídlišti v Letohradě a prodá jich tunu týdně

Nyní má ve výrobě dalších pět strojů, které chce umístit do blízkých měst: do Ústí nad Orlicí, České Třebové, Lanškrouna, Rychnova nad Kněžnou nebo Žamberka. V současnosti jsou automaty jen na brambory – do jedné násypky se vejde 1 200 kilogramů. Plní se z vrchní části a výhodné jsou právě v tom, že je v nich pouze jeden druh plodiny. Další produkty by totiž farmáře limitovaly v plnění a hlídání stavu zásob.

V budoucnu ale budou umět pojmout dvě odrůdy brambor najednou nebo například brambory a cibuli. A po drobné úpravě by se v nich měla dát prodávat i jablka. Zato pivo, med, mák, kmín nebo vajíčka, které Bramborář rovněž prodává ve svém kamenném obchodě, by do automatu vložit nešly, zejména proto, že jsou v něm produkty volně a bez obalu.

Rodinná farma vypěstuje v Kameničné a okolí tisíc až 1 200 tun poloraných až pozdních brambor ročně. Historie pěstování této plodiny je tu stará více než padesát let. Kromě automatu lze zdejší brambory získat také z rozvozu. Bramborář zaváží do Královéhradeckého, Pardubického a částečně i Olomouckého kraje. „Díky našim skvělým zákazníkům se ale naše brambory dostávají i do Prahy, Karlových Varů, Mikulova nebo i Ostravy. Do těchto měst si musejí lidé zařídit dopravu sami, máme ale reference, že jim naše brambory chutnají,“ dodává Marek.

Automatů na různé produkty v Česku přibývá – a nejde o sladké nápoje nebo sušenky. Existují i na maso, zeleninu či vajíčka. Většinou jsou alternativou ke klasickému prodeji, kdy se však zájemci ke zboží dostanou nehledě na čas a otevírací dobu.