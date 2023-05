V Česku se rozjíždí automaty na zeleninu, vejce i maso. Týdně jimi projde i jedna celá kráva

Před deseti lety se Josef Dvořák rozjel po Evropě, aby zjistil, jak se za hranicemi chovají slepice. Narazil přitom na automat, kde si lidé mohou jednoduše koupit vejce, nehledě na den a hodinu. Rozhodl se tak něco podobného zavést i v Česku. Po devíti letech tady provozuje šestnáct vejcomatů, kde prodává čerstvou nadílku přímo od slepic. Automatů na zemědělskou produkci přitom na českém trhu přibývá.

Josef Dvořák ze Statku Dvořák u Dolních Břežan se snaží mít automaty tam, kde si lidé budou moci nakoupit i v noci. Výjimku ale už udělal – vejcomat sídlí například v centru Bořislavka. „V zahraničí se budovy s automaty na noc často zavírají. Já jsem se tomu bránil, ale pak jsem zjistil, že na tom nemusím bazírovat, protože lidé si to najdou. A navíc málokdo nakupuje o půlnoci. Jinak je ale devadesát procent našich automatů přístupných čtyřiadvacet hodin denně,“ říká Dvořák pro CzechCrunch.

Šestnáct vejcomatů lidé najdou převážně na jihovýchodě Prahy a za ní, jedinou výjimku tvoří právě Bořislavka, přičemž další rozšíření zatím Dvořák nemá v plánu. Tam, kde jsou čerstvá vejce nejvíc nedostatkovým zbožím, tedy v centru Prahy, by vejcomat umístil rád, momentálně k tomu ale nebyly vhodné podmínky. „Narážím na problém s nájmy, které jsou za jiných podmínek. Je to pak spíš o finančních limitech. Prodávat vejce není stejné jako prodávat Red Bully,“ říká Dvořák s tím, že třeba s obchodním centrem na Chodově se nedomluvil.

Foto: Statek Dvořák Vejcomat je na několika místech kolem Prahy, například v centru Bořislavka

Vejcomaty statek obsluhuje zhruba jednou za dva dny. Jeden automat má sice kapacitu šest set vajec, Dvořák ale lpí na tom, aby byla vejce opravdu čerstvá. Byť podle norem je vejce čerstvé jednadvacet dní od snášky, v jeho hantýrce to znamená asi pět dní. „Snažíme se prodávat velmi čerstvá vejce,“ komentuje farmář s tím, že podobně to funguje i na statku.

Výhoda vejcomatů je podle něj právě v tom, že má kontrolu nad tím, v jakém stavu se k zákazníkům dostanou, protože na prodej v supermarketech by nedohlédl. Co se týče pořizovací ceny, levná záležitost takový automat úplně není – jeden vyjde zhruba na 250 tisíc korun. Snad i proto prý Dvořákovi doma říkají, že to má víc nevýhod než výhod. Jenže jedna stránka je podle zemědělce podnikání a druhá marketing.

Podestýlkové vejce velikosti S prodává Dvořák za čtyři koruny, což už se dnešním cenám vajec, která jsou navíc od slepic z klecového chovu, snadno vyrovná. Výhodou je, že statek ve Středních Čechách dbá na pohodu slepic, a tak nyní končí i s podestýlkovým chovem a najíždí pouze na chov v mobilních kurnících. „Přesouvám slepice z podestýlek pomalu ven, protože to je nejen lepší pro ta zvířata, ale i pro mě, protože tam chodím raději. Práce s tím je víc, ale je to práce hezčí,“ říká farmář.

Zatímco vejcomaty jsou na trhu už od roku 2014, teprve předloni otevřel Farmářský dům Vrchlabí automat na maso. „Dřív jsme prodávali maso na dvoře osobně, ale vzhledem k tomu, že jsme celá rodina pracovně na farmě vytížena, často na nás lidé museli čekat a někdo z nás musel nechat práce a jít prodávat maso,“ vypráví Kateřina Basařová z rodinné Farmy Basařova.

„Stávalo se i to, že občas nikdo z nás nebyl doma a zákazník tak odjel bez masa. Automat na maso je tedy skvělý způsob, jak zákazníka kdykoliv uspokojit a zároveň se moci věnovat jiné práci na farmě,“ doplňuje.

Zákazníci si díky automatu mohou pro maso přijet v jakoukoliv denní hodinu každý den v týdnu. Jeden automat je přitom přímo na farmě v obci Prosečné, další se nachází v automatové prodejně ve Vrchlabí, kde jsou rovněž automaty sloužící pro výdej zboží z e-shopu. Do budoucna uvažují o umístění dalšího stroje, konkrétní plány se ale vykrystalizují až podle poptávky.

Foto: Farma Basařova Masomat provozuje Farma Basařova

Rodinná farma je majitelem i provozovatelem automatů a z velké většiny se v nich prodávají také její výrobky. Jde hlavně o hovězí maso a zvěřinu. Ta je z honitby Malé Labe Prosečné, kterou má farma v pronájmu. „Máme ale také pár okolních farmářů nebo menších producentů, kteří nám dodávají své výrobky. Ty pak v automatech prodáváme také,“ líčí Basařová.

Po stránce doplňování se masomaty plní zpravidla jednou denně, v pátek a sobotu dokonce dvakrát. Podle Basařové ale záleží na sezóně. Přibližně prý automaty projde jeden kus dobytka za týden, přičemž k dispozici jsou například sumeček africký z farmy z Prostředního Lánova, hovězí masné výrobky z Biofarmy Pod Hájkem a další produkty.

Nezapomíná se ani na ovoce a zeleninu

Na začátku letošního roku otevřel v Brně-Kohoutovicích také automat na ovoce a zeleninu. O jeho umístění usilovala sama městská část, stroj nicméně vlastní jeden ze zemědělců, Petr Grunwald. V místním automatu je možné si nakoupit čerstvá jablka, cibuli, česnek nebo brambory. Ovoce a zelenina je přitom regionální. Automat se doplňuje denně, díky speciálnímu vybavení jeho provozovatel dokonce ví, jaká je v něm momentálně kapacita.

Ovoce a zelenina z výdejního stroje vzbudila v Brně-Kohoutovicích velký zájem, městská část má proto už další plány. „Zvažujeme umístnění obdobného automatu na vejce v horní části Kohoutovic,“ uvedl pro CzechCrunch starosta městské části Jakub Hruška.