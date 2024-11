Setkali se v miliardovém Mews, nyní rozjíždí vlastní startup. S AI hledají ideální pracovní kandidáty

Uložit 0

V předešlých štacích se naučili mimo jiné to, jak škálovat provoz miliardových jednorožců, a teď se do podobné výzvy pouští ve vlastním startupu. Pětice zakladatelů věří, že díky umělé inteligenci dokáže propojovat firmy s vhodnými kandidáty, které kromě LinkedInu automatizovaně hledají třeba i na Redditu či GitHubu. Finlay je zatím ve svých začátcích, v růstu mu ale pomohou také investoři, kteří mu poskytli první investici. Přinášíme souhrn nejdůležitějších informací.

Zainvestovaný startup: Finlay

Kdo investuje: České fondy J&T Ventures a Depo Ventures

Kolik a v jakém kole: 300 tisíc eur (7,6 milionu korun) v úvodním, tzv. pre-seed kole

Co Finlay dělá: Inovuje nábor zaměstnanců pomocí agentů umělé inteligence. Technologie se stará o hledání, podporu i screening, čímž poskytuje podporu náborářům. Vhodné kandidáty přitom hledá a v reálném čase vyhodnocuje na profesní sociální síti LinkedIn, kvůli širšímu dosahu také na alternativních portálech jako Reddit, Stack Overflow a GitHub.

Jaký je cíl: „Aby měly firmy o čtyřicet procent více kandidátů, které by jinak třeba ani neobjevily. Navíc jim chceme pomoci vyselektovat pět nejvíce nadějných kandidátů. Chceme, aby byl nábor stejně jednoduchý jako jízda Uberem – stačí to zadat do Finlay a naši AI agenti se postarají o zbytek,“ komentuje ředitel Scott Moran.

Zakladatelé: Startup spoluzaložil mezinárodní tým, ve kterém jsou dva Američané, dva Slováci a jeden Čech. V čele stojí Scott Moran, bývalý provozní ředitel miliardového jednorožce Mews. Z něj přichází i další dva spoluzakladatelé a bývalí náboráři Matt Slavik a Ondřej Illek. K nim se připojili bývalý náborář v IBM či startupu Rossum Juraj Lemoch a bývalý technologický ředitel Cyrklu Peter Kisel.

Jak je startup velký: Aktuálně má devět zaměstnanců včetně zakladatelů a podle vyjádření dosáhl první trakce s českými, polskými a nizozemskými zákazníky. Z Prahy, kde sídlí, chce působit po celé Evropě.

Proč je to zajímavé: „Nikdy nebyla lepší příležitost disruptovat odvětví recruitingu. Finlay dokáže díky svému silnému týmu rychle postupovat, vyzvat zavedené lídry v oboru a získat podíl na trhu, který je sice konkurenční, ale také obrovský – jak v Evropě, tak ve Spojených státech,“ komentuje Jakub Zimola, jenž má v J&T Ventures na starosti region Severní Ameriky.

Na co plánuje využít investici: Zejména do rozvoje svého produktu, chce například nabízet model předplatného na náborové služby. Plánuje také růst na klíčových evropských trzích a během následujících dvanácti měsíců expandovat do Spojených států.