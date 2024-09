Shopaholic Nicol a Jitka Charvátová oživují Letnou. Vezměte do ruky mapu a objevujte, lákají sestry

Uložit 0

Čtvrtým rokem pořádají na pražské Letné sestry Nikola Čechová a Jitka Charvátová sousedský festival Letenská místa. Účastníci dostanou do ruky mapu s tipy, kam zajít a kde nakoupit se slevou, případně jaký workshop si vyzkoušet. Cílem akce je objevovat zapadlé obchůdky a podniky a také dostat lidi ven do ulic, aby třeba na chvíli zapomněly na mobily. Celé akci mimo jiné pomáhá to, že jedna ze sester je úspěšnou influencerkou, kterou sledují statisíce fanoušků.

Nápad na sousedský festival, který by lidem zpřístupnil dílny a obchody, kam by normálně nezašli, dostala Jitka Charvátová, když si kupovala jídlo v McDonald’s. „Dostala jsem tam slevové kupony. Byly na hezké kartičce a postupně se daly odtrhávat. Tak jsem si u toho říkala, že by bylo super mít nějakou takovou slevu pro sousedy u nás v Ababu. Postupně jsem se s tou myšlenkou propracovala až k festivalu,“ vypráví spolumajitelka firmy Ababu, která šije látkové hračky pro děti.

„Další naší inspirací pak byly Dny Marianne, při kterých dostanete slevové kupony společně s časopisem a pak s nimi obcházíte dotyčné obchody. Takže jsme se sestrou založily takové lokální Dny Marianne,“ směje se influencerka Nikola Čechová, známá na sociálních sítích jako Shopaholic Nicol. Zásadní ale pro obě sestry bylo dostat po první vlně covidu lidi z online světa zpět do offlinu.

To sice zkomplikovala druhá vlna covidu, ale od té doby se už festival Letenská místa druhý víkend v září koná pravidelně. Letos čtvrtým rokem. „Chtěly jsme, aby lidé alespoň jeden víkend v roce koukali na ulici do mapy a ne do mobilu,“ líčí Čechová. Mapa je totiž na festivalu to zásadní. Vyzvednout se dá u každého zapojeného podniku a slouží jako návod, kam se jít podívat, a zároveň jako slevový kupon na všechna místa.

Foto: Letenská místa Středobodem Letenských míst je vedle samotných podniků mapa

Kaváren, bister a obchodů s módou i uměním je do festivalu, který se bude letos konat od šestého do osmého září, zapojených šedesát. „Mohly bychom mít i o dvacet podniků víc, ale to už bychom nebyly schopné zorganizovat. Přibíráme tak už jen vyloženě podniky, u kterých máme pocit, že nám typově chybí,“ popisuje Shopaholic Nicol, která patří k první velké generaci youtuberů v Česku a dnes je aktivní převážně na Instagramu, kde její profil @shopaholicnicol sleduje přes 750 tisíc lidí.

Strategií Letenských míst je představovat návštěvníkům spíše místa, do kterých by je jinak nenapadlo zajít, nebo které nemají běžně ani otevřeno. „Snažíme se vybírat malá, zapadlá místa. Třeba i ateliéry různých keramiků. Sejdete dolů do přízemí, kde sídlí čtyři umělci, a během festivalu se můžete podívat, jak něco tvoří a něco si od nich koupit,“ popisuje Jitka Charvátová.

Návštěvníci festivalu zároveň sbírají za uplatněné akce razítka, která na kartičce odevzdají organizátorům. Každý den se pak kartičky losují o ceny. „Původně se do losování odevzdávaly samotné mapy, pak nám ale mnoho lidí říkalo, že by si mapu chtěli nechat. Tak jsme vymysleli upgrade s kartičkou. Mapa i instagramový profil festivalu pak často slouží jako průvodce Letnou,“ vysvětluje Čechová.

Účast na festivalu se podnikům podle sester vyplatí i finančně. Přitahuje nové zákazníky. „Lidé z Kinoka nám třeba říkali, že jsou pro ně Letenská místa z pohledu tržeb něco jako Vánoce,“ popisuje Čechová. „I jenom propagace na sítích, které se jim díky festivalu dostane, může být pro ně velká pomoc. Ne všechny podniky jsou tolik na Instagramu,“ dodává.

„Zároveň zveme na festival v hojném počtu i influencery, díky kterým se o něm dozvědí lidé, kteří by třeba na Letnou jinak vůbec nezavítali,“ říká influencerka. Ze dvou sester má sociální sítě festivalu logicky na starosti právě Nikol Čechová, která je v nich vzhledem ke své youtuberské a instagramové kariéře jako ryba ve vodě.

V poslední době na svých sociálních sítích sdílí také střípky ze života se svým nedávno narozeným prvním potomkem a připomíná, že také Letenská místa jsou vhodná i pro děti. „Letos jsme chtěli do mapy poznamenat vyloženě baby friendly místa a pak jsme zjistili, že jsou to vlastně skoro všechny. Zkrátka a dobře, baby friendly je celý festival,“ říká Nikola Čechová a připomíná, že letos bude mít festival ještě o něco více workshopů, mezi nimiž nebude chybět například keramická dílna, vyrábění šperků nebo bublinky pro děti.