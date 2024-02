Z práce v digitální agentuře vyhořela. Teď vyrábí s manželem látkové hračky pro děti

Uložit 0

„Vyhoří!“ odpovídá Jitka Charvátová s úsměvem na otázku, jak se stane, že člověk sekne s prací kreativní ředitelky v digitální agentuře a rozhodne se šít látkové hračky. „Frustrovalo mě, že ať vymyslím cokoliv, zákazník to nikdy nevidí celé. Vidí jen to, co projde schvalovacími kolečky, takže tak deset procent mé práce. A vlastně mě to přestalo bavit,” vysvětluje, jak vzniklo Ababu. Firma specializující se na hračky s certifikátem pro nejmenší děti a na předtištěné látky, ze kterých si zákazník sám hračku ušije.

Díky crowdfundingové kampani na HitHitu Charvátová společně s manželem vybrala v roce 2020 okolo 450 tisíc korun na otevření showroomu na pražské Letné. Tam se na certifikované výrobky, které vznikají v dílně na severu Čech a dají se koupit hlavně na e-shopu, můžou zákazníci přijít podívat. Obrat firmy se poslední dva roky pohybuje kolem deseti milionů korun.

Jitka Charvátová vzpomíná, že vždycky měla nějaký projekt „bokem”. „Už od prváku na vysoké jsem pořád měla nějaký e-shop. Třeba jsme prodávali pelíšky pro psy, u kterých mě ale rozčilovalo, že nejsou pořádně ušité. Jenže v šicí dílně mi tvrdili, že to jinak nejde,“ říká. Její nespokojenost nakonec způsobila, že od manžela Josefa dostala k Vánocům šicí stroj a naučila se šít sama.

Ještě při práci v agentuře v roce 2016 založila Ababu, v němž se nejdřív soustředila hlavně na namalované vzory na látkách, které se daly koupit a podle nichž si zákazníci mohli hračku ušít sami. „Když chcete cokoliv šít, potřebujete k tomu střih, který si stejně musíte někde koupit. Já jsem si řekla, že střih namaluji v počítačovém programu a nechám si to na látky rovnou natisknout,“ popisuje pro CzechCrunch. Látky pak nabídla v šicích skupinkách na sociálních sítích, kde měly úspěch. S manželem pochopili, že objevili díru na trhu, a psí pelechy měly utrum.

Po roce si Jitka Charvátová uvědomila, že obě práce se už nedají zvládat naráz. S agenturou se proto rozloučila a skočila po hlavě do vlastního podnikání. Zanedlouho ji následoval i Josef, který zase opustil svoji práci v HR a ponořil se v Ababu do čísel. „Jitka je impulzivní, kreativní, potřebovala k sobě někoho, kdo bude hlídat rozpočty v tabulkách,” usmívá se.

Spolu se tak začali věnovat dětskému zboží a pečovat o své kmenové zákazníky hlavně přes sociální sítě. Aktuálně Ababu na Instagramu sleduje skoro třicet tisíc lidí. V online prostoru se také odehrává 99 procent jejich prodejů. Obchod, který mají na Letné, funguje skutečně spíš jen jako showroom a místo pro balení objednávek z e-shopu.

Foto: Lukáš Kladníček/Ababu Látky s natištěným střihem byly ve skupinách na sociálních sítích hit

Před rokem a půl do rodiny přibyla malá dcera, která rychlé pracovní tempo Jitky Charvátové trochu zmírnila. „Jsem asi trochu blázen a pořád pracuju, jsem workoholik, mateřství mě ale trochu zklidnilo,” přiznává. Ve firmě tak konečně mají někoho, kdo dokáže ocenit samotné výrobky. „Z dcery jsme si vypěstovali testera na hračky,” říká Josef Charvát.

Zároveň manželský pár připouští, že pracovat spolu občas bývá výzva. „Kdo to nezažil, nepochopí. Kromě našeho dítěte máme ještě jedno: firmu, na které nám oběma hodně záleží. Na druhou stranu má člověk parťáka, kterému se dá stoprocentně věřit. Jenom se ho moc nemůžete zeptat, jak bylo v práci,” porovnává Jitka Charvátová.

Loňský rok a přicházející krize je ale donutili zamyslet se a změnit přístup k byznysu. „Prodeje sice neklesají, ale dohání nás růst cen nákladů,” říká Josef Charvát. Podařilo se jim ale uzavřít partnerství s Agátiným světem, což je e-shop a síť kamenných prodejen se zbožím pro děti, a zároveň si hračky od Ababu mohou lidé nově koupit i na e-shopu Ondálek a na letišti. „To byl můj sen, dostat Ababu do obchodu s českými výrobky na letišti. Přišlo mi to jako prestižní záležitost,” říká Charvát. Krok to byl očividně správný. Prodej v partnerských velkoobchodech jim aktuálně tvoří přibližně 20 procent obratu.

Foto: Archiv Ababu Terapeutická hračka pro poradnu Vigvam

V Ababu zároveň rozšiřují portfolio. „Baví nás také vyrábět hračky na míru pro firmy,” vysvětluje Jitka Charvátová. Podobně vznikla terapeutická hračka pro poradnu Vigvam, kde se zaměřují na pomoc dětem vyrovnat se se ztrátou blízkého člověka.

Charvátovi začínali s jednou švadlenou, teď už mají celou šicí dílnu. „V Podbořanech na Lounsku zaměstnáváme pět švadlen,” říká Charvátová a dodává, že v současnosti je velký problém v Česku sehnat šikovnou švadlenu. Snaží se tak vyškolit si vlastní lidi, ale i to je běh na dlouhou trať. „Ono se to nezdá, ale ani po čtyřech letech zaškolování jinak velmi šikovná švadlena nezvládne ušít úplně celou hračku,” dodává Charvát.

Plánů do budoucna mají manželé hodně. Ten zásadní je začít vyrábět produkty i pro děti starší tří let. „Nás si teď zákazníci najdou před tím, než si pořídí děti, nebo když je žena těhotná. Nakupují u nás zhruba do tří let věku dítěte, ale pak o ně vlastně přijdeme. Chceme, aby značka s dětmi rostla,” uzavírá Jitka Charvátová.