Simona Kijonková naskakuje na trend tiny housů. Podpořila projekt „automatu na minidomky“

Ceny nemovitostí v Česku rostou a dle některých odborníků to bude pokračovat i další desetiletí, stále častěji se proto otevírá téma dostupného bydlení. Právě na to se soustředí mladý startup Kodu zakladatelek Romany Voříškové a Jitky Plevové, které zaujaly i miliardářku a někdejší majitelku logistické Zásilkovny Simonu Kijonkovou. Rodinná investiční skupina JSK pod jejím vedením oznámila, že do projektu vstoupí s cílem podpořit řešení, které chce pomáhat mladým lidem či seniorům k dostupným nemovitostem.

Cílem Kodu je maximálně zjednodušit možnost pořídit si takzvaný tiny house, tedy minidomek. Jde o trend populární zejména v zahraničí, své místo si ale v posledních letech nachází také v Česku, kde se běžně využívá například pro rekreaci na samotě.

Princip vychází z efektivně navržených domků s úsporným využitím prostoru a nízkými náklady na pořízení i provoz. Typicky totiž jde o jeden pokoj spojující všechny místnosti dohromady, často navíc s možností snadného přesunu z místa na místo.

„Plně vybavený tiny house dokážeme dodat i za částku kolem 1,5 milionu korun. Tiny house k dokončení začíná na 500 až 600 tisících,“ říká spoluzakladatelka Romana Voříšková, která do světa realit pronikla díky společnosti Bezrealitky, kde se Jakubu Havrlantovi starala o PR a marketing, a poté s Tomášem Čuprem spoluzaložila a rozjížděla Slevomat. Spoluzakladatelka značky Pikle.cz Jitka Plevová ji ve firmě doplnila o něco později.

Voříšková a Plevová věří, že takto navržené domečky mohou sloužit kromě rekreace také k trvalému bydlení. Malý prostor je podle nich příznivý na údržbu či vytápění, jako brzdu širšího rozšíření v populaci ale vidí netradičnost a s ní spojené administrativní překážky. V projektu Kodu, který oficiálně vznikl loni v létě, proto uživatelům pomáhají s řešením legislativy i zajištěním celého procesu od hledání pozemků po dodání nemovitostí.

„Zájemci o bydlení v tiny housech mnohdy naráží na nekonkrétní legislativu, kterou si jednotlivé úřady vykládají po svém. Bydlení, které lze převážet, zároveň u některých finančních institucí vyvolává představu mobilheimu nebo karavanu, takže je složitější získat institucionální financování,“ přibližuje Voříšková.

V Kodu tak budují systém, který zmiňované problémy vyřeší za klienta. „S trochou nadsázky můžeme říct, že stavíme automat na minidomky,“ pokračuje Voříšková. Jak pro CzechCrunch popsala již dříve, z byznysového pohledu projekt míří na dva koncové zákazníky. První skupinu tvoří lidé s chutí v malém domku bydlet, druhou pak ti, kteří pozemky vlastní a mohou je nabídnout k pronájmu – ať už bez, nebo rovnou s postaveným minidomkem.

Kodu by chtělo fungovat jako tržiště, kde je možné vybrat dům, pozemek, k tomu si zařídit i financování, případně najít nájemníky. Rok existující firma aktuálně dokončuje první projekty. „Vize Kodu nám okamžitě zapadla do naší strategie, jelikož má silný společenský přesah a pozitivní dopad. Romana a Jitka přišly s řešením, které může výrazně zlepšit dostupnost bydlení,“ uvedla k investici Simona Kijonková, jež příští týden vystoupí na konferenci Money Maker od CzechCrunche.

„V případě Kodu se pro mě osobně jedná o podporu nejen skvělého produktu, ale také inspirativních osobností zakladatelek, které za sebou už mají silné byznysové příběhy. Jejich projekt je skvělým příkladem vykročení ze zajetých kolejí k hledání nových řešení, která mohou zlepšit kvalitu života tisíců lidí,“ doplnila Kijonková, jež společně s dalšími společníky koncem loňského roku oznámila miliardový prodej skupiny Packeta, pod kterou patří Zásilkovna. Po dokončení transakce se věnuje právě investicím, ale také vlastní nadaci.

Cílem aktuální investice do Kodu je mimo jiné pomoct zkrátit cestu od nápadu k funkčnímu byznysu. JSK projektu plánuje poskytovat poradenství pro optimální nastavení procesů, systémů a zajištění efektivní struktury. Pomoci chce i s propojováním na klíčové partnery, kteří startupu pomohou k rychlejšímu růstu a také expanzi do zahraničí, kterou Kodu plánuje