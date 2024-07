Simona Kijonková po prodeji Zásilkovny rozjíždí nadaci. Jen letos chce rozdat desítky milionů

Uložit 0

Rozvíjet mimořádné sportovní či umělecké talenty, připravovat děti na přijímací zkoušky na gymnázia a střední školy nebo pečovat o jejich duševní zdraví. Taková je hlavní mise, se kterou Simona Kijonková zakládá vlastní nadaci. Směřuje do ní část prostředků, které spolu se svým manželem Jaromírem získali po nedávném prodeji skupiny Packeta, do níž spadá Zásilkovna, a jen v letošním roce plánuje na různé účely rozdat čtyřicet milionů korun. Finanční podpora má mířit přímo potřebným dětem i neziskovkám.

„Děti jsou naše budoucnost a velmi záleží na jejich vzdělání i na tom, jakou formou tráví volný čas. Sama se v sociálně vyloučených lokalitách pohybuji od dětství. Blízko jedné jsem vyrůstala a později v nich pracovala jako dobrovolnice. Aniž za to mohou, dostávají se děti z těchto regionů do situací, které neumějí řešit, a školy často nemají prostředky se problémům věnovat. Pokud dítě nevyrůstá ve zdravém a bezpečném rodinném a společenském prostředí, může inklinovat k účasti v ganzích, užívání drog či trestné činnosti,“ popisuje Simona Kijonková.

Proto se rozhodla založit Nadaci Simony Kijonkové, která má k dispozici prostředky pocházející z rodinného investičního holdingu JSK Investments manželů Kijonkových. Hlavní část prostředků do těchto neziskových aktivit putuje z prodeje Zásilkovny, kterou Simona Kijonková založila a v níž spolu s manželem vlastnila téměř poloviční podíl. Koncem loňského roku byla oznámena velká transakce, kdy podle neoficiálních informací zhruba za osm miliard korun logistickou společnost koupily investiční skupiny CVC, Emma Capital a R2G. Finálně byl celý deal dotažen před pár měsíci.

Pro letošní rok má nadace stanovený rozpočet čtyřicet milionů korun, přičemž podobnou částku plánuje investovat i v následujících letech. Vedle vložení vlastních prostředků hodlá Simona Kijonková spolupracovat také s partnerskými organizacemi i individuálními donory a další potenciální dárce chce aktivně oslovovat. Nadace plánuje podporovat sociálně znevýhodněné děti do osmnácti let, a to ve čtyřech programech: rozvoj mimořádného sportovního či uměleckého talentu, systematická příprava na přijímací zkoušky na gymnázia a střední školy, účast na školních pobytových akcích a péče o duševní zdraví.

Jak to bude fungovat v praxi? Děti mohou dostat například až dvacet tisíc korun na pobytové akce jako lyžařské kurzy a školy v přírodě, dvanáct tisíc korun na kurzy k přijímacím zkouškám, patnáct tisíc korun na terapeutická sezení nebo jim nadace zaplatí sportovní vybavení, hudební nástroje a jiné umělecké pomůcky. Nadace se chce soustředit také na duševní zdraví dětí, které se v současné době zhoršuje. Z průzkumu Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ) vyplývá, že víc jak polovina žáků devátých tříd v Česku projevuje známky zhoršeného well-beingu.

„Od začátku svého podnikání jsem věděla, že chci pomáhat, a to zejména dětem a rodičům samoživitelům. Po exitu ze Zásilkovny jsem se rozhodla zaměřit nejen na další podnikatelské výzvy, ale také pustit se do svého zatím největšího dobročinného počinu. Prostřednictvím nadace mohu pomáhat systematicky a přehledně a zapojit ve spolupráci se vzdělávacími institucemi v regionech do pomoci i další jednotlivce, firmy nebo jiné organizace a přispět tak k řešení celospolečenského problému,“ říká Kijonková.

V rámci své nadace chce brzy začít otevírat také volnočasová centra, která budou přímo ve vyloučených regionech. „Moci se v bezpečném prostředí připravovat na vyučování, vypracovat domácí úkoly a zdravým způsobem trávit volný čas prostřednictvím řady aktivit, to vše může pomoci děti pozitivně nasměrovat,“ doplňuje Kijonková, která stojí jako zakladatelka a řídící partnerka v čele rodinného holdingu JSK Investments. Pustit se chce přitom i do dalších byznysových aktivit, ale detaily zatím neprozrazuje.