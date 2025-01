Školky díky ní prošly digitální revolucí, teď svůj projekt prodává. Chce učit děti podnikavosti

Sama přitom ví, o čem mluví. Již během střední školy běžně chodila na různé praxe a snažila se využívat nabízené možnosti. Pět let tak strávila v Pražském studentském summitu, který stoji za modelem OSN. V rámci něho se žáci v simulaci učí diplomacii. „Hrozně moc mi to dalo, dodnes z toho čerpám,“ říká Seidelová, kterou toto působení ovlivnilo i kariérně – vystudovala mezinárodní vztahy, během té doby například spolupořádala první předsednictví Česka v rámci EU v roce 2009, nebo se během působení ve Forum 2000, nadaci bývalého prezidenta Václava Havla, v Praze starala o dalajlámu.

„Nikdy bych se tam nedostala, kdybych nebyla součástí podobných projektů,“ popisuje Seidelová, která pracovně působila také ve Washingtonu DC a rok žila v Číně. „Měla jsem štěstí. Pocházím z normální české rodiny, takové věci bychom si nemohli jen tak dovolit… ale po celém světě existuje spousta grantů či stipendii, které využívá i hodně lidí z Česka, mohlo by jich to ale dělat víc. Často to nedělají ne kvůli tomu, že nechtějí, ale že o tom nevědí. To je nejhorší,“ myslí si.

Tři nové projekty

Do dalšího působení si tak Seidelová vytipovala několik hlavních oblastí, kterými chce podnikavost podporovat – a to nejen na české, ale i mezinárodní úrovni. Jedna z aktivit se týká přímo Evropské komise, kde před třemi lety byla spoluzakládající členkou European Female Founders Forum, panevropské platformy ženských podnikatelek. Jako poradní orgán eurokomisařky pro inovace a vzdělávání identifikovali problémy, s nimiž se musejí podnikatelky napříč Evropou vypořádávat.

Loni v březnu v návaznosti na to vznikl projekt HerFund, kde se tyto problémy snaží řešit v praxi. Konkrétně jde například o roztříštěnost trhu – jak z pohledu zakladatelů, tak investorů. Letos tak pod hlavičkou EK HerFund spustí platformu pro lepší propojení obou stran, což má pomoci zrychlování propojování. Seidelová byla v listopadu během konference Nordic Women in Tech v Oslu jmenována do pozice členky mezinárodního Advisory Boardu tohoto projektu.

„Jako český podnikatel máte velmi omezené možnosti, kde najít například španělského investora, který vám pomůže s lokální expanzí. Toto chceme řešit,“ přibližuje Seidelová s tím, že na platformu naváže také syndikát investorů, respektive investorek, které budou podporovat ženy-podnikatelky.

Foto: Vanda Seidelová Vizualizace projektu Vandy Seidelové ve Slavkovském lese

Seidelová ale rozbíhá i projekty na (zatím) české úrovni. Díky prostředkům, které získala z exitu z Educleus, například převzala neziskovou iniciativu Soutěž & Podnikej, za níž stáli Martin Vítek a Marian Füry. Jde o největší podnikatelskou soutěž pro středoškoláky, aktuálně probíhá devátý ročník a registruje přes osm set absolventů.

„Pětatřicet procent z nich pořád podniká. Možná už v jiných projektech, výsledky jsou ale skvělé,“ pochvaluje si Seidelová, jež do projektu na pomoc povolala například Igora Strečka z exitované firmy Webglobe nebo Annu Veselou ze společnosti Spectoda. Již nyní v rámci projektu rozbíhá i spolupráci s podobně zaměřeným Econversem, který působí v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. „Chceme pomáhat mezinárodní spolupráci, ale zároveň projekt pořádně naškálovat a pomáhat tisícům studentům ročně,“ doplňuje.

Do třetice je pro Seidelovou velký projekt inovačního hubu, který buduje ve Slavkovském lese v Karlovarském kraji. Aktuálně probíhá vyřizování stavebního řízení a do několika let by měl uprostřed lesů vyrůst moderní podnikatelský inkubátor pro mladé lidi. „Když žáci na základní nebo střední škole jezdí na lyžařský výcvik v rámci školy v přírodě, proč by nemohli na podnikatelský kemp?“ pokládá Seidelová řečnickou otázku.

Součástí projektu mají být řemeslné dílny se zaměřením na robotiku, drony či na audiovizuální tvorbu – ať si studenti mohou moderní oblasti osahat a zjistit, zda nebude právě pro ně. Seidelová přitom přiznává, že ke Karlovým Varům nemá žádný osobní vztah. „Nechtěla jsem ale něco budovat v Praze, Středočeském kraji, Brně nebo Ostravě, tam je podobných možností více. Karlovarský kraj ale patří mezi nejchudší v zemi, chceme tím pomoct snižovat regionální rozdíly,“ přibližuje.

Seidelová dále doplňuje, že i těmito projekty stále pracuje na své dlouhodobé misi – podpoře vzdělávání a podnikavosti. Motivaci má jasnou. „Všichni víme, že éra automobilů se spalovacími motory, na které je zdejší ekonomika hodně navázaná, v určitý moment skončí. Zatím jsem přitom neslyšela jasný kurs, kam jako země jdeme dál. Asi nejsem správný člověk, který by na to měl odpovědět, ale bez inovací to určitě nepůjde. V Česku máme skvělou příležitost být inovativním hubem Evropy a klidně i světa. Stačí jen chtít a já se těším, jak novými projekty pomůžeme přispět pár dalších střípků do této skládanky,“ dodává.