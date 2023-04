Od investorů v USA prý odmítla miliony. Teď svůj startup pro digitalizaci školek spojuje s Bakaláři

Zabralo to osm a půl hodiny čistého času, během kterých se Vanda Seidelová musela na smlouvách podepsat přesně 347krát. Ale povedlo se. Po měsících vyjednávání zakladatelka startupu Twigsee, který digitalizuje administrativu ve školkách i jejich komunikaci s rodiči dětí, spojila síly se společností Bakaláři, která nabízí online systém pro komunikaci mezi rodiči a školami. „Není to náš prodej ani jejich koupě. Je to spojení rovnocenných partnerů,“ vysvětluje čtyřiatřicetiletá podnikatelka, která teď zasedne na pozici ředitelky nově vznikající skupiny Educleus. Ta má jasný cíl – pomoct transformovat české vzdělávání do jednadvacátého století.

Jde o spojení, které dává smysl. Twigsee přináší digitální revoluci aktuálně do téměř osmi stovek školek. Na softwaru společnosti Bakaláři funguje přes šedesát procent základních a středních škol v Česku. Obě firmy se tak věnují podobným oblastem a věří, že společně mohou mít větší vliv, než kdyby fungovaly samostatně. Již nyní mají v Česku dohromady na 1,5 milionu uživatelů.

„Svět se rychle mění a vzdělávání u nás zaspalo dobu,“ vysvětluje Seidelová. „Není to ale o tom, že by školy změny nechtěly. Učitelé, pedagogové či ředitelé chtějí posouvat věci dopředu. Vzdělávání je jejich poslání. A my jim pomáháme v tom, aby to mohli dělat dobře a efektivně,“ říká Seidelová, jež si dlouhou dobu myslela, že bude pracovat jako diplomatka, nakonec se ale po životním obratu pustila do digitalizace školek. „Učitelé chtějí učit, třetinu času ale tráví různou administrativou. Naše nástroje jim pomáhají šetřit čas, který pak mohou věnovat dětem,“ doplňuje.

V této vizi se potkává se společností Bakaláři, která vznikla už před více než třiceti lety. Zakládala ji tehdy trojice učitelů pardubické střední školy, která k sobě do týmu v začátcích přibrala tři své studenty, kteří vynikali v informatice. A právě tato trojice ve složení Antonín Blatný, Antonín Beneš a Petr Blümel v ní aktivně působí pořád.

Foto: Educleus František Paller (Sandberg), Vanda Seidelová (Twigsee), Antonín Beneš a Antonín Blatný (Bakaláři)

V roce 2015 Bakaláři na palubu přibrali investora, slovenský private equity fond Sandberg Capital, který ve společnosti drží podíl ve výši 70 procent. V Česku je nejvíc známý díky miliardovému tažení v IT skupině Seyfor (donedávna Solitea) Martina Cíglera. Aktivní je ale také v nástroji pro kontaktní centra Daktela či třeba v personální agentuře Bridgewater. A právě pod hlavičkou Sandbergu Bakaláři a Twigsee otevřou novou kapitolu. Fond totiž zainvestoval jejich fúzi do nově vznikající entity, která chce působit v Česku a časem i v zahraničí. Ostatně Twigsee využívají i školky v Africe a působilo také v Rusku, odkud se ale v reakci na válku na Ukrajině firma stáhla.

Nová kapitola

Nově vytvořený holding nese název Educleus, do budoucna se však může ještě změnit. Seidelová zasedne do ředitelského křesla celé skupiny a povede tým o osmdesáti lidech. Pozice v managementu i ostatních orgánech firmy pak vždy ve stejné míře obsadili zástupci Twigsee, Bakalářů i Sandbergu.

„Vzdělávání je pro nás jedním z klíčových témat již od založení fondu. Kromě Bakalářů vlastníme od roku 2017 také mezinárodní školu Cambridge a síť mateřských škol Funiversity. Vytvoření společnosti Educleus je krokem v naplňování naší vize podpory moderního vzdělávání ve středoevropském regionu,“ říká investiční manažer Sandbergu odpovědný za oblast vzdělávání František Paller.

V nové společnosti drží většinový podíl Sandberg a minoritní podíly si jako společníci rozdělili Seidelová, Beneš, Blatný a Blümel. „Pro mě osobně to není exit, ale pokračování v nové struktuře,“ popisuje Seidelová. Dalšího vývoje se již ale nebudou účastnit původní investoři Twigsee, kteří do startupu v několika kolech vložili dohromady 21 milionů korun.

Mezi ně se řadí například andělský investor Martin Kadlčík, zakladatel služby Kupi.cz, kterou před lety prodal Seznamu. Nebo také Jinej fond, za nímž stojí známý brněnský investor a jihomoravský zastupitel Jiří Hlavenka a podnikatel Jan Sláma. Ti předloni „školkový startup“ podpořili částkou 13 milionů korun. V rámci transakce byli teď vyplaceni.

„Vnímáme, že do toho přišel velký nadnárodní hráč, pro kterého to je hlavně strategický, dlouhodobý a budovací projekt. Tedy tady už pro nás vlastně není místo,“ popisuje pro CzechCrunch Hlavenka, jenž byl v Twigsee prvním investorem. „Prožili jsme si náročné první růstové roky. Vnímám to kladně, nicméně jako obtížnou a pracnou cestu vzhůru,“ hodnotí.

Celý příběh ale mohl vypadat úplně jinak. Seidelová totiž původně sháněla klasické venture kapitálové investory. V první polovině loňska trávila hodně času ve Spojených státech, kde vyjednávala s různými fondy. Takzvané late seed kolo bylo vypsáno na pět milionů dolarů, tedy více než sto milionů korun, a na stole měla prý nabídku od dvou zahraničních fondů. Plánem bylo přizvat do finančního kola ještě některý z českých fondů.

Foto: Ilja Hubálek / Twigsee Vanda Seidelová, zakladatelka Twigsee

V srpnu ale Seidelová podle svých slov seděla na hotelovém pokoji v Palo Altu a po telefonu mluvila s jedním ze svých poradců. „Ačkoli se nám podařilo to, na co jsme tolik let dřeli, vnitřně jsem z nabídky neměla dobrý pocit. Intuice mi říkala, že bychom do toho jít neměli,“ říká s tím, že pod vlivem zahraničních fondů by v Twigsee museli tlačit zejména na co nejrychlejší akvizici nových klientů a zahraniční expanzi.

Podle Seidelové by tak firma neměla dostatečnou kapacitu věnovat se pořádně domácímu trhu i svým zákazníkům – školám, učitelům, rodičům a dětem. Navíc v druhém kvartálu loňského roku docházelo k překalibrování trhů a pohledu na startupové investice a uzavřít kolo s původně předjednanými podmínkami vyhodnotila jako vysoké riziko a nabídku odmítla.

Příští měsíce Seidelovou a celý tým čeká práce na dokončení posledních drobností v rámci transakce, spojování firemních kultur a další procesy související s fúzí. A kromě postupného zlepšování svých produktů se týmy dlouhodobě zaměří i na nadstavbu. „Chceme, aby jednou naše systémy doprovázely rodiče od předškolního vzdělávání až do momentu, kdy si svá data přebere samotný žák,“ říká podnikatelka.