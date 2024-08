Slovák spoluzaložil OpenAI, v Tesle roky vedl vývoj autopilota. Teď vás chce umělou inteligenci učit

Uložit 0

Ještě před revolucí se narodil v československé Bratislavě, postupnými krůčky se ale vypracoval mezi globální špičku odborníků na umělou inteligenci. Andrej Karpathy během své kariéry úzce spolupracoval i s Elonem Muskem, když oba stáli u vzniku organizace OpenAI, v posledních letech známé díky svému ChatGPT, a působil také v automobilce Tesla, kde řídil vývoj autopilota. Nedávno oznámil, že zakládá vlastní startup, ve kterém chce učit umělou inteligenci.

„Eureka Labs je vyvrcholením mé vášně pro umělou inteligenci a vzdělávání, která trvá již více než dvě desetiletí,“ napsal Karpathy nedávno na sociální síti X, kterou aktivně využívá na komunikaci. Zájem o vzdělávání jej přivedl od naučných videí na YouTube – kde natáčí videa o jazykových modelech umělé inteligence – až k vůbec prvnímu kurzu se zaměřením na tzv. hluboké učení na prestižní Stanfordově univerzitě, kde působil jako akademický výzkumník.

„Veškerá moje práce kombinující tyto dvě oblasti (umělá inteligence a vzdělávání – pozn. red.) byla dosud pouze na částečný úvazek, jako vedlejší úkoly k mé ‚skutečné práci‘, takže jsem docela nadšený, že se do toho mohu ponořit a vybudovat něco skvělého, profesionálně a na plný úvazek,“ pokračuje Karpathy v tweetu publikovaném minulý měsíc.

V Eureka Labs tak společně s kolegy buduje nový druh školy založené na umělé inteligenci s cílem přinést do vzdělávání co nejlepší zážitek. Jako příklad uvádí fyziku, kde vás kvalitními učebními materiály může provázet již zesnulý laureát Nobelové ceny Richard Feynman. „Bohužel odborníků na danou problematiku, kteří jsou hluboce zapálení, skvěle učí, jsou nekonečně trpěliví a plynně hovoří všemi světovými jazyky, je také velmi málo a nemohou osobně doučovat všech osm miliard z nás na požádání,“ vysvětluje s nadsázkou.

Pokud budeme úspěšní, pro kohokoliv bude jednoduché naučit se cokoliv.

Karpathy ale dále doplňuje, že díky nedávnému pokroku v oblasti generativní umělé inteligence se zdá, že takový způsob učení může existovat. Učitelé budou pořád navrhovat učební materiály, které ale budou navíc podporovány a škálovány právě s podporou umělé inteligence. Ta bude optimalizovaná tak, aby pomáhala studentům.

V symbióze učitelů a AI takovým způsobem můžou prý vznikat celé osnovy různých předmětů. „Pokud budeme úspěšní, pro kohokoliv bude jednoduché naučit se cokoliv, což rozšíří vzdělávání v dosahu (na velký počet lidí, kteří se něco učí) i v rozsahu (každý člověk se naučí velké množství předmětů nad rámec toho, co by dnes zvládl bez asistence),“ popisuje Karpathy.

Co bude prvním kurzem? Nepřekvapivě: umělá inteligence. Má jít o kurz na úrovni bakalářského studia, jenž studenty provede tréninkem jejich vlastní AI. Vše má být dostupné online, Eureka Labs má ale v plánu starat se o digitální i fyzické skupiny žáků, kteří budou výukou procházet společně. Kdy by ke spuštění mohlo dojít, zatím Karpathy nekonkretizoval.

V Eureka Labs si tak plní jeden z dávných snů, kdy chce každému pomoci dospět k „heuréka“ momentu, právě proto má startup takový název (je v angličtině, takže bez v češtině úvodního h). K němu přidal dovětek labs. „Eureka jako taková už byla zabraná… a vždy jsem chtěl laboratoř,“ doplnil.

Ze Slovenska přes Kanadu k Elonu Muskovi

K oblasti umělé inteligence se dnes sedmatřicetiletý Karpathy dopracoval postupnými krůčky, jejichž zárodek najdeme už v jeho dětství. Jak píše portál Startitup, oba rodiče byli inženýři, a tak měl od mladého věku přístup k technologiím i matematice, což jej přivedlo k počítačům a programování.

V patnácti letech se společně s rodinou přestěhoval do kanadského Toronta, kde na univerzitě dokončil bakalářské studium oboru počítačových věd a fyziky, magisterský titul pak získal na Univerzitě Britské Kolumbie. V akademické dráze pokračoval na prestižní Stanfordově univerzitě, kde v roce 2015 získal doktorandský titul a ve výzkumu se soustředil na zpracování přirozeného jazyka (NLP), počítačové vidění a modely hlubokého učení.

V této době se ale začal věnovat i dalším projektům. V roce 2015 stál jako spoluzakladatel u vzniku OpenAI, kde následně dva roky působil jako výzkumný pracovník. Poté jej Elon Musk, mimo jiné také spoluzakladatel OpenAI, zaměstnal přímo ve své automobilce Tesla, kde se stal ředitelem pro umělou inteligenci.

V automobilce pomáhal – vzhledem ke svým zkušenostem – zejména s vývojem autopilota, který se během pěti let posunul od schopnosti zůstat mezi jízdními pruhy až k plynulému provozu v ulicích měst. Tehdejšímu slovenskému prezidentovi Andreji Kiskovi během návštěvy Tesly také ukázal, na čem konkrétně pracuje.

Po letech práce si pak Karpathy vzal na čtyři měsíce volno, o čemž informoval přímo Musk. Do automobilky se ale již nevrátil. „Děkuju za všechno, co jsi pro Teslu udělal! Bylo mi ctí s tebou spolupracovat,“ tweetnul Musk poté, co Karpathy svůj odchod oznamoval. Začátkem loňska pak opět zavítal do OpenAI, kde pracoval na vylepšeních modelu GPT-4. Přibližně po roce, letos v únoru, ale z firmy odešel.

„Nic se nestalo a není to důsledek žádné konkrétní události, problému nebo dramatu (ale prosím, pokračujte v konspiračních teoriích, jsou velmi zábavné),“ napsal na X den poté, co v OpenAI ukončil svou štaci. Zároveň dodal, že road mapa dalšího vývoje ChatGPT vypadá zajímavě a že „se máme na co těšit“.

„Mým nejbližším plánem je pracovat na svých osobních projektech a uvidíme, co se stane. Ti z vás, kteří mě už nějakou dobu sledují, možná tuší, jak by to mohlo vypadat,“ doplnil Karpathy. A během léta představil zmiňované plány na nový startup Eureka Labs.